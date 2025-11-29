В Барнауле автобус протаранил забор
ДТП произошло ранним утром, пассажиров в автобусе не было
29 ноября 2025, 14:05, ИА Амител
Пассажирский автобус / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле примерно в 7 утра 29 ноября случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Как утверждают свидетели, в момент столкновения с ограждением возле трамвайных линий, за рулем никого не было, об этом сообщает Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Предварительно установлено, что автобус по пути зацепил машину такси и торговую палатку. Остановился он неподалеку от трамвайных рельсов.
На место аварии выехала Госавтоинспекция. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.
15:24:08 29-11-2025
Это более загадочное дтп, чем на кладбище. За рулём автобуса никого не было. Мистика.
15:58:25 29-11-2025
А что за маршрут? Кто автобус без водилы из гаража выпустил? Какую контору и ответственных людей на британский флаг рвать надо?
00:14:00 30-11-2025
Гость (15:58:25 29-11-2025) А что за маршрут? Кто автобус без водилы из гаража выпустил?... И вообще где это, в Барнауле и всё? Шедеврально.
10:11:22 30-11-2025
Ну кондуктор, чтобы открыть дверь не на ту кнопку нажала...
10:15:14 01-12-2025
Кажется ВДНХ на фото, наверно Спртак-2