В Барнауле автобус протаранил забор

ДТП произошло ранним утром, пассажиров в автобусе не было

29 ноября 2025, 14:05, ИА Амител

Пассажирский автобус / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле примерно в 7 утра 29 ноября случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Как утверждают свидетели, в момент столкновения с ограждением возле трамвайных линий, за рулем никого не было, об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

Предварительно установлено, что автобус по пути зацепил машину такси и торговую палатку. Остановился он неподалеку от трамвайных рельсов.

На место аварии выехала Госавтоинспекция. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.