Два основных перекрытия. На каких улицах ограничат движение в День города Барнаула?
В частности, проезд по площади Сахарова закроют несколько дней
23 августа 2024, 11:50, ИА Амител
В Барнауле на время подготовки и празднования Дня города запланированы два основных перекрытия дорог, сообщает мэрия.
"С 29 августа по 1 сентября будет закрыт для движения транспорта участок площади Сахарова - проспект Социалистический в границах улиц Молодежная, Мерзликина. 31 августа с 15:00 до 18:00 будет закрыт для движения участок проспекта Ленина от улицы Ползунова до Речного вокзала в районе площади Баварина", - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Также ограничат съезды на проспект Ленина с Нового моста и улицы Максима Горького. Ограничения вводятся в связи с проведением показательных полетов "Русских витязей" над акваторией Оби.
"Водителей просим быть внимательными, заранее планировать пути объезда", - обратился Ведяшкин к барнаульцам.
Напомним, в Барнауле 31 августа запретят ездить на электросамокатах. Такая мера коснется тех мест, где будут проходить главные массовые мероприятия по случаю празднования 294-летия города.
14:28:22 23-08-2024
Я обратился в администрацию с предложением сделать в теплые месяцы года проспект Социалистический вело и пешеходным маршруъоми в выходные дни. Необходимо благоустроить улицу, поставить больше лавочек, как минимум, что вполне реально. Парковки в эти дни на улице практически пустые. ВНе клочок, а всю улицу для прогулок. Не только в день города, но и во все выходные дни лета. В отличие от Мало-Тобольской и набережной здесь гораздо больше т1ени и меньше кома по в. Предлагаю обсудить.
15:01:15 23-08-2024
Евгений Иванов (14:28:22 23-08-2024)здесь гораздо больше т1ени и меньше кома по в.Евгений, предлагаю вам поделиться с населением, тем, чем вы закидываетесь. У меня на саду кома по в вообще нет. Но мне бестолковые толпы горожан там не нужны.
17:40:12 23-08-2024
Евгений Иванов (14:28:22 23-08-2024) Я обратился в администрацию с предложением сделать в теплые ... Тогда Ленина и Красноармейский вообще колом встанут( а вообще пешеходные и зеленые зоны нужны! а вот где надо 10 раз подумать
18:31:31 23-08-2024
Гость (17:40:12 23-08-2024) Тогда Ленина и Красноармейский вообще колом встанут( а вообщ... В выходные дни потоки транспорта на проспектах значительно ниже, в разы. Особенно по проспекту Социалистическому, где парковки почти пустые. Это очень показательно. В рабочие дни парковки забиты. В выходные дни и общественный транспорт разительно более свободный. Пробки создают не пешеходные зоны, а расширения проезжей части улиц города, созтдающие преимущества использования личного транспорта, особенно при проблемном ОТ. Человек может планировать свои поездки и его поведение играет большую роль в пробка, чем ширина дорог. В выходные дни ОТ более удобен и это поможет. На Новогодние праздники перекрытие проспекта не вызвало никакого коллапса транспорта в выходные дни, когда люди отдыхали. Наоборот, оценка уровня пробок была ниже, чем в другие месяцы. И это несложно объяснить. Люди гуляют. Отдыхают и радуются жизни. А площадь Сахарова то любимое и самое удобное по доступности на ОТ место в городе.