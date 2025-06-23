Мэрия Барнаула намерена потратить почти 13 млн рублей на установку памятника Достоевскому
Памятник писателю появится на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31
23 июня 2025, 12:20, ИА Амител
Барнаульская мэрия собирается потратить максимум 12,8 млн рублей на установку памятника писателю Федору Достоевскому на пересечении ул. Партизанской и проспекта Ленина, 31. Соответствующий лот появился на портале госзакупок.
В документации памятник назван арт-объектом. Он будет сделан в виде скульптуры Достоевского с дорожным чемоданом. Высота монумента должна быть не менее 3,6 метра, а ширина – как минимум 1,4 метра. Во всей композиции должна быть выдержана пропорциональность объекта. Памятник будет стоять на бронзовом постаменте высотой не менее 20 см и не более 30 см.
Подрядчик за семь дней с даты заключения контракта должен будет сделать эскизный проект и концепцию из пластилина. После этого – построить модель арт-объекта в твердом материале, а затем изготовить сам памятник из бронзы толщиной до 8 мм и не менее 5 мм.
В документации сказано, что у готового объекта должны быть проработаны детали, а портретная часть – "легко читаться". Памятник обязан легко вписываться в окружающее пространство, а элемент в виде дорожного чемодана подрядчик установит рядом с Достоевским, он будет составлять с фигурой писателя "единое целое".
"Фигура должна иметь чистую поверхность – без плен, трещин, вмятин, инородных включений и других дефектов, видимых невооруженным глазом. Все элементы должны быть сглажены, не иметь острых выступов и/или граней. Качество должно обеспечивать прочность готового изделия, исключающую возможность его деформации или разъединения частей голыми руками или при падении с высоты человеческого роста", – сказано в документации.
Закупку разместили на портале 20 июня 2025 года, заявки на нее можно подавать до 2 июля 2025 года. Итоги аукциона подведут 4 июля. Работу подрядчик должен завершить не позднее 1 сентября 2025 года включительно. Контракт вступит в силу со дня подписания и будет действовать до 1 октября 2025 года.
Напомним, что об установке памятника Достоевскому в Барнауле стало известно в начале июня 2025 года. Предварительный эскиз (в виде одетого в зимний сюртук Достоевского с дорожным сундуком) разработала мастерская "Классика" Александра Деринга. Установку монумента писателю объяснили тем, что Достоевский в период ссылки неоднократно приезжал в Барнаул и позитивно отзывался о городе.
Кроме установки самого памятника, на территории заменят тротуарную плитку, перестроят клумбы, смонтируют освещение и скамейки. Подробнее о том, каким будет арт-объект, можно прочитать здесь.
Ранее стало известно о том, что на аллее Ветеранов Великой Отечественной войны в Барнауле появится бюст героя России, участника СВО Игоря Иванова, погибшего в 2023 году.
12:32:14 23-06-2025
Все социальные проблемы ведь уже решены.
12:49:03 23-06-2025
сомнительная затея, как и сам Достоевский.
да и книги у него какие-то тяжелые. больные.
а про безобразный памятник уже был холивар, тут добавить нечего (кроме портретного сходства),
можно только убавить. сундук, например.
но, как обычно, вопрос уже решен и очередной позор города будет смотреть свысока на ничего не значащих муравьев.
13:08:50 23-06-2025
Давай уж для живых что-нибудь делать!
Вопросы о тратах бюджета нужно решать через собрание/референдум, как принятие сметы в нормальном ТСЖ.
13:22:37 23-06-2025
Отремонтируйте лучше фасад какого-нибудь облезлого дома в центре! Больше будет пользы и эстетики.
13:24:22 23-06-2025
Дайте решение людям - да/нет... голосование мутите
13:31:39 23-06-2025
можно 3 квартиры нуждающимся купить, какие памятники?
13:45:40 23-06-2025
Без всенародного обсуждения уродливый памятник ставить - это будет на совести градоначальника.
