В марте в российских кинотеатрах появятся "Онегин" и "Летучий Корабль", фильм с Энн Хэтэуэй и Джессикой Честейн, а также драма с Николасом Кейджем

01 марта 2024, 07:14, ИА Амител

Николас Кейдж в фильме "Герой наших снов"/ Фото: film.ru

Наступившая весна – хороший повод почаще выходить из дома. Пока еще на улице долго не погуляешь, так что можно выбраться хотя бы в кинотеатр. "Дюна 2" официально в России не покажут, но и без нее там будет что посмотреть. На экраны выйдут новая экранизация пушкинского "Евгения Онегина", сказка "Летучий корабль", картина о событиях в Донбассе, мелодрамы к 8 Марта, а также фильмы со звездами Голливуда Николасом Кейджем, Энн Хэтэуэй, Джессикой Честейн, Кевином Спейси и Сидни Суини. Amic.ru рассказывает о главных фильмах, которые появятся в российских кинотеатрах в марте.

"Онегин" (с 7 марта)

В начале марта российский зритель увидит новую экранизацию пушкинского "Евгения Онегина" под названием "Онегин". Снял ее знаменитый (в том числе благодаря обзорам блогера BadComedian) режиссер Сарик Андреасян ("Защитники", "Тот еще Карлосон!").

Фильм расскажет знакомую с детства историю о том, как Евгений Онегин сбегает от опостылевшего света в деревню к дяде, узнает о его кончине, остается и встречает юного Владимира Ленского, который знакомит его с Татьяной и Ольгой Лариными.

Роль Евгения Онегина сыграл Виктор Добронравов ("Огонь", "Чемпион мира"), Татьяны Лариной – жена Адреасяна Лиза Моряк ("Артек. Большое путешествие", "Чикатило"), а Владимира Ленского – Денис Прытков.

На агрегаторах оценки у фильма пока нет. Возрастной рейтинг ленты 12+.

"Адам и Ева" (с 7 марта)

Любители российских комедий на 8 Марта смогут посмотреть фильм "Адам и Ева".

По сюжету Марина и Виктор внезапно остаются единственными людьми в Москве и, возможно, на всей планете. Они не нравятся друг другу, но вынуждены взаимодействовать. Чем все закончится, можно будет увидеть в кинотеатрах.

Две главные роли исполнят Дмитрий Чеботарев ("Майор Гром: Чумной Доктор", "Поехавшая") и Полина Максимова ("Чебурашка", "Оффлайн").

Возрастной рейтинг ленты 12+. На агрегаторах картину пока не оценили.

"Любовь со второго взгляда" (с 7 марта)

На 8 марта сводить девушку можно будет и на мелодраму. Так, на экраны выйдет фильм "Любовь со второго взгляда".

Главные роли в нем сыграли Александр Соколовский ("Магомаев"), Ксения Теплова ("Я на перемотке!"), Милош Бикович ("Холоп", "Вызов"), Ксения Теплова ("Я на перемотке!") и телеведущая Регина Тодоренко.

По сюжету Данила и Олеся – пара в кризисе, которая не знает, что дальше делать с браком. Они заводят вымышленные аккаунты в приложении для знакомств и начинают общаться с другими людьми, не понимая, что ведут диалог между собой. Получится ли у них спасти брак и снова полюбить друг друга – можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг ленты 12+. Оценки у нее пока нет.

"Прошлые жизни" (с 7 марта)

Студия A24 ("Все, везде и сразу", "Легенда о зеленом рыцаре") 7 марта выпустит в России фильм "Прошлые жизни" с корейскими актерами.

Он расскажет о девушке Норе, которая была влюблена в лучшего друга. Но они перестали общаться, после того как Нора уехала из родного города. Девушка вышла замуж, стала писательницей и живет в Нью-Йорке. Но вдруг ее первая любовь объявляется спустя 20 лет. Им предстоит провести вместе неделю и разобраться в своих отношениях.

Рейтинг фильма на "Кинопоиске" – 7,3 балла, на IMDB он еще выше – 7,9 балла из 10.

"Герой наших снов" (с 14 марта)

В марте, наконец, до российского проката доберется еще один фильм от студии A24, а именно фантастическая драма "Герой наших снов" с Николасом Кейджем ("Жизнь Дэвида Гейла", "Город ангелов") в главной роли.

