Двух собак, уплывших по реке на льдине, не спасли в Камне-на-Оби

Животные постоянно убегали от сотрудников МЧС

12 апреля 2024, 11:40, ИА Амител

В Камне-на-Оби провалилась операция по спасению двух собак, уплывших по реке на льдине. Об этом сообщают "Каменские новости".

Очевидцы заметили хвостатых и обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Спасатели прибыли на место и попытались вернуть псов на берег, но не смогли.

Животные постоянно убегали и не давались людям, поэтому работу пришлось прервать.

Теперь местные надеются на то, что собаки на льдине приплывут к берегу сами.