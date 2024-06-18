Двукратная участница "Последнего героя" сравнила сезоны шоу в Занзибаре и на Алтае

"Русский сезон" шоу "Последний герой", которое снимается на Алтае, выйдет на экраны уже 29 июня

18 июня 2024, 09:15, Антон Дегтярев

Александра Маслакова / Фото: Антон Дегтярев

В Республике Алтай продолжаются съемки 11-го, "Русского сезона" реалити-шоу "Последний герой". Участников всего 12 и среди них есть те, кто уже боролись в предыдущих проектах. Это ведущая "Радио Энерджи" Александра Маслакова, финалистка девятого сезона. В разговоре с журналистом amic.ru она сравнила оба сезона шоу и рассказала, где ей было сложнее выживать – в Африке или на Алтае.

"Алтай покорит ваше сердце"

Александра Маслакова стала финалисткой девятого сезона шоу в Занзибаре, который снимали в 2021 году. Девушка считает, что повторить такой успех на Алтае будет непросто, потому что выживать здесь гораздо сложнее, чем в Занзибаре.

"На самом деле Африка, Занзибар – это просто райское место, где повсюду растут фрукты. Мы там находили и бананы, и кокосы. И все это было буквально под ногами – стоит наклониться и поднять. А Алтай, конечно, очень суровый. Плюс еще погодные условия отличаются. Все-таки когда в Африке идет дождь – это 30 градусов тепла, тебе просто неприятно. А на Алтае постоянные дожди по пять раз в день, очень холодно, и погода просто какая-то нереально переменчивая. Если честно, я в небольшом шоке от того, какой у нас суровый российский климат, я знала, что сезон будет очень жестким, но не думала, что настолько", – пояснила она.

Александра Маслакова с представителями команды / Фото: Антон Дегтярев

По словам Маслаковой, приглашение на Алтай сильно испугало ее маму, потому что она "понимала, что такое тайга и что такое Алтай". На работе начальница Александры также спрашивала Маслакову, нужно ли ей это. Многие коллеги поддерживали девушку и говорили: "Классно, наша ведущая поехала выживать". Сама Александра сначала легко отнеслась к тому, что съемки будут на Алтае.

"Мне говорили: "Саш, ты, наверное, понимаешь, что такое Алтай?" А я думала, ну Алтай и Алтай. Прикольно, красивое место, что здесь может быть еще такого? А потом ты приезжаешь и понимаешь, что такое настоящая тайга, начинаешь сильно удивляться. Спрашиваешь себя: "Куда я попала вообще?" У тебя все время влажная одежда. У тебя нет еды", – рассказала девушка.

Несмотря на все сложности выживания на Алтае, Маслакова отметила, что с удовольствием вернулась бы на Алтай, но уже в качестве сноубордиста и обычного туриста.

"Я не отказалась бы от какой-нибудь гостиницы с банькой и выходом к реке. Надеюсь, у меня будет время еще этим насладиться. Алтай потрясающий, великолепный. Я всем советую приехать. Тут горы, степь, тайга, красота. Я еще больше начала гордиться своей страной. Какая же она огромная... Когда живешь в большом городе, особо этого не осознаешь. Но когда сюда приезжаешь, ты понимаешь, что такого нигде больше нет – только здесь. Поэтому если у людей есть возможность, и они думают лететь или нет, то 100% надо лететь. Алтай покорит ваше сердце, вы покоритесь ему и, возможно, даже вы покорите его", – сказала Маслакова.

Александра Маслакова / Фото: Антон Дегтярев

"Хочу 30 дней здесь продержаться и выползать отсюда"

В таком суровом климате часто случаются нервные срывы, которые участники стараются не показывать другим, чтобы не вылететь из проекта. И девушкам тут особенно тяжело, подчеркнула участница. Поэтому, уверена Маслакова, в новом сезоне мужчин больше, чем женщин.

"У девушек бывают разные дни, когда им нужно часто ходить в душ. А у мужчин всегда все обычно ровно. Плюс у девушек эмоциональное состояние постоянно меняется. Но с другой стороны, девушке, наверное, проще, потому что от тебя в команде ждут меньше, никто не заставит тебя бежать и тащить сосну или рубить березу, потому что ты хрупкая. Но тебе все равно нужно найти свое место и понять, где ты можешь быть полезна. И вот тогда тебя никто не выгонит", – объяснила Маслакова.

По словам Маслаковой, после своего первого "Последнего героя" она жила мыслями о том, чтобы снова приехать на проект, и верила, что вернется на шоу. Для нее "Последний герой" – это "выброс адреналина" и "эмоции, которые ты никогда не получишь в обычной жизни".

"Когда тебя загоняют в самые жесткие условия, ты испытываешь что-то такое, что никогда не сможешь испытать в цивилизации. За этим я иду. Ну и пока у меня программа минимум – дойти до объединения команд, а потом попасть в "личные иммунитеты". В них я обычно уже сильнее, чем в командных играх. Я жду, когда этот момент настанет. Хотелось бы продержаться до конца", – поделилась она.

Александра Маслакова с членами команды "Медведи" / Фото: Антон Дегтярев

Маслакова считает, важнее всего в игре – умение балансировать, держать себя в руках и, конечно, договариваться. Маслакова отметила, что ей хорошо помогает то, что она радиоведущая, часто берет интервью и может найти подход практически к каждому человеку. Кроме того, она предугадывает действия других людей.

"Я предугадываю примерно, что, когда и как произойдет, как участники будут себя вести и как голосовать. Знаю, что в первых сериях каждый пытается слишком себя показать, начинает кричать, это бесит людей. Я понимаю, что нужно немножко держаться в стороне, чтобы потом хорошо рвануть вперед. Когда ты уже участвовал в реалити-шоу, у тебя есть понимание, что здесь происходит, и ты можешь быть естественным, многое знать заранее. Надеюсь, что у меня это получится. У меня много сил. Хочу 30 дней здесь продержаться, доползти до самолета, домой и потом уже отъедаться", – отметила Маслакова.

Напомним, что "Русский сезон" шоу "Последний герой" снимается на Телецком озере. Участники месяц живут в горной местности, проходят испытания, сражаются со стихией, голодом и насекомыми. Победитель в шоу будет только один. Премьера проекта состоится 29 июня в 21:00 на телеканале ТВ-3. Подробнее о том, как снимается проект, можно прочитать здесь.