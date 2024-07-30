Дума приняла поправки о деанонимизации публичных каналов в мессенджерах

Новые нормы также обязывают владельцев соцсетей предоставлять сведения о пользователях по запросу РКН или ФСБ

30 июля 2024, 22:25, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, направленный в том числе на деанонимизацию пользователей соцсетей и владельцев каналов в мессенджерах. Как сообщает ТАСС, изменения содержатся в законе, направленном на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи и ужесточающем правила покупки sim-карт иностранцами.

Нормы дополняют закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Согласно ему, с 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тысяч пользователей, должны будут сообщать о себе сведения в Роскомнадзор. Речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах.

Закон также дополняется нормой о том, что владельцы соцсетей в течение суток после получения требования РКН должны будут ограничить доступ к персональным страницам, владельцы которых не предоставили регулятору данные о себе, до выполнения требований закона. Эта норма начнет действовать с 1 января 2025 года.

Владельцы мессенджеров также будут должны "не допускать без согласия пользователя сервиса обмена мгновенными сообщениями получение электронных сообщений от пользователей, которым им не определены". Кроме того, владельцы мессенджеров будут обязаны по требованию уполномоченных органов власти предоставлять сведения о пользователях мессенджером.

Помимо этого, новые нормы также обязывают владельцев соцсетей, аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей в сутки, предоставлять сведения о пользователях по запросу РКН или Федеральной службы безопасности.