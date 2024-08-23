НОВОСТИТранспорт

Два основных перекрытия. На каких улицах ограничат движение в День города Барнаула?

В частности, проезд по площади Сахарова закроют несколько дней

23 августа 2024, 11:50, ИА Амител

Перекрытие движения на площади Сахарова / Фото: amic.ru
Перекрытие движения на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле на время подготовки и празднования Дня города запланированы два основных перекрытия дорог, сообщает мэрия.

"С 29 августа по 1 сентября будет закрыт для движения транспорта участок площади Сахарова - проспект Социалистический в границах улиц Молодежная, Мерзликина. 31 августа с 15:00 до 18:00 будет закрыт для движения участок проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала в районе площади Баварина", - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Также ограничат съезды на проспект Ленина с Нового моста и улицы Максима Горького. Ограничения вводятся в связи с проведением показательных полетов "Русских витязей" над акваторией Оби.

"Водителей просим быть внимательными, заранее планировать пути объезда", - обратился Ведяшкин к барнаульцам.

Напомним, в Барнауле 31 августа запретят ездить на электросамокатах. Такая мера коснется тех мест, где будут проходить главные массовые мероприятия по случаю празднования 294-летия города.

Празднование Дня города Барнаула / Фото: amic.ru

Семейно и патриотически. Власти Барнаула рассказали, как пройдет День города

Стоит отметить, что в обновленной информации не указано проведение салюта, который анонсировали ранее
НОВОСТИОбщество
Барнаул День города дорожное движение
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 4

Avatar Picture
Евгений Иванов

14:28:22 23-08-2024

Я обратился в администрацию с предложением сделать в теплые месяцы года проспект Социалистический вело и пешеходным маршруъоми в выходные дни. Необходимо благоустроить улицу, поставить больше лавочек, как минимум, что вполне реально. Парковки в эти дни на улице практически пустые. ВНе клочок, а всю улицу для прогулок. Не только в день города, но и во все выходные дни лета. В отличие от Мало-Тобольской и набережной здесь гораздо больше т1ени и меньше кома по в. Предлагаю обсудить.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:15 23-08-2024

Евгений Иванов (14:28:22 23-08-2024)здесь гораздо больше т1ени и меньше кома по в.Евгений, предлагаю вам поделиться с населением, тем, чем вы закидываетесь. У меня на саду кома по в вообще нет. Но мне бестолковые толпы горожан там не нужны.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:40:12 23-08-2024

Евгений Иванов (14:28:22 23-08-2024) Я обратился в администрацию с предложением сделать в теплые ... Тогда Ленина и Красноармейский вообще колом встанут( а вообще пешеходные и зеленые зоны нужны! а вот где надо 10 раз подумать

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:31:31 23-08-2024

Гость (17:40:12 23-08-2024) Тогда Ленина и Красноармейский вообще колом встанут( а вообщ... В выходные дни потоки транспорта на проспектах значительно ниже, в разы. Особенно по проспекту Социалистическому, где парковки почти пустые. Это очень показательно. В рабочие дни парковки забиты. В выходные дни и общественный транспорт разительно более свободный. Пробки создают не пешеходные зоны, а расширения проезжей части улиц города, созтдающие преимущества использования личного транспорта, особенно при проблемном ОТ. Человек может планировать свои поездки и его поведение играет большую роль в пробка, чем ширина дорог. В выходные дни ОТ более удобен и это поможет. На Новогодние праздники перекрытие проспекта не вызвало никакого коллапса транспорта в выходные дни, когда люди отдыхали. Наоборот, оценка уровня пробок была ниже, чем в другие месяцы. И это несложно объяснить. Люди гуляют. Отдыхают и радуются жизни. А площадь Сахарова то любимое и самое удобное по доступности на ОТ место в городе.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров