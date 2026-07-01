Два происшествия за четыре часа: на Катуни унесло двух мужчин

Спасатели обследуют береговую линию вниз по течению реки

01 июля 2026, 15:04, ИА Амител

Место происшествия / Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Майминском районе Республики Алтай за несколько часов произошли два несчастных случая на реке Катуни. В обоих случаях мужчин унесло сильным течением во время купания. Их поиски продолжаются.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай, первое сообщение поступило в экстренные службы 1 июля в 07:55. По информации очевидцев, в районе села Манжерок мужчина зашел в воду и его унесло течением.

Спустя примерно четыре часа спасателям сообщили еще об одном происшествии. Неподалеку от того же места другой мужчина также оказался в воде и был унесен течением Катуни.

В настоящее время сотрудники Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают поисковые работы. Спасатели обследуют береговую линию вниз по течению реки.

В МЧС вновь напомнили жителям и туристам об опасности купания в горных реках. Ведомство призывает не заходить в воду в необорудованных местах и отказаться от отдыха на так называемых диких пляжах, где течение может представлять смертельную угрозу.