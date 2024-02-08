Продюсеры и киноэксперты рассказали, как развивается в кино в регионах, чего не хватает Сибири и Алтайскому краю и почему сейчас лучшее время для дебютантов

08 февраля 2024, 07:15, Антон Дегтярев

Кинотеатр в Барнауле / Фото: amic.ru

Кино в Сибири и в Алтайском крае все еще делает свои первые шаги. Сюда приезжают федеральные студии, местные производители тоже снимают картины, однако до уровня Бурятии или Калининградской области, где активно снимаются фильмы, нам еще далеко. Журналист amic.ru на кинофоруме "Новый вектор. Сибирь", который прошел в Белокурихе с 31 января по 3 февраля, пообщался с продюсерами и другими киноэкспертами и спросил, растет ли интерес федеральных "киношников" к Сибири и к Алтаю в частности, почему здесь все еще снимается мало фильмов и может ли ситуация измениться.

"Зрители наелись гламурных историй"

Съемки в регионах для московских компаний постепенно становятся тенденцией, рассказал продюсер и президент группы компаний "Приор" Родион Павлючик. Например, его фирма из 150 проектов в прошлом году около 100 сняла не в Москве.

"Много снимали в Краснодарском крае, под Петербургом, в Новгороде, в Ярославле, в следующем году намечены съемки в Красноярске, в Костроме. Мы идем от истории, от локаций. Если надо снять гидроэлектростанцию, нет смысла искать ее в Москве, ведь там такого просто нет. Если история завязана на ГЭС, мы поедем в Красноярск или другой регион. Все зависит от административной поддержки и от наличия кадров в регионе, которые могут оказывать услуги по аренде оборудования, технические и так далее. Чем больше в регионе будет такого, тем охотнее будут ехать", – отметил он.

Хорошим примером регионов, где снимается кино, является Калининградская область, в которой еще пять лет назад снимался один фильм в год, а в прошлом году было подано 15-18 заявок на съемку фильмов, сказал Павлючик. Краснодарский край, по словам Павлючика, также вырос в пять-шесть раз в кинопроизводстве за последние три года. Также эксперты отмечают Якутию, где снимается много местных проектов хорошего качества, которые выходят на федеральный уровень.

Сейчас по всей России уже происходит "уход" кино в регионы, подчеркнула генеральный продюсер группы компаний "Формат ТВ" Оксана Барковская. По ее словам, в Москве снимать стало дорого и неинтересно. И в ближайшие два-три года, считает она, регионы будут еще более востребованными для съемок, потому что "зрители наелись гламурных историй" и хотят "человеческих".

"Сейчас у меня идут съемки в Москве, и это самые неудачные, худшие и очень дорогие съемки. В Москве снимать дорого, там неадекватные службы, администрации в районах, хотят денег сорвать, а когда я снимаю в Твери, в Калязине, в Ярославле – это другая история. Я делаю все, чтобы мы не снимали в Москве, потому что это неинтересно даже с точки зрения картинки. Я думаю, все наелись гламурных историй. И в основе будут лежать не непонятные "Содержанки", снятые в пределах Садового кольца, а человеческие истории в регионах. Региональное кино может и должно развиваться. Все решают талантливые люди", – отметила Барковская.

Родин Павлючик / Фото: Евгений Тор

"Региональных денег нет"

Член совета Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин отметил, что в Сибири при этом пока еще кино снимается не так много. Да и общая сумма госфинансирования индустрии небольшая и составляет 67 млн рублей плюс 65 млн рублей рибейта. Эти деньги выделяются региональными бюджетами на фильмы. Однако все больше проектов получают субсидии федерального Министерства культуры, Фонда поддержки регионального кино, Института развития интернета и от других организаций. И качество местного кино в целом растет, считает он.

"Три-пять лет назад Сибирь славилась только документальным кино, но теперь здесь делают и художественные фильмы. Например, мы представили фильм "Волки", снятый на Алтае, фильм "Суворовец 44" новосибирских кинематографистов о Великой Отечественной войне. Мы видим, что уровень этих полнометражных фильмов достаточно высокий, и мы надеемся, что наши коллеги, сибирские партнеры, воспользуются этим шансом. Будут востребованы не только на внутреннем семейном рынке, но и на федеральном уровне", – отметил Якунин.

По словам режиссера из Томска Евгения Жукова, сейчас региональному кино нужна поддержка местных властей. Ведь многие чиновники на местах не понимают, что кино привлекает деньги в регион и делает его интересным для туристов.

"Сейчас пока финансирование у нас в регионе и много где еще в Сибири – это частные инициативы, помощь какая-то бартерная либо федеральные деньги. Региональных денег нет. Сейчас большинство "региональщиков" снимают документальное кино, ведь это менее затратно. Многие хотят перейти в художественный полный метр, но не у всех получается. Хорошо, когда везет, и в регионе удается сделать конкретный большой проект. Люди, получившие опыт на нем, переходят дальше. Формируется среда и происходит развитие кино в регионе", – отметил он.

