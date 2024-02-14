Два важных свидетеля выступили в суде по делу новосибирского зампрокурора Кузьменок

В Ленинском районном суде Барнаула выступил предприниматель Олег Яровой и экс-работница прокуратуры Александра Аверина, которые передавали взятки Кузьменок

14 февраля 2024, 08:01, Антон Дегтярев

Любовь Кузьменок / Фото: Антон Дегтярев

В Ленинском районном суде Барнаула выступили ключевые свидетели по делу зампрокурора Новосибирской области Любови Кузьменок. Это экс-руководитель управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры Александра Аверина и предприниматель Олег Яровой. Именно они были посредниками в передаче взяток Кузьменок от бизнесмена Дмитрия Башмакова. Они давали показания с 11 утра до 17 вечера. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

За что судят Кузьменок?

Любовь Кузьменок обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Кузьменок получала взятки от одного из бенефициаров торгового центра "Восток", Дмитрия Башмакова. Посредниками были Олег Яровой и Александра Аверина. Последняя лично каждый месяц передавала деньги Кузьменок.

Башмаков ежемесячно передавал по 500 тысяч рублей под видом юридических услуг Авериной. Из них Аверина 100 тысяч отдавала Кузьменок, 100 тысяч оставляла себе за посредничество и 150 тысяч брала за оказание юридической помощи Башмакову и его организациям. Остальные 150 тысяч рублей она платила за посредничество Олегу Яровому.

Всего Кузьменок получила за покровительство Башмакову 2,5 млн рублей, уверено следствие. А бизнесмен потратил на лояльное отношение Кузьменок к себе 12,4 млн рублей. За деньги зампрокурора области оказывала покровительство Башмакову и совершала незаконные действия в пользу его компаний – ООО "Сателит", ООО "Луч" и иных организаций, связанных с торговым центром "Восток". Сама Кузьменок обвинения в свой адрес не признает.

Судить Кузьменок решили в Барнауле, чтобы она не смогла оказывать давление на судебный процесс. Подробнее о деле можно прочитать здесь.

Любовь Кузьменок/ Фото: amic.ru

Как прошел суд и что говорили свидетели?

Суд начался с того, что Кузьменок попросила допустить к защите в качестве общественного защитника свою дочь Анну Миронец, суд это ходатайство удовлетворил. Тем самым у Кузьменок теперь есть не только адвокат, но и общественный защитник.

Первой допрашивали 76-летнюю Александру Аверину, допрос свидетеля длился около четырех часов.

Аверина рассказала, что была с Кузьменок в "достаточно близких, дружеских отношениях" и они работали вместе. После увольнения Авериной из прокуратуры они поддерживали хорошие отношения друг с другом. Затем Кузьменок познакомилась с Олегом Яровым, он предложил ей заниматься юридическим обслуживанием ЗАО УК "Спас-ДОМ", которое тогда возглавлял. А Яровой затем в 2016 году познакомил ее с Башмаковым.

"У Башмакова были проблемы с его бизнесом – в частности, с торговым центром "Восток". Башмаков обратился к Олегу Анатольевичу. И Олег Анатольевич рекомендовал ему заключить со мной договор, чтобы я ему оказывала юридическую поддержку. Но договора заключено не было. В ноябре 2016 года ко мне в офис приехал Башмаков и сказал, что мы будем работать без заключения договора", – рассказала Аверина.

По словам Авериной, основные проблемы у Башмакова были в обеспечении пожарной безопасности его торгового центра "Восток". И Башмаков якобы говорил, что "на него "наезжали" правоохранительные органы, проверки осуществляются без конца", и предпринимателю вроде как угрожали остановкой работы торгового центра.

Тогда Башмаков обратился к Авериной и попросил ее "поговорить с Кузьменок". Он передал деньги в пакете "за услуги". Когда Аверина увидела, что там 500 тысяч рублей, она позвонила Яровому, и тот предложил встретиться. На встрече он сказал, что Башмаков будет приносить по 500 тысяч рублей каждый месяц, и деньги должны обеспечить ему покровительство со стороны Кузьменок. Башмаков решил, что 100 тысяч рублей будут отдавать Кузьменок за "помощь", 150 тысяч получит Яровой и 250 тысяч оставались у Авериной как плата за юридические услуги и посредничество. При этом какие конкретно действия будет совершать Кузьменок, не оговаривалось, подчеркнула Аверина. На суде она сказала, что Кузьменок должна была просто "помогать" Башмакову решать проблемы с бизнесом.