По сюжету обычный профессор Пол Мэтьюс внезапно начинает появляться в снах других людей и становится самым узнаваемым человеком в мире. Его приглашают на ТВ-шоу, о нем пишут журналисты. Но затем он приходит людям и в кошмарах, и тогда профессор должен будет доказать, что он кто угодно, но не человек из их снов.

На "Кинопоиске" рейтинг фильма 6,8 балла из 10, а на IMDB – 7 баллов из 10. В кинотеатр пустят тех, кому уже исполнилось 16 лет.

"Позывной "Пассажир" (с 14 марта)

14 марта выйдет фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир". Это экранизация книги писателя Александра Проханова "Убийца городов".

Действие фильма разворачивается в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живет в Москве, проводит вечера в клубах и не особо интересуется новостями. Но однажды он узнает, что его брат, с которым он давно поссорился, пропал в Донбассе. Николай отправляется на его поиски и оказывается вовлечен в военный конфликт.

Одним из авторов сценария выступил Александр Проханов. А сыграли в ленте Антон Шагин ("Конек-горбунок", "Бесы"), Виталий Кищенко ("Метод", "Союз спасения") и другие актеры.

Рейтинга у ленты пока нет. В кинотеатр пустят тех, кому исполнилось 16 лет.

"Первая дуэль" (с 14 марта)

Любители французского кино смогут посмотреть историческую драму "Первая дуэль". Ее действие происходит в Париже в 1887 году. Мастер Клеман Лаказ прошел через множество дуэлей и закон запрещает ему участвовать в них. Мари-Роз Асти де Вальсэр тоже не может вызвать на дуэль своего обидчика, так как она женщина. Они решают помочь друг другу.

Оценки у фильма на "Кинопоиске" нет, на IMDB его рейтинг 6,8 балла из 10. Возрастной ценз 18+.

"Летучий корабль" (с 21 марта)

После выхода "Бременских музыкантов" нас ждет экранизация сказки "Летучий корабль".

По сюжету царь собирается выдать свою дочь Забаву за богатого Поля. Однако девушка хочет выйти замуж по любви. Она знакомится с простым, но честным матросом Иваном. Парень строит Летучий корабль, чтобы улететь на нем вместе с Забавой. Но ему противостоит Поль, который использует против Ивана темную магию. Чем все закончится, можно будет увидеть в кинотеатрах.

В фильме сыграли Александр Метелкин ("1941. Крылья над Берлином"), Ксения Трейсер ("Пищеблок", "Мир!Дружба! Жвачка!"), Андрей Бурковский ("Повелитель ветра", "Доктор Лиза"), Федор Добронравов ("Праведник", "Сваты"), Леонид Ярмольник ("Трудно быть богом", "Француз") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 6+, оценки на агрегаторах у него пока нет.

"Немая жизнь" (с 21 марта)

21 марта в России выйдет лента "Немая жизнь". Действие происходит в Голливуде. На кладбище Hollywood Forever съемочная группа работает над фильмом о звездах старого Голливуда, и вдруг появляется загадочная Женщина в черном. Она приносит красную розу на могилу первого секс-символа Голливуда Рудольфа Валентино. Она 70 лет хранит секрет, связанный со звездой немого кино. Какой это секрет, можно будет узнать в кинотеатрах.

В фильме сыграли Терри Мур ("Настоящий детектив", "Второй шанс"), Изабелла Росселлини ("Синий бархат", "Химера"), Шерилин Фенн ("Твин Пикс", "Друзья") и другие.

Возрастной рейтинг ленты 18+.

"Омен. Непорочная" (с 21 марта)

В марте на большом экране можно будет посмотреть на американскую красавицу Сидни Суини ("Мадам Паутина", "Эйфория"), которая снялась в итало-американском ужастике "Омен. Непрощенная". Кстати, к серии фильмов "Омен" эта лента никакого отношения не имеет и в оригинале называется "Непорочная".

По сюжету благочестивая и религиозная девушка Сесилия получает место в известном женском монастыре в Италии. Но вскоре выясняется, что он хранит ужасные тайны. Также девушка понимает, что вынашивает ребенка, и это второе в истории непорочное зачатие. Монахини не понимаю, кого девушка вынашивает – нового спасителя или нечто ужасное. Чем все обернется – можно будет увидеть в кинотеатрах.

Оценок у фильма пока нет, его возрастной рейтинг 18+.

