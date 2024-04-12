Двух собак, уплывших по реке на льдине, не спасли в Камне-на-Оби
Животные постоянно убегали от сотрудников МЧС
12 апреля 2024, 11:40, ИА Амител
В Камне-на-Оби провалилась операция по спасению двух собак, уплывших по реке на льдине. Об этом сообщают "Каменские новости".
Очевидцы заметили хвостатых и обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатели прибыли на место и попытались вернуть псов на берег, но не смогли.
Животные постоянно убегали и не давались людям, поэтому работу пришлось прервать.
Теперь местные надеются на то, что собаки на льдине приплывут к берегу сами.
11:46:32 12-04-2024
ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?
12:33:56 12-04-2024
Пусть плывут
12:41:22 12-04-2024
ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?---- работа у ребят такая, спасать все живое. И очень хорошо, что они это понимают, в отличие от таких вот, как ты.
13:53:13 12-04-2024
Гость (12:41:22 12-04-2024) ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?---- работа у ребят такая, спасать все живое...Всё живое спасать не обязаны, и даже не должны, а только людей. Собаки пусть плывут на льдине прямо на радугу.
15:31:50 12-04-2024
Гость (12:41:22 12-04-2024) ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?---- работа ... Да, расскажи это жителям Орска.
12:45:59 12-04-2024
Они сами выбрали этот путь... Что собаки, что мчсники.
12:49:11 12-04-2024
Собаки тоже иногда спасают людей
13:09:37 12-04-2024
Теперь местные надеются на то, что собаки на льдине приплывут к берегу сами."
Надеюсь,вёсла собакам смогли передать?
15:32:51 12-04-2024
Живодёр (13:09:37 12-04-2024) Теперь местные надеются на то, что собаки на льдине приплыву... Не написано же, что живыми. Приплывут конечно.
16:30:58 12-04-2024
Гость (15:32:51 12-04-2024) Не написано же, что живыми. Приплывут конечно. ... Идиотов развелось. Такие собаки отлично плавают в любой воде. Шерсть спасает от холода.