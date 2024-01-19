Какой срок получил экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев по делу о взятке

Приговор по делу Фалилеева огласили в Ленинском районном суде Барнаула 19 января

19 января 2024, 10:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ленинский районный суд Барнаула 19 января вынес приговор бывшему прокурору Новосибирской области Владимиру Фалилееву по делу о получении должностным лицом крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему дали девять лет в колонии строгого режима. Об этом сообщил корреспондент amic.ru из зала суда.

Гособвинение запрашивало для Фалилеева 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима, писал НГС.

"Однако суд приговорил Фалилеева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафовал на 5,7 млн рублей: суд счел недоказанной передачу взятки в размере 8 млн рублей на строительство дома в Иркутской области. Суд арестовал имущество Фалилеева, лишил его права занимать государственные должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций, в течение пяти лет, чина "государственный советник юстиции второго класса" и почетного звания "Заслуженный работник прокуратуры РФ", – отметил наш корреспондент.

Кроме того, у Фалилеева конфисковали 2,8 млн рублей взятки, а также земельный участок, автомобиль, ружья и другое имущество.

По версии следствия Владимир Фалилеев получил несколько взяток на общую сумму около 11 млн рублей от бизнесмена из Новосибирска Олега Ярового за покровительство его компаниям. Также он прекратил проверку в отношении одной из фирм бизнесмена. Взятки предприниматель давал в виде денег и услуг – например, оплатил лечение дочери экс-прокурора в больнице и парковку его автомобиля. Также обвиняемый получил от Ярового миллион на покупку квартиры и так далее. Бизнесмена задержали, однако он пошел на сделку со следствием и его освободили.

За день до оглашения приговора, 18 января, Фалилеев выступил в Ленинском районном суде с последним словом. В нем он настаивал на своей невиновности и сказал, что Олег Яровой оговорил его, чтобы уйти от уголовной ответственности. Кроме того, Фалилеев отметил, что любой срок будет означать для него смертный приговор. Подробнее прочитать о том, что сказал экс-прокурор, можно здесь.

Напомним, что 16 февраля 2022 года прокурора задержали и завели на него уголовное дело по ч. 6 ст. 290 К РФ "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере". Затем его выселили из служебной квартиры, где Фалилеев незаконно жил четыре года, писал НГС. Для более объективного рассмотрения дело передали в Барнаул. Следствие посчитало, что так экс-прокурор не сможет повлиять на решение суда.

Также под следствием сейчас находится первый заместитель Фалилеева Любовь Кузьменок. Ее обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сказано в картотеке суда Ленинского района. Судебное заседание по этому делу состоится 23 января в 14:30.