Дмитрий Якунин / Фото: Екгений Тор

А что в Алтайском крае?

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что кино в регионе развивается, но не такими стремительными темпами, как, например, в Якутии или Калининграде. Сейчас в крае, как и во многих других субъектах, деньги можно получить из федерального бюджета в формате грантов или других форм поддержки, от спонсоров и продюсеров. Также сейчас выделяются гранты губернатора в сфере культуры – в основном на документальное кино.

Кроме того, в Алтайском крае, в отличие от многих других сибирских территорий, введена система рибейтов. В 2024 году на них выделено 10 млн рублей. Кинопроизводители из других регионов могут компенсировать до 30% затрат на свой проект. Поддержку могут получать "киношники" как из Алтайского края, так и из других субъектов страны. При этом компенсируются им только те расходы, которые компании тратят в крае в организациях, платящих налоги в региональный бюджет. Решение о компенсации средств принимает кинокомиссия Алтайского края.

"Это важно, потому что деньги остаются здесь, привлекаются дополнительные средства от тех, кто вкладывается в кино. Мы не относимся к регионам, у которых большой бюджет, выделяемый на рибейты. Мы являемся стартующим регионом, но надо сказать, что система рибейтов введена от силы в трети регионов нашей страны, и нам уже удалось это сделать. Нам пока еще не удалось практически это осуществить, но тем не менее такая мера введена", – поделилась Безрукова.

Продюсер Родион Павлючик при этом пока не видит системной работы в сфере кино в Алтайском крае, однако регион все же делает первые шаги, среди которых все те же рибейты и создание кинокомиссии, отметил он.

Елена Безрукова / Фото: Евгений Тор

Что нужно сделать краю?

Однако одними рибейтами и кинокомиссией ограничиваться ни в коем случае нельзя, считает Дмитрий Якунин. Нужна также техническая база, профессионалы и хорошее кинообразование, чтобы Алтайский край действительно стал "киношным регионом".

"Важна инфраструктура и техническая база. Нужны профессионалы, которые эту техническую базу обслуживают. Нужно образование. Ну и, конечно, надо заявляться на грантовые конкурсы, получать субсидии местным кинематографистам. Нужно, чтобы сообщество сформировалось, чтобы было пространство, где это сообщество могло тусоваться, общаться и развиваться. Это формирование киносреды, которая потом растет и делает большие проекты", – отметил он.

О важности воспитания новых кадров говорит и креативный продюсер студии "РоЕл" Никита Ватулин-Тарасенко. По его словам, в Алтайском крае много "классных и красивых локаций". А вот специалистов для съемок кино не хватает.

"На Алтае не совсем хорошая база художественного, реквизиторского цеха, специалистов, и здесь, мне кажется, может помочь вкладывание в образование, создание сети киношкол. Нужно как минимум пять лет, чтобы подросли новые кадры. Может помочь и наличие рибейтов, и финансирование местных производств, и появление в регионе достаточного количества оборудования по качеству и стандартам", – отметил он.

Никита Ватулин-Тарасенко/ Фото: Евгений Тор

Оксана Барковская также сказала о большом потенциале Алтайского края как локации для съемок кино. Но сейчас самое сложное для продюсеров – привести сюда людей, подчеркнула она.

"Я бы здесь с удовольствием снимала, потому что у вас потрясающая кинолокация, здесь что угодно можно снимать. Но для меня самое сложное как для продюсера притащить сюда свет, 20 вагончиков. Но если будет хотя бы половина из нужного, я сразу приеду. Если речь идет о маленьком документальном кино, его здесь моя компания снимает бесконечно уже сейчас", – поделилась Барковская.

О проблемах взаимодействия с местными властями рассказал генпродюсер компании R-media Альберт Рябышев. По его словам, когда он снимал кино на Алтае в 2015 году, недостатки были даже не в транспорте, питании или услугах профильных специалистов, а в медицинском сопровождении и в охране.

"Вопрос медицинского сопровождения и обеспечения безопасности – это уже вопрос административно-государственного характера. Когда снимаем в деревнях, люди смотрят, проявляют интерес, за ними сложно уследить, это ответственная работа. Усилий администрации съемочной группы просто не хватает на то, чтобы элементарно обеспечить вопросы безопасности. Нам приходилось в личном порядке с местными представителями МВД или медицинских организаций договариваться, чтобы нам выделяли карету скорой помощи, когда мы делаем трюки. Докторов пришлось привозить из Барнаула при наличии профессиональных медиков здесь", – рассказал Рябышев о своем опыте съемок в регионе.

Альберт Рябышев/ Фото: Евгений Тор

Что происходит сейчас?

Елена Безрукова и ее заместитель Алексей Бочаров ответили Рябышеву, что для решения административных вопросов, связанных в том числе и с присутствием служб на съемочной площадке, в регионе создана кинокомиссия Алтайского края.

"У нас есть специалисты самых разных направлений, которые работают удаленно на крупных проектах с Москвой. И вопросы административного характера вроде медпомощи и охраны сегодня легко решаются благодаря работе кинокомиссии", – отметил Бочаров.

Генеральный директор АНО "Кинокомиссия Алтай" Александр Зотин также заверил продюсеров, что все административные вопросы в Республике Алтай сейчас решаются легче, чем в 2015 году. И, например, на съемках фильма "Бешенство" дежурила пожарная машина, также "киношникам" предоставили животных.

Кроме того, Зотин рассказал, что сейчас в Улаганский район строят асфальтированную дорогу, и он надеется, что снимать там станет еще проще.

Пока же кино в Алтайском крае снимается, но не в больших количествах, рассказал руководитель барнаульской компании "МЕМ ГРУПП" Максим Потапов. И в основном это короткометражки. Но с этого и нужно начинать, подчеркнул он. И нужно просто снимать кино, тем более что сейчас сделать это можно и на телефон, сказал он.

На данный момент в регионе можно, например, снять хороший веб-сериал, и тогда уже "разговаривать с продюсерами будет проще", отметил он.

Специфические кадры вроде операторов на "особенные" съемки найти сложно, но по остальным профессиям можно привлекать кадры из института и колледжа культуры и переучивать их, отметил Потапов.

Кадр из фильма "Бешенство" / Фото: film.ru

"Хорошая пора, чтобы рискнуть"

Но главное для развития кино в регионах и в России в целом – чтобы люди не боялись идти в этот бизнес, говорят специалисты. Ведь сейчас все больше шансов попасть в кино появляется у дебютантов, в том числе из регионов.

По словам Родиона Павлючика, за последние три-четыре года количество сериалов и фильмов сильно увеличилось. И цифра должна еще вырасти в три-четыре раза – с 100-150 в год до 500-600, подчеркнул он. По его словам, на крупные проекты будут забирать "профессиональных и проверенных людей", а вот картины и сериалы так называемого "второго эшелона" сейчас – хороший шанс для новичков попробовать себя.

"Людей нужно в два раза больше, чем пять лет назад, а ведь тогда их уже не хватало. Люди в кино берутся откуда угодно. В составе съемочной группы примерно 74% людей не имеют кинообразования. Кого заносит откуда. Может, человек работал визажистом и станет киногримером. А иногда работал водителем и освоил работу администратора, это было в моей съемочной группе. Не надо бояться, надо пробовать и идти, если интересно. Тем более сейчас нет возможности заполнить все ниши профессионалами, и это хорошая пора, чтобы рискнуть. Надо замещать те ниши, которые освободились", – сказал Павлючик.

Новосибирский режиссер Маргарита Волкова отметила, что сейчас для сибирских режиссеров появилось много грантов, и чувствуется, что новые люди киноиндустрии действительно нужны. При этом многие приходят в эту сферу как самоучки.

"Сейчас очень много открытого в интернете, лекции "Оксфорда" можно в интернете найти, слушать, и если есть желание – снимать. Однако кино это еще и менеджмент, это очень большой блок. Какое бы ты кино ни делал, должен быть порядок везде. Творцы, которые хотят делать, они сами себе, как правило, не менеджеры. Это творческий хаос и подать заявку сложно самому. Нужен либо проджект-менеджер, либо организаторская способность и заряженность", – отметила она.

Маргарита Волкова / Фото: Евгений Тор

Однако пробиться все еще сложно, и внимание "федералов" привлечет далеко не каждый проект, да и дебютантам выделять деньги рискованно, согласились эксперты. Поэтому у режиссера должен быть материал, который он уже может показать продюсерам, чтобы последние были уверены, что кино он снимет.

"Обязательно организация должна быть уверена, что кино будет сделано. Поиск денег – это всегда риск. И финансирующая организация должна быть уверена, что команда, которая соберется вокруг проекта, будет максимально профессиональна. Профессионалы стоят достаточно дорого, но ты не хочешь рисковать и инвестировать в непрофессиональные команды", – сказал Альберт Рябышев.

Но главное, с чем согласились специалисты, – что российскому кино нужны "внятные истории". И их московские продюсеры стремятся искать везде – особенно в регионах.

Напомним, что с 31 января по 3 февраля 2024 года в Белокурихе состоялся форум регионального кино "Новый вектор. Сибирь", на который съехались эксперты со всей страны. Подробнее о том, как он прошел, можно прочитать здесь. Кроме того, на форуме Елена Безрукова рассказала об открытии студии анимации на базе Алтайского института культуры, а также о выделении 10 млн рублей на рибейты в 2024 году. А член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал amic.ru о текущем состоянии кинотеатров. Также федеральные и региональные "киношники" поделились информацией, какие фильмы снимут на Алтае.