Два происшествия за четыре часа: на Катуни унесло двух мужчин
Спасатели обследуют береговую линию вниз по течению реки
01 июля 2026, 15:04, ИА Амител
В Майминском районе Республики Алтай за несколько часов произошли два несчастных случая на реке Катуни. В обоих случаях мужчин унесло сильным течением во время купания. Их поиски продолжаются.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай, первое сообщение поступило в экстренные службы 1 июля в 07:55. По информации очевидцев, в районе села Манжерок мужчина зашел в воду и его унесло течением.
Спустя примерно четыре часа спасателям сообщили еще об одном происшествии. Неподалеку от того же места другой мужчина также оказался в воде и был унесен течением Катуни.
В настоящее время сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают поисковые работы. Спасатели обследуют береговую линию вниз по течению реки.
В МЧС вновь напомнили жителям и туристам об опасности купания в горных реках. Ведомство призывает не заходить в воду в необорудованных местах и отказаться от отдыха на так называемых диких пляжах, где течение может представлять смертельную угрозу.
17:06:52 01-07-2026
ОЧЕНЬ часто пьянствуют до упада вечером (это вообще стиль отдыха такой у 90 процентов) теряют вещи, детей и пр, падают и спят или рыгают всю ночь в номере, а утром - еле живые выползают их такие же жены "вася вставай пора ехаааать!!!" и эти васи идут КУПАТЬСЯ В КАТУНЬ, чтобы взбодриться, многим везет и их не уносит благодатная река, они выползают на берег садятся за руль по приказу пьяной жены и укатывают куда-то по трассе.... вот классика "отдыха" . Ну вот этим двоим НЕ повезло! река своего не упустит
17:07:27 01-07-2026
сколько СМСок МЧС должет отослать еще, чтоб вы нормально вели себя у реки??!!
22:57:56 01-07-2026
Да, если люди до этого купались только в озере, тогда всё жёстко может закончиться, нет понятия, что такое течение и пороги, ну и температура воды в горной реке - не игрушки совсем, строить из себя Рэмбо никому не советую, река СИЛЬНЕЕ, не надо пытаться с ней спорить.
14:54:45 02-07-2026
Интересно, те, кто минусует, - у вас есть другие аргументы в пользу таких купаний? Пояснили бы свою позицию
14:57:02 02-07-2026
Гость (14:54:45 02-07-2026) Интересно, те, кто минусует, - у вас есть другие аргументы в...
Они там завтра-послезавтра купаться будут. Аминь.
08:00:48 03-07-2026
постоянно в Катуни купаюсь, песочек и течения нет.