Участник "Последнего героя" из ДНР: "На выигрыш хочу достроить спортшколу в Донецке"

Александр Лось уже становился победителем другого реалити-шоу — "Выжить в Самарканде"

17 июня 2024, 12:00, Антон Дегтярев

Александр Лось / Фото: Антон Дегтярев

Победитель шоу "Выжить в Самарканде" Александр Лось – один из 12 участников "русского сезона" реалити-шоу "Последний герой", которое снимается на Алтае. Сам Александр живет в ДНР. В случае выигрыша намерен потратить деньги на строительство спортивного центра для детей в Донецке. Об этом он рассказал корреспонденту amic.ru.

Кстати, строить спортивный зал мужчина уже начал – на деньги от победы в шоу "Выжить в Самарканде". Но чтобы закончить дело, нужны еще финансы, и Лось пошел за победой на "Последнего героя".

"Я на проект пришел, чтобы доделать спортзал, чтобы дети там занимались. Я руководитель циркового коллектива "Арлекин". Хочу, чтобы ребята тренировались в комфортных условиях", – рассказал он.

Однако победить в "русском сезоне" "Последнего героя" будет действительно трудно, говорит мужчина. По его словам, "Выжить в Самарканде" было гораздо легче, чем на Алтае. В первую очередь потому, что на том проекте они боролись всего лишь за комфортную жизнь. Здесь же участники всегда должны находиться в суровых условиях, в сырости и грязи. Кроме того, на Алтае в принципе очень тяжело выживать.

"Условия здесь намного тяжелее, чем в предыдущем шоу. И сейчас мы реально выживаем, мы голодаем, сидим на одной гречке. В предыдущих сезонах "Последнего героя" было тепло, а тут у вас холодно и сыро. Мы даже молились богам Алтая, чтобы стало легче", – рассказал Александр Лось.

Но главное в любом проекте – оставаться человеком, говорит участник проекта. Он хочет показать, что можно выиграть без интриг, подстав и хитростей.

"Никаких не надо плести интриг, надо объединить команду, играть всем вместе. А потом, когда будем играть каждый сам за себя, тоже можно достойно и красиво выйти победителем. Тут главное чему-то научиться перед проектом, посмотреть хотя бы элементарные вещи по выживанию, верить в себя, в команду, в людей и быть чуточку добрее", – отметил он.

Напомним, в этом году шоу "Последний герой" снимается на берегу Телецкого озера. Участники находятся там месяц, и все это время они вынуждены выживать в сложных условиях. Премьера проекта состоится в конце июня. Всего в нем участвуют 12 человек. Ознакомиться со списком можно здесь. А посмотреть фоторепортаж amic.ru со съемок – по ссылке.