Адвокат Любови Кузьменок / Фото: amic.ru

Аверина также пояснила, что при первой передаче взятки в ноябре 2016 года она положила 100 тысяч рублей в упакованном виде в сумку экс-зампрокурора и "сказала, что это от Ярового".

"Мы с ней друг друга понимали с полувзгляда. Она понимала, что деньги приняла, значит, это взятка. За какие действия – мы не оговаривали. Имелось в виду, что надо будет помочь если что. Она Ярового знала и понимала, что деньги ей дали не просто так", – пояснила Аверина.

С тех пор Яровой приносил деньги Башмакова Авериной раз в месяц (иногда раз в два месяца, но в таких случаях двойную сумму). Каждый раз Аверина звонила Кузьменок, говорила, что надо встретиться и пообедать, и когда они встречались, Аверина клала деньги ей в сумку, рассказала посредница.

Два раза Аверина принесла Кузьменок 150 тысяч рублей – когда нужно было "решить вопрос" с проверкой соблюдения пожарной безопасности, а также обеспечить рассмотрение в пользу бизнесмена коллективной жалобы граждан КНР. Кроме того, решение о необходимости сноса незаконно стоящих торговых киосков в Новосибирске также было принято в интересах Башмакова, точнее – его отца, который планировал построить на этом месте некий объект, заявила Аверина.

"Я говорила Кузьменок, что нужно помочь Башмакову, – на "Восток" "наезжают" и с пожарной безопасностью есть проблемы. И она сама изучала документы, решала проблемы. С Яровым между собой мы назвали Башмакова железнодорожником, и когда он просил меня решать вопросы по Башмакову, он говорил: "По железной дороге посмотрите", – сказала Аверина.

При этом отрицательно на просьбу о передаче денег Кузьменок не отвечала, сказала Аверина.

Большую часть допроса Авериной заняли вопросы стороны защиты. Адвокат и общественный защитник не могли понять в том числе и то, как Кузьменок познакомилась с Яровым, как была достигнута договоренность о получении взятки зампрокурора, и как Кузьменок понимала, что именно необходимо делать за взятку. Однако Аверина утверждала, что затем все это обговаривалось. Много вопросов адвокатов прокурор блокировала, так как они дублировали вопросы обвинителя.

Ленинский районный суд Барнаула / Фото: amic.ru

Кроме того, некоторые показания Авериной на суде отличались от того, что она говорила в качестве обвиняемой по делу. В частности, различалась сумма, которую получали участники преступной сети.

Чтобы уточнить показания, на суде даже прослушали разговор Авериной с Башмаковым и прочитали вслух ее прошлые показания.

Яровой выступил перед судом сразу после Авериной. Он рассказал об общении с Башмаковым и о том, как передавал деньги Кузьменок через Аверину. Опрашивали Ярового более двух часов.

Следующее заседание по делу пройдет 20 февраля в 10 утра. На них пригласят других свидетелей по делу, пояснили в суде.

Чем закончилось дело Фалилеева?

Отметим, что предприниматель Олег Яровой был задействован и в деле бывшего прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева, которого тоже судили в Барнауле. Его обвинили в получении должностным лицом крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к девяти годам колонии строгого режима со штрафом 5,7 млн рублей.

Ленинский районный суд Барнаула вынес Владимиру Фалилееву приговор 19 января 2024 года.

Суд установил, что Фалилеев получил несколько взяток на сумму около 11 млн рублей от предпринимателя Олега Ярового за покровительство его компаниям. Также он прекратил проверку одной из фирм бизнесмена. Взятки Фалилеев принимал в виде денег и услуг – так, например, Яровой оплатил лечение дочери Фалилеева в больнице и парковку его автомобиля.