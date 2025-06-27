Фасад Алтайского театра драмы планируют отремонтировать за 22,4 млн рублей

Ремонт должен будет завершиться к 1 октября 2025 года

27 июня 2025, 13:40, ИА Амител

Театр Драмы в Барнауле/ Фото: amic.ru

Алтайский краевой театр драмы ищет подрядчика, который проведёт текущий ремонт аварийных элементов фасада максимум за 22,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Подрядчик должен будет сделать облицовку стен и декоративных элементов фасада существующими гранитными плитами с заменой сколотых плит (ориентировочно 30% от общего объема) на новые, а также с сохранением существующей раскладки. Образцы новых гранитных плит он подберет в цвет существующих и предварительно согласует это с начальством. Сделать всё нужно потому, что на фасаде здания обнаружили трещины, сколы и расколы гранитных плит и их выпадение.

При этом в документации отмечается, что указанные работы не окажут влияние на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта. Так как театр является объектом культурного наследия регионального значения, работы пройдут с учетом всех требований, которые предъявляются к таким зданиям.

Закупка появилась на портале 25 июня 2025 года, заявки на лот можно подавать до 3 июля 2025 года. Итоги подведут 8 июля 2025 года. Работы начнутся после выдачи Алтайохранкультурой соответствующего разрешения. Завершится ремонт не позднее 1 октября 2025 года.

Отметим, что Алтайский краевой Театр Драмы построили в 1972 году. Он имеет общую площадь 10 тысяч квадратных метров.

Ранее amic.ru сообщал, что администрация Барнаула намерена в ближайшем будущем провести масштабную реконструкцию фонтана на площади Сахарова рядом с Театром драмы. По расчетам экспертов "Алтайгражданпроекта", на это необходимо около 100 миллионов рублей.