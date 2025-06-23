Мэрия Барнаула намерена потратить почти 13 млн рублей на установку памятника Достоевскому

Памятник писателю появится на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31

23 июня 2025, 12:20, ИА Амител

Проект памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Барнаульская мэрия собирается потратить максимум 12,8 млн рублей на установку памятника писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.

В документации памятник назван арт-объектом. Он будет сделан в виде скульптуры Достоевского с дорожным чемоданом. Высота монумента должна быть не менее 3,6 метра, а ширина – как минимум 1,4 метра. Во всей композиции должна быть выдержана пропорциональность объекта. Памятник будет стоять на бронзовом постаменте высотой не менее 20 см и не более 30 см.

Подрядчик за семь дней с даты заключения контракта должен будет сделать эскизный проект и концепцию из пластилина. После этого – построить модель арт-объекта в твердом материале, а затем изготовить сам памятник из бронзы толщиной до 8 мм и не менее 5 мм.

В документации сказано, что у готового объекта должны быть проработаны детали, а портретная часть – "легко читаться". Памятник обязан легко вписываться в окружающее пространство, а элемент в виде дорожного чемодана подрядчик установит рядом с Достоевским, он будет составлять с фигурой писателя "единое целое".

"Фигура должна иметь чистую поверхность – без плен, трещин, вмятин, инородных включений и других дефектов, видимых невооруженным глазом. Все элементы должны быть сглажены, не иметь острых выступов и/или граней. Качество должно обеспечивать прочность готового изделия, исключающую возможность его деформации или разъединения частей голыми руками или при падении с высоты человеческого роста", – сказано в документации.

Закупку разместили на портале 20 июня 2025 года, заявки на нее можно подавать до 2 июля 2025 года. Итоги аукциона подведут 4 июля. Работу подрядчик должен завершить не позднее 1 сентября 2025 года включительно. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 1 октября 2025 года.

Напомним, что об установке памятника Достоевскому в Барнауле стало известно в начале июня 2025 года. Предварительный эскиз (в виде одетого в зимний сюртук Достоевского с дорожным сундуком) разработала мастерская "Классика" Александра Деринга. Установку монумента писателю объяснили тем, что Достоевский в период ссылки неоднократно приезжал в Барнаул и позитивно отзывался о городе.

Кроме установки самого памятника, на территории заменят тротуарную плитку, перестроят клумбы, смонтируют освещение и скамейки. Подробнее о том, каким будет арт-объект, можно прочитать здесь.

Ранее стало известно о том, что на аллее Ветеранов Великой Отечественной войны в Барнауле появится бюст героя России, участника СВО Игоря Иванова, погибшего в 2023 году.