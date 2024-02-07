Суд по делу "душителя жены" Падуна снова открыли. Потерпевшие требуют 7 млн рублей

Сторона потерпевших запросила 246 тысяч материального вреда, 1 млн рублей морального вреда на брата Елены Падун и по 3 млн рублей на каждого из детей. Падун с требованиями согласился

07 февраля 2024, 19:09, Антон Дегтярев

Константин Падун / Фото: скриншот из видео Следкома

Очередное судебное заседание по делу Константина Падуна, который обвиняется в убийстве своей жены, прошло в Ленинском районном суде 7 февраля. На этот раз процесс прошел в открытом режиме, на него допустили журналистов, рассказал адвокат Константина Падуна Виталий Алексеев. На процессе сторона потерпевших заявила сумму морального и материального вреда, которую они намерены получить от Падуна.

По словам Алексеева, суд перестал быть закрытым еще на прошлом заседании, 30 января. А вновь открыли процесс, потому что на нем больше не будут оглашать информацию, касающуюся детей Елены и Константина.

Заседание 7 февраля длилось около полутора часов. На нем оглашали показания эксперта, который проводил судебно-медицинскую экспертизу. Также сторона потерпевших приобщила к делу уточненное исковое заявление о компенсации морального и материального вреда. По нему Падун должен заплатить 246 тысяч рублей в качестве материального ущерба. Из них 150 тысяч рублей – на похороны, а 96 тысяч рублей – на установку памятника Елене Падун, уточнил адвокат.

Брат Елены Падун попросил миллион рублей морального ущерба. Также на каждого из двоих детей сторона потерпевших запросила по три миллиона рублей. Итого с Падуна хотят взыскать 7,2 млн рублей. Обвиняемый с заявленными требованиями согласился, сообщил Алексеев.

"На следующем заседании пройдут прения сторон. После этого будет дано последнее слово подсудимому. И как он его скажет, суд удалится в совещательную комнату для оглашения приговора", – сообщил Алексеев.

Следующее заседание по делу должно состояться в Ленинском районном суде 19 февраля в 10 утра, сказал адвокат.

Напомним, что сейчас в Ленинском районном суде дело рассматривается с самого начала. Приговор Падуну суд должен был огласить еще 26 июля 2023 года, однако дело вернули в прокуратуру "для устранения препятствий в рассмотрении дела судом и составлении обвинительного заключения".

16 января 2024 года суд закрыл процесс из-за двух несовершеннолетних детей Падуна, информация о которых разглашалась на процессе. Об этом ходатайствовал сам подсудимый.

По версии следствия, Константин Падун убил бывшую жену Елену ночью 5 января 2023 года. После убийства он положил ее тело в мешок и вынес на крышу дома. Преступление он замаскировал под безвестное исчезновение женщины. Однако правоохранители вскоре нашли тело, и мужчина сознался в содеянном.