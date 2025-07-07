В Барнауле собираются отремонтировать дворец бракосочетания

Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на ремонт объекта

07 июля 2025, 07:45, ИА Амител

Дворец бракосочетания в Барнауле/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Власти Алтайского края ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию и проведёт инженерные изыскания для ремонта Дворца бракосочетания в Барнауле на проспекте Ленина,11/ул. Гоголя, 46б". На проект чиновники собираются потратить почти 2,9 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Что сделает подрядчик?

Закупку разместили на портале 3 июля 2025 года, заявки на неё можно подавать до 22 июля, а итоги подведут 25 июля 2025 года.

Подрядчик начнёт работать с даты подписания контракта и должен закончить всё не позднее, чем через 380 дней. Он должен будет разработать не менее двух вариантов дизайн-проекта и предусмотреть:

Реставрацию и ремонт фасадов,

Ремонт (замену) внутренней отделки всех помещений с заменой потолков и частичной заменой конструкции полов;

Ремонт (замену) лестничных ограждений;

Замену (ремонт) дверных и оконных блоков.

Беспрепятственный доступ к зданию личного транспорта;

Системы средств информации и сигнализации об опасности и так далее.

Также в документации подрядчик предусмотрит ремонт крыши, балкона, межэтажного перекрытия, инженерных сетей (отопления, электроснабжения, сетей связи, вентиляции и кондиционирования) и так далее.

Когда проект будет готов, подрядчику предстоит получить положительное заключение на него государственной историко-культурной экспертизы.

Дворец бракосочетания в Барнауле/ Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Что это за здание?

Здание построили ещё во второй половине XIX веке, в 1878 году оно уже стояло на пересечении Кузнецкой улицы и Московского переулка, здесь жили купцы Мальковы. В 1903 году здесь открылась кофейня, которая стала одним из первых заведений в городе. В 1910 году крестьянин Зубков устанавливал в здании двигатель в шесть лошадиных сил и динамо-машины, чтобы обслуживать расположенные поблизости механические мастерские, синематограф на улице Пушкина и два дуговых фонаря уличного освещения.

В 1913 году в доме открылся трактир четвертого класса торгового дома предпринимателей Андроновских, после этого там появился ресторан "Метрополь", затем чайная, а впоследствии — ресторан "Медведь".

До 1939 года в доме располагались военный госпиталь, управление уголовного розыска, артели, нотариальная контора и даже руководство аэроклуба. В 1939 году в здании разместили штаб 5-й гвардейской (107 стрелковой) дивизии. С начала Великой Отечественной войны здесь формировались дивизии и бригады, до мая 1954 в этих стенах работали штабы воинских частей.

В 1960 году в здании провели капитальный ремонт, там разместили городской онкологический диспансер, а с 1984 года в доме купцов Мальковых начал действовать Дворец бракосочетания, который занимает помещение до сих пор.

С 1994 года здание является объектом культурного наследия. В документации закупки сказано, что его общее состояние удовлетворительное.