"Лето. Нулевые" (с 21 марта)

Почувствовать летнюю атмосферу можно будет в фильме "Лето. Нулевые".

Действие ленты происходит в маленьком городке на Волге в середине 2000-х годов. В жизни 15-летнего мальчика Саши снова наступает лето. Ему придется взять ответственность за чужую жизнь, встретить любовь и попасть в неприятности.

В картине сыграли молодые актеры, из известных имен – Роман Маякин ("Триггер", "Мальдивы подождут"), Анна Котова ("Аритмия", "Поехавшая"), Денис Шведов ("Майор", "Жить") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 18+. Оценки у него пока нет.

"Шпион на всю голову" (с 28 марта)

Ценители актерского таланта Кевина Спейси ("Семь", "Планета Ка-Пэкс") смогут посмотреть новый триллер "Шпион на всю голову".

По сюжету спецагент Пит собирается уйти на пенсию, но у него появляется последняя работенка: он должен выявить и устранить опасных преступников, которые залегли на дно в провинциальном городе. В итоге простое на первый взгляд задание оказывается невероятно сложным. Удастся ли спецагенту справиться с ним, можно будет увидеть в кино.

Возрастной рейтинг ленты 18+. На агрегаторах ее пока не оценили.

"Материнский инстинкт" (с 28 марта)

Один из главных зарубежных фильмов месяца в российском прокате – "Материнский инстинкт" с Энн Хэтэуэй ("Интерстеллар", "Темный рыцарь: Возрождение легенды") и Джессикой Честейн ("Интерстеллар", "Прислуга") в главных ролях.

Действие картины происходит в 1960-е годы. Две соседки – Элис и Селин – живут в идеальных домах, у них успешные мужья и милые сыновья. Но внезапно жизнь становится кошмаром, а дружба разрушается и превращается в смертельно опасную игру, в которой нельзя никому доверять.

Оценки на "Кинопоиске" у фильма пока нет, на IMDB у ленты 7,5 баллав из 10. Возрастной рейтинг 16+.

"Ненормальный" (с 28 марта)

28 марта выйдет и российская комедия "Ненормальный". Ее съемки проходили как в России, так и в Китае. И фильм стал первым иностранным проектом, снятым в Китае после окончания пандемии.

Фильм расскажет историю восьмилетнего мальчика Коли. Его мама Татьяна уже не верит, что его врожденная болезнь отступит. Однако ее новый знакомый Юрий хочет поставить ребенка на ноги с помощью своей уникальной системы гимнастики.

Во время занятий выясняется, что у мальчика талант к музыке, и обучение игре на фортепиано становится еще одним этапом на пути к выздоровлению. Коля попадет на престижный конкурс пианистов в Китае, пойдет на первое свидание и преодолеет массу препятствий.

В фильме снялись Александр Яценко ("Аритмия", "Праведник"), Наталья Кудряшова ("Доктор Лиза", "Салют-7"), Надежда Маркина ("Елена", "Аритмия") и другие актеры.

Возрастной рейтинг ленты 12+. На агрегаторах его пока не оценили.

"Отважный Бим и пернатые колокольчики" (с 28 марта)

Детей в конце марта можно будет сводить на бельгийский мультфильм "Отважный Бим и пернатые колокольчики".

По сюжету перед большим праздником колокольчики собираются вместе и соревнуются в ловкости и отваге. Победители едут в Рим за магическим эликсиром, который пробуждает весну. Биму и его друзьям улыбается удача. И прежде чем доставить волшебный трофей, они должны будут сразиться с грозной соперницей Авророй и бандой хулиганов.

Возрастной рейтинг 6+. Оценки у мультика пока нет.

Какие фильмы могут выйти в "сером" прокате?

По параллельному прокату в российских кинотеатрах могут появиться февральский супергеройский фильм вселенной Sony "Мадам Паутина", один из главных фильмов года "Дюна 2" Дени Вильнева (в США он выходит 1 марта), а также мультфильмы "Мегамозг против Синдиката" (1 марта) и "Кунг-фу Панда 4" (6 марта). Они выходят в Америке в начале месяца, так что к его середине или концу способны добраться и до России.

А вот ленты, которые выйдут к концу месяца, вряд ли "доедут" до нашей страны по "серому" прокату. Это фильмы "Годзилла и Конг: Новая империя" (27 марта) и "Охотники за приведениями: Леденящий ужас" (21 марта). Их посмотреть мы, скорее всего, сможем только в апреле.