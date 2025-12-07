"Движение сильно затруднено". В Алтайском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса
Днем 7 декабря в Telegram-канале "Барнаул №1" появилось сообщение о ДТП на Барнаульском шоссе под Новоалтайском. Подписчики утверждали, что в аварии участвовало сразу несколько машин, а среди них оказался и рейсовый автобус.
Столкновение произошло днем, и из-за него движение на этом участке оказалось серьезно затруднено. Информации о пострадавших не поступало – очевидцы об этом не сообщали.
Официальных комментариев от Госавтоинспекции на момент публикации не было. Данные о происшествии продолжают уточняться.
Напомним, что за пять месяцев 2025 года в Алтайском крае увеличилось количество потерпевших в авариях с участием пассажирского транспорта. Нередко это происходит по вине водителей общественного транспорта. Чаще всего они не выполняют требования в начале движения, нарушают скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.
