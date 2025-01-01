В кинотеатрах выйдут приквел "Последнего богатыря", свежая адаптация "Волшебника Изумрудного города", новинка от режиссера "Крестного отца" и ремейк "Холопа" с исполнителем роли Серкана Болата

01 января 2025, 14:30, Антон Дегтярев

Кадр из фильма "Мегалополис" / Фото: film.ru

Январь – чуть ли не главный месяц российского кинотеатрального сезона. Ведь на новогодних каникулах в прокат выходят крупные отечественные премьеры, которые собирают миллионы в кинотеатрах. Однако и после праздников нам будет что посмотреть. Например, в российском прокате, наконец, появится фильм "Мегалополис" от режиссера "Крестного отца" Фрэнсиса Форда Копполы. Также выйдет турецкая адаптация "Холопа" с исполнителем роли Серкана Болата, ужастик о Микки Маусе, фильмы с Джерардом Батлером, Николь Кидман и другими звездами. Подробнее о десятке главных премьер месяца – в материале amic.ru.

"Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (с 1 января)

Одной из главных новогодних премьер станет новая киноадаптация сказки Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" (которая основана на книге Фрэнка Блума "Удивительный волшебник из страны Оз"), снятая режиссером Игорем Волошиным ("Повелитель Ветра", "Скорый "Москва – Россия"). Фильм носит подзаголовок "Дорога из желтого кирпича".

Лента расскажет классическую историю о девочке Элли, которая живет в далеком городе. Но внезапно колдунья Гингема наколдовала ураган, который уносит Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Девочка заводит друзей – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва – и отправляется с ними по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город, чтобы найти Волшебника, способного исполнить их заветные желания.

В ленте сыграли Юрий Колокольников ("Мастер и Маргарита", "Игра престолов"), Светлана Ходченкова ("Любовь в большом городе", "Росомаха: Бессмертный") и другие актеры. Роль Элли исполнила десятилетняя актриса Екатерина Червова.

Возрастной рейтинг фильма – 6+, оценки на агрегаторах у него пока нет.

"Финист. Первый богатырь" (с 1 января)

Вторая январская премьера, рассчитанная на крупные "праздничные" сборы, – это приквел трилогии "Последний богатырь" под названием "Финист. Первый богатырь". Как можно понять из названия, лента расскажет о богатыре Финисте Ясном Соколе, который уже не раз появлялся в лентах этой франшизы.

По сюжету фильма богатырь хочет оставаться лучшим и получать от людей только восхищение. Чтобы всех удивить, он отправляется за новыми свершениями в путешествие, которое приведет его в восточные земли. Там он поймет, что один в поле не воин.

Роль Финиста, как и прежде, исполнил Кирилл Зайцев ("Серебряные коньки", "Движение вверх"). Компанию ему составили Юлия Пересильд ("Вызов", "Битва за Севастополь"), Федор Добронравов ("Чебурашка", "Сваты") и другие актеры. Фильм снял режиссер прошлых частей Дмитрий Дьяченко.

Возрастной рейтинг 6+. Никаких оценок у ленты пока нет.

"Мегалополис" (с 9 января)

"Мегалополис" – это новый фильм именитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (трилогия "Крестный отец", "Апокалипсис сегодня").

Действие ленты происходит в будущем. Главный герой – гениальный архитектор Цезарь Катилина, умеющий останавливать время, – хочет перестроить город Нью-Ром (Нью-Йорк). Он проектирует идеальный мегаполис будущего, используя им самим изобретенный волшебный материал мегалон. Мэр Цицерон выступает против этого подхода, однако дочь главы города Джулия увлекается сначала проектами архитектора, а потом и им самим. Фильм основан на произведении древнеримского историка Саллюстия "О заговоре Катилины".

Главные роли в ленте сыграли голливудские звезды Адам Драйвер (трилогия сиквелов "Звездных войн", "Патерсон"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие", "Мандалорец"), Джон Войт ("Миссия невыполнима", "Схватка") и другие знаменитости.

В прокате фильм провалился, собрав почти 14 млн долларов при бюджете 100 млн долларов. Оценки у ленты также низкие – всего 5,2 балла на "Кинопоиске" и 4,8 балла – на IMDB. Критики хоть и низко оценили фильм, но признали, что он произвел на них впечатление.

В кинотеатр пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

"Охота на воров 2: Пантера" (с 9 января)

Любители боевиков смогут посмотреть американо-канадский фильм "Охота на воров" – сиквел ленты 2018 года "Охота на воров" с Джерардом Батлером ("Законопослушный гражданин", "Рок-н-рольщик") в главной роли. В новой ленте также играет Батлер, компанию ему составил О’Ши Джексон – младший ("Голос улиц", "Охота на воров").

По сюжету фильма Большой Ник возвращается на охоту. Его цель находится в Европе, и Донни попадает в мир воров и драгоценностей, а также связывается с мафиозной группой "Пантера", которая собирается совершить крупное ограбление самой большой в мире алмазной биржи.

Возрастной рейтинг фильма 16+. Оценок у него пока нет.

