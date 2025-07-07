В Барнауле собираются отремонтировать дворец бракосочетания
Сейчас власти ищут подрядчика, который разработает проектную документацию на ремонт объекта
07 июля 2025, 07:45, ИА Амител
Власти Алтайского края ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию и проведёт инженерные изыскания для ремонта Дворца бракосочетания в Барнауле на проспекте Ленина,11/ул. Гоголя, 46б". На проект чиновники собираются потратить почти 2,9 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Что сделает подрядчик?
Закупку разместили на портале 3 июля 2025 года, заявки на неё можно подавать до 22 июля, а итоги подведут 25 июля 2025 года.
Подрядчик начнёт работать с даты подписания контракта и должен закончить всё не позднее, чем через 380 дней. Он должен будет разработать не менее двух вариантов дизайн-проекта и предусмотреть:
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Реставрацию и ремонт фасадов,
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Ремонт (замену) внутренней отделки всех помещений с заменой потолков и частичной заменой конструкции полов;
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Ремонт (замену) лестничных ограждений;
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Замену (ремонт) дверных и оконных блоков.
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Беспрепятственный доступ к зданию личного транспорта;
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Системы средств информации и сигнализации об опасности и так далее.
Также в документации подрядчик предусмотрит ремонт крыши, балкона, межэтажного перекрытия, инженерных сетей (отопления, электроснабжения, сетей связи, вентиляции и кондиционирования) и так далее.
Когда проект будет готов, подрядчику предстоит получить положительное заключение на него государственной историко-культурной экспертизы.
Что это за здание?
Здание построили ещё во второй половине XIX веке, в 1878 году оно уже стояло на пересечении Кузнецкой улицы и Московского переулка, здесь жили купцы Мальковы. В 1903 году здесь открылась кофейня, которая стала одним из первых заведений в городе. В 1910 году крестьянин Зубков устанавливал в здании двигатель в шесть лошадиных сил и динамо-машины, чтобы обслуживать расположенные поблизости механические мастерские, синематограф на улице Пушкина и два дуговых фонаря уличного освещения.
В 1913 году в доме открылся трактир четвертого класса торгового дома предпринимателей Андроновских, после этого там появился ресторан "Метрополь", затем чайная, а впоследствии — ресторан "Медведь".
До 1939 года в доме располагались военный госпиталь, управление уголовного розыска, артели, нотариальная контора и даже руководство аэроклуба. В 1939 году в здании разместили штаб 5-й гвардейской (107 стрелковой) дивизии. С начала Великой Отечественной войны здесь формировались дивизии и бригады, до мая 1954 в этих стенах работали штабы воинских частей.
В 1960 году в здании провели капитальный ремонт, там разместили городской онкологический диспансер, а с 1984 года в доме купцов Мальковых начал действовать Дворец бракосочетания, который занимает помещение до сих пор.
С 1994 года здание является объектом культурного наследия. В документации закупки сказано, что его общее состояние удовлетворительное.
09:30:29 07-07-2025
что получится, если сочетаются два брака?
10:41:18 07-07-2025
Musik (09:30:29 07-07-2025) что получится, если сочетаются два брака?... Четверняшка
12:56:33 07-07-2025
там говорят подземный ход и в том ходу в 1937 ох че творили