Думала, мужчина меня не ударит. О чём рассказала свидетельница драки на Старом базаре

Дмитрий Лопатин уже имел проблемы с законом, но по другой статье УК

11 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: "Яндекс. Карты"

Вслед за чемпионкой по кикбоксингу Лилией Ворогушиной ещё одна девушка из компании Михаила Старцева, Лиана Лютова, дала показания в суде по новому уголовному делу о драке на Старом базаре. Теперь потерпевшим проходит приятель Лютовой и Ворогушиной, Михаил Старцев, который приговорён к шести годам колонии за смерть другого участника конфликта, Павла Рохлова. А обвиняемым по новому делу стал Дмитрий Лопатин, в соцсетях его окрестили "инвалидом" – из-за трости, которую он использовал как оружие. Судебное заседание прошло 10 апреля. Сама Лютова ничего принципиально нового не рассказала, однако amic.ru удалось выяснить некоторые любопытные факты из биографии обвиняемого.

"Всех поубиваю, ничего мне не будет"

Лютова подтвердила, что в день трагедии Старцев и Ворогушина находились у неё дома, а после вся компания отправилась в бар на Старом базаре.

"Когда мы вышли из автомобиля, нам встретился Дмитрий Лопатин, который начал оскорблять и угрожать. Мы прошли мимо, но через какое-то время я обернулась и увидела, что он идёт на Старцева с битой", – рассказала свидетельница.

Лютова говорит, что решила закрыть собой Михаила, так как не верила, что мужчина способен ударить девушку, но это оказалось не так.

"Когда я встала между ними, Лопатин ударил меня по предплечью палкой, и я упала", – подчеркнула она.

Потасовка продолжалась недолго. Старцев и обе девушки, по словам Лютовой, просили Лопатина бросить трость. Тот же в ответ кричал: "Я ненормальный, я вас всех тут поубиваю и мне ничего за это не будет!"

"В какой-то момент Старцев повалил его, а я откинула палку в сторону. На этом конфликт был исчерпан, мы просто стояли и никого не трогали. Затем к нам подбежали Павел Рохлов и ещё какой-то мужчина, они тоже никого не трогали. Но через несколько секунд к нам подбежала Светлана Рохлова. Она стала кричать матом, а затем кинулась на Ворогушину. Я пыталась их разнять, в результате Рохлова повалила меня на асфальт и начала пинать", – рассказала суду Лютова.

Лютова говорит, что пыталась защищаться, закрывая голову руками, – у неё травма после ДТП и любые удары крайне опасны. Выручая подругу, Ворогушина оттащила Рохлову и замахнулась на неё. Ее муж расценил это как нападение и ударил рукой в голову Лилию Ворогушину. После этого роковой удар Павлу Рохлову нанёс Михаил Старцев.

Пока не приехали полицейские, Рохлова успела ещё раз вступить в потасовку с Ворогушиной, а Лопатин – со Старцевым, рассказала свидетель. Также она заявила, что "вместе с полицейскими" убегала от машины Рохловой, на которой та якобы пыталась их задавить. Лютова считает, что жена Павла Рохлова в тот вечер вела себя неадекватно.

Что известно об обвиняемом Лопатине

Сразу после смертельной драки в соцсетях и СМИ Лопатина окрестили "инвалидом" – из-за трости (свидетели во время суда называют её то тростью, то битой, – прим. ред.), которую использовал как оружие. Судя по свидетельствам очевидцев, именно Лопатин первым нанёс несколько ударов Старцеву и сопровождавшим его девушкам. И только затем к конфликту подключился Павел Рохлов вместе с супругой. Но сразу после ЧП Дмитрий Лопатин проходил по уголовному делу Старцева только как свидетель. И лишь в конце 2022 года суды начались в отношении Лопатина.

Сейчас Дмитрия Лопатина обвиняют в "умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Впрочем, представители Михаила Старцева неофициально признают, вряд ли ему назначат реальное наказание, скорее всего, суд ограничится условным.

Ранее адвокат Евгений Цыганчук рассказывал amic.ru, что дело Лопатина и возможный обвинительный приговор можно рассматривать как своеобразную моральную компенсацию.

"Было бы справедливо, что лицо, которое явилось инициатором конфликта, закончившегося смертельным исходом, понесёт наказание", – указал он.

По данным источников amic.ru, Дмитрий Лопатин уже имел проблемы с законом. Так, в 2011 году Центральный районный суд рассматривал дело, где Лопатина обвиняли в совершении грабежа. Как следует из постановления, Лопатин забрался в припаркованный чужой автомобиль. Он похитил из салона панель от аудиомагнитофона стоимостью 1000 рублей, наличные (7500 рублей), а также документы на ТС. Хозяин машины застал Лопатина на месте преступления, тот сбежал. Но его личность установили. Лопатину предъявили обвинение по ч. 1 ст.161 УК РФ ("Грабёж"). Однако в судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении производства по делу: он примирился с Лопатиным, так как виновник полностью компенсировал причинённый ущерб.

Ждём новое уголовное дело?

Согласно сведениям amic.ru, сторона Михаила Старцева также несколько раз пыталась обратить внимание правоохранительных органов на поведение и роль в конфликте Светланы Рохловой. Сразу после драки женщина села за руль своего внедорожника и пыталась "раздавить" участников потасовки – Старцева и его подруг. Им пришлось спасаться, забравшись на ступеньки лестницы Старого базара. Спасаться от автомобиля Рохловой пришлось и сотрудникам ДПС. Представители Старцева настаивали на возбуждении уголовного дела по этому факту, но им было отказано.

Следующее заседание по делу Лопатина пройдёт 18 апреля. Суд планирует изучить ту самую биту (или трость), которой "инвалид" наносил удары компании Михаила Старцева. Как вещдок по прошлому уголовному делу она до сих пор хранится в отделе полиции.