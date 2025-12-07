"Движение сильно затруднено". В Алтайском крае произошло ДТП с участием рейсового автобуса

Информации о пострадавших не поступало

07 декабря 2025, 17:36, ИА Амител

Фото: "Барнаул 22"

Днем 7 декабря в Telegram-канале "Барнаул №1" появилось сообщение о ДТП на Барнаульском шоссе под Новоалтайском. Подписчики утверждали, что в аварии участвовало сразу несколько машин, а среди них оказался и рейсовый автобус.

Столкновение произошло днем, и из-за него движение на этом участке оказалось серьезно затруднено. Информации о пострадавших не поступало – очевидцы об этом не сообщали.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции на момент публикации не было. Данные о происшествии продолжают уточняться.

Напомним, что за пять месяцев 2025 года в Алтайском крае увеличилось количество потерпевших в авариях с участием пассажирского транспорта. Нередко это происходит по вине водителей общественного транспорта. Чаще всего они не выполняют требования в начале движения, нарушают скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов.