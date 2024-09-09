Большинство жителей Республики Алтай проголосовали за "Единую Россию" и ее представителей

09 сентября 2024, 10:57, ИА Амител

Андрей Турчак / Фото: altai-republic.ru

Выборы главы и депутатов Госсобрания Республики Алтай прошли с 6 по 8 сентября 2024 года, уже известны окончательные результаты голосования. Amic.ru рассказывает, кто победил на выборах главы Республике Алтай, а также в голосовании в Госсобрание – Эл Курултай по спискам и одномандатным округам.

Кто победил на выборах главы региона?

По результатам обработки 100% протоколов УИК на выборах главы Республики Алтай ситуация следующая:

Андрей Турчак ("Единая Россия") – 74,09% (или 55 507 голосов);

Александр Кириллов (ЛДПР) – 10,02% (7 506 голосов);

Олег Добрынин ("Родина") – 6,31% (4724 голосов).

Таким образом, победил Андрей Турчак, и он в ближайшие пять лет будет главой Республики Алтай.

Кто выиграл на выборах в Госсобрание по спискам?

Всего в Госсобрание республики восьмого созыва выбирали 41 депутата. 11 мандатов распределялись по партийным спискам пропорционально полученным голосам. В голосовании по спискам партии набрали следующее количество голосов:

"Единая Россия" – 53,84% голосов (40 293 голоса);

ЛДПР – 18,17% (13 595 голосов);

КПРФ – 13,63% (10 201 голос);

"Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 5,7% (4268 голосов);

"Новые люди" – 3,57% (2672 голоса);

"Родина" – 1,65% (1237 голосов).

В парламент прошли партии, которые получили больше 5% голосов избирателей. Это "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ и "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". К слову, недействительными были признаны 2568 бюллетеней.

А кто победил по округам?

Еще 30 мандатов распределялись по одномандатным округам. Здесь ситуация следующая:

по округу № 1 победил Сергей Тимошенский (председатель комитета Госсобрания по развитию туризма, предпринимательства, спорта и молодежной политике) из "Единой России" (набрал 1311 голосов);

По округу № 2 победил председатель Госсобрания Артур Кохоев из "Единой России" (набрал 1619 голосов);

по округу № 3 победила председатель комитета Госсобрания по экономической, финансовой и налоговой политике Радмила Пекпеева из "Единой России" (набрала 1236 голосов);

по округу № 4 победил президент Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Республики Алтай Константин Криворучко из "Единой России" (набрал 982 голоса);

по округу № 5 победил заместитель председателя Госсобрания Герман Чепкин из "Единой России" (набрал 1216 голосов);

по округу № 6 победил замгендиректора издательского дома "Алтын-Туу" Петр Попошев из "Единой России" (набрал 1304 голоса);

по округу № 7 победил генеральный директор ООО "Азбука права" Николай Ким из "Единой России" (набрал 1426 голосов);

по округу № 8 победил руководитель штаба общественной поддержки Республики Алтай Роман Гордеев из "Единой России" (1551 голос);

по округу № 9 победил директор Мухор-Тархатинской средней школы Эзен Сюйлешев из "Единой России" (1602 голоса);

по округу № 10 победил главный специалист регионального исполкома партии "Единая Россия" Ержанат Бегенов из "Единой России" (1668 голосов);

по округу № 11 победил секретарь Кош-Агачского отделения партии "Единая Россия" Самат Кагарманов (1398 голосов);

по округу № 12 победил директор ООО "Система" Дмитрий Сумачаков из "Единой России" (1685 голосов);

по округу № 13 победил бизнесмен Михаил Коновалов из "Единой России" (1343 голоса);

по округу № 14 победила председатель комитета Госсобрания по здравоохранению и социальной защите Алена Казанцева из "Единой России" (1431 голос);

по округу № 15 победила пенсионер Ольга Волосовцева из "Единой России" (1174 голоса);

по округу № 16 победил предприниматель Рашид Атажанов из "Единой России" (1071 голос);

по округу № 17 победил председатель комитета Госсобрания по аграрной политике Рустам Байдалаков из "Единой России" (1869 голосов);

по округу № 18 победил бизнесмен Аткыр Амыев из "Единой России" (1673 голоса);

по округу № 19 победил председатель комитета Госсобрания по экологии и природопользованию Владислав Рябченко из "Единой России" (1732 голоса);

по округу № 20 победил генеральный директор "Радио Волна – Алтай" Ихтиер Мардиев из "Единой России" (982 голоса);

по округу № 21 победил директор Улаганской спортшколы Алексей Ебечеков из "Единой России" (1491 голос);

по округу № 22 победил руководитель аварийно-профилактической группы филиала РТПЦ Айдар Тазрашев из "Единой России" (1279 голосов);

по округу № 23 победил глава Усть-Мутинского сельского поселения Валерий Тоедов из "Единой России" (1441 голос);

по округу № 24 победила директор Козульской средней школы Ай-Сулу Ябыева из "Единой России" (1917 голосов);

по округу № 25 победила директор Усть-Коксинского техникума отраслевых технологий Наталья Лукьянова из "Единой России" (1866 голосов);

по округу № 26 победила ведущий эксперт учреждения "Росдетцентр" Тамара Шадрина из "Единой России" (1512 голосов);

по округу № 27 победил врач-хирург Алексей Лобанов из "Единой России" (1396 голосов);

по округу № 28 победил пенсионер Михаил Терехов из "Единой России" (1623 голоса);

по округу № 29 победил бизнесмен Сергей Мазалов из "Единой России" (1477 голосов);

по округу № 30 победила председатель комитета Госсобрания по национальной политике, образованию, культуре, общественным объединениям и СМИ Наталья Екеева из "Единой России" (1232 голоса).

То есть "Единая Россия" взяла все 30 мандатов из 30.

Какая явка на выборах?

На 18 часов 8 сентября в голосовании в Республике Алтай поучаствовали 71 455 человек, явка составила 43,7% от общего числа избирателей.

Как проголосовали по ДЭГ?

Главным новшеством этого года на выборах в Республике Алтай было дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Всего на выборы главы республики по ДЭГ подали заявки 22 734 человека. В итоге свой голос отдали 21 046 избирателей. По ДЭГ Андрей Турчак набрал 17 998 голосов, Александр Кириллов (ЛДПР) – 1769 голосов и Олег Добрынин ("Родина") – 1279 голосов.

На выборах депутатов Республики Алтай на ДЭГ заявилось 22 734 человека по спискам и 22 730 человек по избирательным округам. В итоге за партии проголосовали 20 993 человека, а за конкретных людей по округам – 21 009 избирателей. По спискам "Единая Россия" по ДЭГ набрала 14 220 голосов, ЛДПР – 2746 голосов, КПРФ – 1896 голосов, "Новые люди" – 990.