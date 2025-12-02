Дело Ларисы Долиной. Что известно о громком скандале с ее квартирой и "отмене" в соцсетях
Артистка отсудила свое ранее проданное жилье и не стала возвращать деньги покупателю
02 декабря 2025, 14:00, ИА Амител
Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре жуткого скандала, после того как продала свою квартиру в элитном районе Москвы. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Закон встал на сторону Долиной и вернул ей право на владение жильем. Но покупательница, отрицающая свою причастность к афере, осталась ни с чем – суд разрешил певице не возвращать деньги за продажу. На фоне разбирательств в медиапространстве разгорелись споры, которые дошли до мощного шквала критики, обрушившейся на артистку в соцсетях.
Что известно о громком деле Ларисы Долиной и почему ее "отменяют" в медиа – в материале amic.ru.
Что известно о деле Ларисы Долиной?
В августе 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в престижном московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала 34-летняя Полина Лурье. В СМИ ее представляют как мать-одиночку и предпринимательницу, работающую в сфере технологий и управления недвижимостью.
Позже Долина объявила, что стала жертвой мошенников. Со слов певицы, по телефону ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили артистку, что ее финансы и недвижимость находятся в опасности. Чтобы предотвратить "несчастный случай", Долиной порекомендовали "фиктивно" продать квартиру, а вырученные деньги вместе с личными сбережениями перевести на "безопасный счет". Артистка подписала реальный договор купли-продажи, провела все финансовые операции и в общей сложности потеряла более 200 миллионов рублей.
Тогда Долина обратилась в полицию. Также она подала судебный иск, в котором требовала признать сделку недействительной и вернуть квартиру в ее собственность.
Полина Лурье – мошенница или нет?
Покупательница квартиры Долиной, 34-летняя Полина Лурье утверждала, что ее покупка была добросовестной: она лично встречалась с певицей, чтобы оформить документы, и даже не подозревала о какой-либо афере. С ее слов, внешне это выглядело как обычная продажа: Лурье нашла квартиру по объявлению, осмотрела ее, внесла задаток, заключила предварительный, а затем основной договор купли-продажи. Сделку успешно зарегистрировали в Росреестре.
Однако когда Долина обратилась к правоохранителям, а также отказалась передавать ключи и освобождать квартиру, Лурье подала встречный судебный иск. Она потребовала выселить из жилья певицу, ее дочь и внучку.
Какое решение по делу Долиной вынес суд?
28 марта 2025 года Хамовнический суд признал договоры купли-продажи недействительными, лишил Полину Лурье права собственности и вернул квартиру Ларисе Долиной. Позже это решение подтвердил и Мосгорсуд. 27 ноября его признал законным Второй кассационный суд Москвы. Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать Лурье деньги за квартиру.
В деле Долиной фигурируют еще четыре человека – курьер Анжела Цырульникова и "дропы" Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. 28 ноября 2025 года Цырульникову, забиравшую у певицы деньги, приговорили к семи годам колонии общего режима и назначили ей штраф в размере 1 млн рублей. Такой же срок получил Леонтьев. Каменецкому назначили семь лет колонии строгого режима, а Основе – четыре года колонии общего режима. Мужчинам назначили штраф в размере 900 тысяч рублей.
Почему дело Ларисы Долиной так взбудоражило общественность?
Как и почему Ларису Долину "отменяют" в социальных сетях?
Певица подверглась "оголтелой травле" после слушаний по делу об афере с квартирой. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал Сергей Пудовкин, концертный директор Долиной. С его слов, пользователи обозлились на артистку за то, что Полина Лурье осталась без жилья и денег. Пудовкин заявил, что Долина плохо реагирует на "издевательства" в свой адрес.
В социальных сетях все чаще публикуют видеоролики об "отмене Долиной". Например, под известную песню артистки "Погода в доме" ей отказывают в разных услугах или не впускают в рестораны. Также пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть деньги за импульсивные покупки.
Кроме того, создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать из кинокартины кадры с участием Долиной. Речь идет о сцене, в которой артистка перепела хит Инстасамки "За деньги – да". Об этом пишет "Абзац".
Как сообщает Baza, россияне сдают билеты на ее концерты во Владивостоке и Хабаровске, а московский ресторан "Кафе Пушкинъ" и вовсе убрал со своего сайта информацию о новогоднем выступлении певицы. Посмотреть его можно было за 95 тысяч рублей.
В своих соцсетях Лариса Долина закрыла комментарии. Удалить сотни высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья", ей оказалось не под силу.
Звезды в шоке. Кто защищает и критикует Ларису Долину на фоне громкого дела?
«Звонит мой риелтор... и выдает такое... Мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке», – высказалась Слава.
Также, с ее слов, жилье Долиной помогли вернуть ее возраст и популярность. Слава утверждает, что ее коллега по цеху не понесла убытков, в то время как другие артисты вынуждены разгребать последствия этого скандала.
