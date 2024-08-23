В частности, проезд по площади Сахарова закроют несколько дней

23 августа 2024, 11:50, ИА Амител

Перекрытие движения на площади Сахарова / Фото: amic.ru

В Барнауле на время подготовки и празднования Дня города запланированы два основных перекрытия дорог, сообщает мэрия.

"С 29 августа по 1 сентября будет закрыт для движения транспорта участок площади Сахарова - проспект Социалистический в границах улиц Молодежная, Мерзликина. 31 августа с 15:00 до 18:00 будет закрыт для движения участок проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала в районе площади Баварина", - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Также ограничат съезды на проспект Ленина с Нового моста и улицы Максима Горького. Ограничения вводятся в связи с проведением показательных полетов "Русских витязей" над акваторией Оби.

"Водителей просим быть внимательными, заранее планировать пути объезда", - обратился Ведяшкин к барнаульцам.

Напомним, в Барнауле 31 августа запретят ездить на электросамокатах. Такая мера коснется тех мест, где будут проходить главные массовые мероприятия по случаю празднования 294-летия города.