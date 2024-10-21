На данный момент обработано более 98% бюллетеней

21 октября 2024, 12:31, ИА Амител

Президент Молдавии Майя Санду на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен/ Фото: presedinte.md

20 октября 2024 года в Молдове прошли выборы президента страны и референдум о вступлении в Евросоюз. Предварительные результаты уже известны. Судя по ним, молдавское общество разделилось. На президентских выборах никто не набрал больше 50%, а по вопросу евроинтеграции за и против проголосовало почти равное количество человек.

Итоги выборов президента

На выборах президента Молдавии баллотировалось 11 кандидатов. После обработки 98,2% протоколов ситуация следующая:

Майя Санду – 41,92% (636 тысяч голосов);

Александр Стояногло – 26,35% (почти 400 тысяч голосов);

Ренато Усатый – 13,73% (208,4 тысячи голосов);

Ирина Влах – 5,46% (82,8 тысячи голосов);

Виктория Фуртунэ – 4,52% (68,5 тысячи голосов);

Василий Тарлев – 3,23% (48,9 тысячи голосов);

Ион Кику – 2,08% (31,6 тысячи голосов);

Октавиан Цыку – 0,92% (14 тысяч голосов);

Андрей Нэстасе – 0,64% (9,7 тысячи голосов);

Наталья Морарь – 0,62% (9,3 тысячи голосов);

Тудор Ульяновский – 0,52% (7,9 тысячи голосов).

Ни один кандидат не набрал больше 50% голосов, так что будет второй тур.

Когда состоится второй тур?

Второй тур президентских выборов состоится 3 ноября 2024 года, сообщил молдавский ЦИК. В нем примут участие два кандидата. На данный момент это действующий президент Молдавии и сторонница евроинтеграции Майя Санду, а также социалист Александр Стояногло.

Молдаване проголосовали на референдуме о вступлении в ЕС?

Кроме того, вместе с выборами в Молдавии состоялся референдум о вступлении в Евросоюз с еще более ожесточенной борьбой, чем на выборах. Сейчас обработано 98,3% бюллетеней. Голоса распределились практически поровну. За присоединение проголосовали 50,03% избирателей (730,8 тысячи человек), а против – 49,97% (730 тысяч человек). Побеждают сторонники евроинтеграции, однако оставшиеся 1,7% бюллетеней решат судьбу страны.

Какова явка?

Явка на выборах президента составила 51,65%, всего проголосовало 1,5 млн человек.

Были ли нарушения?

Оппозиция сообщала о многочисленных нарушениях. Например, RT пишет, что в Румынии избирателей подвозили на голосование автобусами. По данным РИА Новости, наблюдатели в Молдавии получили 658 сигналов о нарушениях на выборах и референдуме. Кроме того, издание сообщало, что оппозиционный блок "Победа" зафиксировал более 200 нарушений на избирательных участках в первую половину дня выборов. Лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон также назвал нарушения чудовищными, пишет ТАСС.

В России молдаване голосовали?

Да. В Москве молдаване также голосовали, на участки выстроились длинные очереди. Работу участков даже пришлось продлить до 23 часов по московскому времени, потому что очередь из желающих не иссякала. По информации издания, проголосовать в России смогли свыше 6 тысяч молдаван.

При этом молдавская оппозиция критиковала власти за то, что они решили открыть в России только два избирательных участка. Чиновники объяснили это невозможностью обеспечить безопасность на других пунктах голосования. Также критике подверглось и то, что для голосования в РФ власти выделили только 10 тысяч бюллетеней.