"Плохая девочка" (с 16 января)

16 января выйдет голландско-американский триллер "Плохая девочка" с Николь Кидман ("Догвилль", "Другие") в главной роли. Она сыграла женщину Роми, которая управляет крупной компанией и живет в счастливом браке. Но становится игрушкой молодого интерна Сэмюэла. Она подчиняется его приказам, а он сохраняет их отношения в тайне. Однако страсть вырывается за пределы офиса и грозит уничтожить молодого человека и его возрастную пассию.

Компанию Николь Кидман составили Харрис Дикинсон ("Стальная хватка", "Малифисента: Владычицы тьмы") и Антонио Бандерас ("Интервью с вампиром", "Дети шпионов") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 16+, рейтинг фильма на IMDB – 6 баллов из 10.

"Холоп. Великолепный век" (с 23 января)

"Холоп. Великолепный век" – турецкий ремейк российской комедии "Холоп" 2019 года. И это уже не первая переделка отечественного хита – в 2023 году был выпущен монгольский фильм "Холоп. Однажды в Монголии", в 2024-м вышел "Холоп из Парижа". Теперь же очередь за турками. Но если монгольский и французский ремейки успеха не имели, то у турецкой ленты есть все шансы, ведь главного героя здесь играет известный по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин. Компанию ему составили другие турецкие актеры.

Фильм расскажет об избалованном мажоре Мете, который тусуется на вечеринках и тратит деньги отца. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к необычному психологу, который предлагает поместить Мете в декорации османского XVI века. Мужчина просыпается конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Рейтинг фильма на IMDB высокий – 8,2 балла из 10. На "Кинопоиске" ленту пока не оценили. В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 12 лет.

"Василий" (с 23 января)

Будут в январе и российские комедии. Одна из таких – "Василий", где роли двух братьев-близнецов исполнил Александр Петров ("Сто лет тому вперед", "Текст").

По сюжету первый из близнецов – Вася – учитель ОБЖ из поселка Ковылкино, который живет простой жизнью. А вот его брат Коля "кинул" мексиканский наркокартель на деньги. Они не виделись с детства, но теперь Василий в первый раз в жизни едет в Мексику. Там ему предстоит спастись от местных бандитов и от ревнивой мексиканской девушки Бониты. Близнецы должны будут снова узнать друг друга, найти свою любовь и семью.

Кроме Петрова, в ленте сыграли Дмитрий Лысенков ("Серебряные коньки", "Мастер и Маргарита"), Ян Цапник ("Конек-Горбунок", "Последний министр") и другие актеры.

Возрастной рейтинг фильма 12+. Оценок у картины сейчас нет.

"Злой город" (с 30 января)

Фильм расскажет о событиях 1238 года, когда войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький город Козельск. Город стоял, показывая несокрушимость и твердость русского духа. Хан Батый даже повелел забыть название Козельска и называть его "злым городом". Лента покажет историю обороны Козельска.

В фильме сыграли Алексей Гуськов ("Серебряные коньки", "Мастер и Маргарита"), Александр Метелкин ("1941. Крылья над Берлином", "Блиндаж") и другие актеры. Снял картину режиссер Константин Буслов ("Калашников", "1941. Крылья над Берлином").

Ленту смогут посмотреть те, кому исполнилось 12 лет. Оценок на агрегаторах у фильма пока нет.

"По барам" (с 30 января)

В конце января развеселить зрителей попробует комедия "По барам" режиссера Александра Фомина ("Молодой человек", "Восьмидесятые").

Фильм расскажет о четырех друзьях, которые вместе с первого класса. Однако из-за взрослых проблем они видятся все реже и реже. В одну ночь они решают собраться на последний бар-хоппинг. Чем он закончится – можно будет увидеть в кино.

В фильме сыграли Павел Табаков ("Молодой человек", "Ампир V"), Эльдар Калимулин ("Эпидемия", "Калашников"), Ингрид Олеринская ("Неадекватные люди", "Молодой человек") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценок у фильма пока нет.

"Микки монстр" (с 30 января)

В предпоследний день месяца должен выйти новый ужастик с персонажем старых детских мультфильмов, а именно – с Микки Маусом. Этот фильм – вольная хоррор-адаптация короткометражного мультфильма Уолта Диснея "Пароходик Вилии" 1928 года. 1 января 2024 года права на Микки Мауса, которые принадлежали компании "Дисней", перешли в общественное достояние, поэтому его смогли использовать другие компании.

Теперь по сюжету озорная мышь мутирует в чудовищное плотоядное существо, и пассажиры с экипажем парома должны будут объединиться в борьбе за выживание.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах его пока не оценили.

Что выйдет в "сером" прокате?

В январе в российских кинотеатрах, вероятно, появится приквел "Короля льва" (2019 года) под названием "Муфаса: Король Лев" (в США вышел еще 20 декабря), который расскажет о детстве и юности короля Муфасы.

Также в российских кинотеатрах в январе, скорее всего, запустят "Соника 3" (в США вышел 20 декабря) – уже третий фильм о герое видеоигр, синем еже Сонике.