10:30:11 25-06-2025
Гость (13:45:40 23-06-2025) Без всенародного обсуждения уродливый памятник ставить - это... Ха-ха, у нас весь город изуродовали точечной застройкой и с совестью нет проблем
14:11:56 23-06-2025
категорически мы против! устройте референдум длительный, и потом по решению людей и поступайте, слуги вы наши или нет?! Такие траты для нищего города в котором куча проблем
14:16:02 23-06-2025
А без сундука еще дешевле выйдет!
14:17:25 23-06-2025
Неужели нет более значимых для Барнаула фигур, сделавший весомый вклад в развитие города?
При чем тут Достоевский?!
В чью голову эта идея взбрела? Озвучьте
14:37:20 23-06-2025
Гость (14:17:25 23-06-2025) В чью голову эта идея взбрела?. а кто в "в деле" тот и того)))
16:28:37 23-06-2025
Гость (14:17:25 23-06-2025) Неужели нет более значимых для Барнаула фигур, сделавший вес... Памятника А. Демидову (основателю) нет, а вот Достоевский как же... деятель великий, транжира и психопат.
16:53:56 23-06-2025
НЕТ (16:28:37 23-06-2025) Памятника А. Демидову (основателю) нет, а вот Достоевский ка... Картежник каких поискать
08:42:09 24-06-2025
Гость (14:17:25 23-06-2025) Неужели нет более значимых для Барнаула фигур, сделавший вес... Полковник Добротин. Командир 12-го Сибирского стрелкового пехотного полка. Герой, участник Русско-Японской Войны. Когда то в Барнауле в его честь была назван переулок, который потом сменил имя на Трудовой.
14:20:45 23-06-2025
А сундук сколько стоит из указанных миллионов рублей? Давайте сундук с минусуем и заделаем дыры в асфальте на том же Ленинском. Главная улица превратилась в какое-то убожество, и дорога и сквер.
14:48:29 23-06-2025
Ребята, не надо, у Деринга сверла нет!
16:18:22 23-06-2025
Вот вам, барнаульцы!(( Сколько негативных комментариев было и критики со стороны горожан по этому вопросу. И что? Лишь лайки накручивали здесь, вернее наоборот минусовали эти самые комменты и собираются опять делать, что хотят! Почему мнение барнаульцев о их городе не интересуют у власти стоящих? При чем ни по одному вопросу...Город должен быть для людей, а не для...ну вы поняли.
19:00:36 23-06-2025
уж не первый ли это шаг к переименованию проспекта?? Логики в установке памятника Федору Михайловичу именно в этом месте нет. Хотя бы какая-то минимальная географическая привязка была бы, но её нет, при этом в городе есть улица имени писателя. Сдается мне это жу-жу-жу неспроста.
19:31:43 23-06-2025
Акинфию может хотя-бы...при чем тут Достоевский то. ну заезжал разок ..и? Озвучьте чья идея, пожалуйста? кто мутит такие траты ?
22:26:39 23-06-2025
Гость (19:31:43 23-06-2025) Акинфию может хотя-бы...при чем тут Достоевский то. ну заезж... Акинфий разве был в Барнауле?
20:00:11 23-06-2025
"Барнаульская мэрия собирается потратить максимум 12,8 млн рублей на установку памятника". Вот с каждого из мэрии по 100 тыс. руб. и собрать на памятник, т.к. остальным, похоже, он и не нужен. Людям нужны дороги, транспорт, нормальное ЖКХ, доступный и аккуратный пляж, красивые парки с зеленью.
09:40:23 25-06-2025
Гость (12:32:14 23-06-2025) Все социальные проблемы ведь уже решены. ... Лучше больницу какую нибудь отреставрировать на эти деньги.
21:16:16 10-07-2025
Уважаемые комментаторы, нужны обращения в прокуратуру. Сегодня все разгромили на том месте. Сняли тротуарную плитку, которая пролежала 25 лет и ни одня плитка не повреждена. Разгромили фонтан, снесли мраморную клумбу. Все материалы были в хорошем-отличном состоянии. Сегодня такой тротуарной плитки не делают, новую будут менять через полтора-два года. Сам проект не выносили на обсуждение.