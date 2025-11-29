НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле автобус протаранил забор

ДТП произошло ранним утром, пассажиров в автобусе не было

29 ноября 2025, 14:05, ИА Амител

Пассажирский автобус / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пассажирский автобус / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле примерно в 7 утра 29 ноября случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Как утверждают свидетели, в момент столкновения с ограждением возле трамвайных линий, за рулем никого не было, об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Предварительно установлено, что автобус по пути зацепил машину такси и торговую палатку. Остановился он неподалеку от трамвайных рельсов.

На место аварии выехала Госавтоинспекция. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.

Барнаул ДТП авария

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:24:08 29-11-2025

Это более загадочное дтп, чем на кладбище. За рулём автобуса никого не было. Мистика.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:58:25 29-11-2025

А что за маршрут? Кто автобус без водилы из гаража выпустил? Какую контору и ответственных людей на британский флаг рвать надо?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:14:00 30-11-2025

Гость (15:58:25 29-11-2025) А что за маршрут? Кто автобус без водилы из гаража выпустил?... И вообще где это, в Барнауле и всё? Шедеврально.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Работник

10:11:22 30-11-2025

Ну кондуктор, чтобы открыть дверь не на ту кнопку нажала...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:14 01-12-2025

Кажется ВДНХ на фото, наверно Спртак-2

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров