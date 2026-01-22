Единороссы рассказали алтайским студентам, как стать лидером

А также о том, как реализовать себя в общественно-политической жизни страны и помогать людям

22 января 2026, 18:20, ИА Амител

Встреча со студентами / Фото: пресс-служба "Единой России"

В честь Дня российского студенчества в штабе общественной поддержки "Единой России" прошла встреча с лидерами студенческого самоуправления. Представители партии рассказали о возможностях участия в общественно-политической жизни, призвав молодежь активно развивать лидерские качества и приносить пользу обществу.

Советы лидеров

Встреча собрала студентов Алтайского государственного, политехнического, медицинского, аграрного и педагогического университетов, института культуры, Алтайского филиала РАНХиГС, филиала Финансового университета при правительстве РФ, Алтайской академии гостеприимства, промышленно-экономического колледжа и колледжа АлтГУ.

Пообщаться с ними пришли известные общественные деятели, среди которых сенатор РФ, замсекретаря реготделения "Единой России" Наталья Кувшинова, депутат АКЗС, председатель реготделения Российского Красного Креста и лидер общественного движения "Волонтеры-медики" в Алтайском крае Анна Ведлер, депутат АКЗС и руководитель реготделения "Молодой Гвардии Единой России" Виктория Фоменко, председатель Молодежного парламента Алтайского края, начальник управления молодежной политики и воспитательной работы АлтГУ Алина Бушуева. Модератор встречи – руководитель регионального исполкома "Единой России" и депутат Барнаульской гордумы Иван Гладких.

Все они – люди, которые начинали свой путь в политике еще в студенческие годы, учились в обычных школах и вузах Барнаула и других городов региона и интересовались общественной деятельностью. Например, карьера Натальи Кувшиновой началась с избрания депутатом Молодежного парламента Барнаула во время учебы в АлтГУ. Затем она стала председателем Молодежного парламента Государственной Думы, а с 2023 года представляет Алтайский край в Совете Федерации.

«Чтобы стать лидером в любой сфере, нужно "бежать" вдвое, втрое быстрее, чем остальные. В сутках уже не 24 часа, а гораздо больше. Сегодня в России есть огромный запрос на активных и креативных молодых людей, на талантливые команды, которые могут приносить пользу стране и развиваться вместе с ней. Для этого есть масса возможностей, пользуйтесь ими», – сказала сенатор, призвав студентов не упускать шансов.

Алина Бушуева подчеркнула важность практического применения знаний и порекомендовала использовать площадки, помогающие прокачивать лидерские навыки. Таких сегодня в России немало.

Лидер должен быть готов нести ответственность за коллектив, быть в ресурсе и верить в команду, отметила Анна Ведлер. И посоветовала всегда окружать себя сильными людьми.

Виктория Фоменко рассказала, как молодогвардейцы Алтая участвуют в гуманитарных акциях в зоне СВО, помогают жителям освобожденных территорий, поддерживают семьи бойцов и реализуют образовательные проекты.

На шаг впереди

Иван Гладких подчеркнул важность умения управлять рисками и быть патриотом Родины. Он порекомендовал не только учиться, но и активно проявлять себя в других сферах для успешной самореализации. Именно так в 2022 году он стал членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации и прошел путь до руководителя комитета и заместителя председателя палаты.