Певец Григорий Лепс утверждает, что Долина никого не обманывала. Также он призвал журналистов не лезть в это дело и не раздувать скандал.
«Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить. Она в этом не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», – приводит слова артиста издание "Абзац".
Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что защищать Долину не обязательно, но оскорбления в ее адрес – это перебор. Об этом он рассказал РИА Новости.
«Все набросились на Ларису, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет. Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Ларису обязательно нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», – пояснил он.
Также продюсер подчеркнул, что проблема возникла из-за молчания Долиной. Пригожин отметил, что на месте артистки он вышел бы в люди и объяснил ситуацию в присутствии адвоката.
На дело Долиной отреагировала Госдума. Что сказали депутаты?
«Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности», – подчеркнул Свищев.
14:11:23 02-12-2025
Модератор.
Прошу удалить все ранее написанные мной комментарии , т.к я был обманут мошенниками и не осознавал что делаю.
14:22:02 02-12-2025
Шинник (14:11:23 02-12-2025) Модератор.Прошу удалить все ранее написанные мной коммен... не... это тут не проканает!
14:15:02 02-12-2025
А мне мошенники сказали, почему цены выросли во много раз за годы стабильности. Но я им не поверил.
14:16:56 02-12-2025
дело выеденного яйца не стоит
если суд доказал факт мошенничества, осудил мошенников, то певица при чем тут? правильно вернули ей квартиру
и бояться продавать- покупать квартиры не нужно честным продавцам и покупателям, пусть мошенники боятся.
14:44:24 02-12-2025
гость (14:16:56 02-12-2025) если суд доказал факт мошенничества, осудил мошенников, то певица при чем тут? правильно вернули ей квартиру. А покупателю кто деньги вернет? Вы настолько интересный экземпляр, что вашими мозгами патологоанатомы будут в настольный футбол играть...
15:07:11 02-12-2025
Гость (14:44:24 02-12-2025) А покупателю кто деньги вернет? Вы настолько интересный экзе... мошенники должны вернуть средства покупателю, если, конечно, покупатель с ними не в доле
15:06:24 02-12-2025
гость (14:16:56 02-12-2025) дело выеденного яйца не стоитесли суд доказал факт мошен... Ей на основании чего квратиру вернули? Вот пусть сама взыскивает с мошенников деньги, ворачивает покупателю и покупатель вернет квартиру, understand?
16:43:17 02-12-2025
Гость (15:06:24 02-12-2025) Ей на основании чего квратиру вернули? Вот пусть сама взыски... продавец в приоритете к покупателю, это он пострадал от мошенников, суд доказал факт мошенничества и вернул квартиру ей, а покупатель пусть судится с мошенниками на основании установленного факта мошенничества
главное для суда - определить, был ли факт мошенничества, от этого зависит решение суда
14:26:17 02-12-2025
Бабуля Лариса Обездолина прям
14:42:51 02-12-2025
Правоприменительная практика судьями идет вразрез с постановлением Пленума Верховного Суда РФ №25 (2015г.) где четко указано:
- сделка может быть признана недействительной только в том случае, если покупатель знал или должен был знать о влиянии третьих лиц на волю продавца...
Однако это разъяснение Верховного Суда практически не применяется в судебной практике...
Суды ориентируются на "дело Долиной" и аналогичные кейсы, где формальный факт психологического воздействия на продавца автоматически приводит к признанию сделки недействительной, даже если покупатель был полностью добросовестен..
15:11:26 02-12-2025
ВВП (14:42:51 02-12-2025) Правоприменительная практика судьями идет вразрез с постанов... Добавлю, иск Долиной не мог быть удовлетворен по причине того, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты права: на основании ст. 178 ГК РФ, когда как при указанных в апелляционном определении обстоятельствах применению подлежит ст. 179 ГК РФ!
18:48:21 02-12-2025
продавец в приоритете к покупателю, это он пострадал от мошенников, суд доказал факт мошенничества и вернул квартиру ей, а покупатель пусть судится с мошенниками на основании установленного факта мошенничества
так эта дура сама отдала деньги курьеру, сама, а не под давлением или по совету покупателя. Почему покупатель должен взыскивать, он-то отдал деньги не мошенникам, а долиной. Мошенники у покупателя ничего не брали, значит, суд и здесь может отказать покупателю? C нашего суда сбудется.
09:40:06 03-12-2025
как долина доказала что отдала деньги?
где деньги, зин?
уехали зеленскому?
так долина с одессы мамы, пусть сами в своем украинском кругу все решают
для долиной 112 млн это не деньги
надо было принять как факт и не позорится, как говорится: спасибо, что взял деньгами
правильно ее хейтят
и это только начало, надо уважать своих слушателей, долиной еще прилетит ответочка