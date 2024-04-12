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Двух собак, уплывших по реке на льдине, не спасли в Камне-на-Оби

Животные постоянно убегали от сотрудников МЧС

12 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

В Камне-на-Оби провалилась операция по спасению двух собак, уплывших по реке на льдине. Об этом сообщают "Каменские новости".

Очевидцы заметили хвостатых и обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатели прибыли на место и попытались вернуть псов на берег, но не смогли. 

Животные постоянно убегали и не давались людям, поэтому работу пришлось прервать.

Теперь местные надеются на то, что собаки на льдине приплывут к берегу сами.

Камень-на-Оби Собаки

Комментарии 10

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Гость

11:46:32 12-04-2024

ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?

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Сергей

12:33:56 12-04-2024

Пусть плывут

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Гость

12:41:22 12-04-2024

ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?---- работа у ребят такая, спасать все живое. И очень хорошо, что они это понимают, в отличие от таких вот, как ты.

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Гость

13:53:13 12-04-2024

Гость (12:41:22 12-04-2024) ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?---- работа у ребят такая, спасать все живое...Всё живое спасать не обязаны, и даже не должны, а только людей. Собаки пусть плывут на льдине прямо на радугу.

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Гость

15:31:50 12-04-2024

Гость (12:41:22 12-04-2024) ребята рискуют жизнью. за что? есть объяснения ?---- работа ... Да, расскажи это жителям Орска.

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Гость

12:45:59 12-04-2024

Они сами выбрали этот путь... Что собаки, что мчсники.

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Гость

12:49:11 12-04-2024

Собаки тоже иногда спасают людей

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Живодёр

13:09:37 12-04-2024

Теперь местные надеются на то, что собаки на льдине приплывут к берегу сами."
Надеюсь,вёсла собакам смогли передать?

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Гость

15:32:51 12-04-2024

Живодёр (13:09:37 12-04-2024) Теперь местные надеются на то, что собаки на льдине приплыву... Не написано же, что живыми. Приплывут конечно.

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Гость

16:30:58 12-04-2024

Гость (15:32:51 12-04-2024) Не написано же, что живыми. Приплывут конечно. ... Идиотов развелось. Такие собаки отлично плавают в любой воде. Шерсть спасает от холода.

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