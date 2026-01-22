Единороссы рассказали алтайским студентам, как стать лидером
22 января 2026, 18:20, ИА Амител
В честь Дня российского студенчества в штабе общественной поддержки "Единой России" прошла встреча с лидерами студенческого самоуправления. Представители партии рассказали о возможностях участия в общественно-политической жизни, призвав молодежь активно развивать лидерские качества и приносить пользу обществу.
Советы лидеров
Встреча собрала студентов Алтайского государственного, политехнического, медицинского, аграрного и педагогического университетов, института культуры, Алтайского филиала РАНХиГС, филиала Финансового университета при правительстве РФ, Алтайской академии гостеприимства, промышленно-экономического колледжа и колледжа АлтГУ.
Пообщаться с ними пришли известные общественные деятели, среди которых сенатор РФ, замсекретаря реготделения "Единой России" Наталья Кувшинова, депутат АКЗС, председатель реготделения Российского Красного Креста и лидер общественного движения "Волонтеры-медики" в Алтайском крае Анна Ведлер, депутат АКЗС и руководитель реготделения "Молодой Гвардии Единой России" Виктория Фоменко, председатель Молодежного парламента Алтайского края, начальник управления молодежной политики и воспитательной работы АлтГУ Алина Бушуева. Модератор встречи – руководитель регионального исполкома "Единой России" и депутат Барнаульской гордумы Иван Гладких.
Все они – люди, которые начинали свой путь в политике еще в студенческие годы, учились в обычных школах и вузах Барнаула и других городов региона и интересовались общественной деятельностью. Например, карьера Натальи Кувшиновой началась с избрания депутатом Молодежного парламента Барнаула во время учебы в АлтГУ. Затем она стала председателем Молодежного парламента Государственной Думы, а с 2023 года представляет Алтайский край в Совете Федерации.
«Чтобы стать лидером в любой сфере, нужно "бежать" вдвое, втрое быстрее, чем остальные. В сутках уже не 24 часа, а гораздо больше. Сегодня в России есть огромный запрос на активных и креативных молодых людей, на талантливые команды, которые могут приносить пользу стране и развиваться вместе с ней. Для этого есть масса возможностей, пользуйтесь ими», – сказала сенатор, призвав студентов не упускать шансов.
Алина Бушуева подчеркнула важность практического применения знаний и порекомендовала использовать площадки, помогающие прокачивать лидерские навыки. Таких сегодня в России немало.
Лидер должен быть готов нести ответственность за коллектив, быть в ресурсе и верить в команду, отметила Анна Ведлер. И посоветовала всегда окружать себя сильными людьми.
Виктория Фоменко рассказала, как молодогвардейцы Алтая участвуют в гуманитарных акциях в зоне СВО, помогают жителям освобожденных территорий, поддерживают семьи бойцов и реализуют образовательные проекты.
На шаг впереди
Иван Гладких подчеркнул важность умения управлять рисками и быть патриотом Родины. Он порекомендовал не только учиться, но и активно проявлять себя в других сферах для успешной самореализации. Именно так в 2022 году он стал членом палаты молодых законодателей при Совете Федерации и прошел путь до руководителя комитета и заместителя председателя палаты.
18:29:24 22-01-2026
20:27:32 22-01-2026
"как реализовать себя в общественно-политической жизни страны и помогать людям"============ Помогать людям? Загнали народ в бедность, как никогда, уже не вздохнуть, не .... Для меня, самый счастливый период жизни в стране был, когда правил Л.И. Брежнев. Сейчас каждый новый день страшнее прошедшего.
20:31:31 22-01-2026
можно уточнить, сколько и кем эти "лидеры" работали в реальном секторе экономики?
07:25:32 23-01-2026
Нам в школе объясняли, что феодальный строй более прогрессивный, чем рабовладельческий, но почему то двигаемся в сторону последнего, когда все забирают и работа за еду.
11:19:36 23-01-2026
стать лидером и как обманывать?