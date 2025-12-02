Артистка отсудила свое ранее проданное жилье и не стала возвращать деньги покупателю

02 декабря 2025, 14:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: Елена Афонина / ТАСС

Народная артистка России Лариса Долина оказалась в центре жуткого скандала, после того как продала свою квартиру в элитном районе Москвы. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Закон встал на сторону Долиной и вернул ей право на владение жильем. Но покупательница, отрицающая свою причастность к афере, осталась ни с чем – суд разрешил певице не возвращать деньги за продажу. На фоне разбирательств в медиапространстве разгорелись споры, которые дошли до мощного шквала критики, обрушившейся на артистку в соцсетях.

Что известно о громком деле Ларисы Долиной и почему ее "отменяют" в медиа – в материале amic.ru.

1 Что известно о деле Ларисы Долиной? В августе 2024 года Лариса Долина продала свою пятикомнатную квартиру в престижном московском районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала 34-летняя Полина Лурье. В СМИ ее представляют как мать-одиночку и предпринимательницу, работающую в сфере технологий и управления недвижимостью. Позже Долина объявила, что стала жертвой мошенников. Со слов певицы, по телефону ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками спецслужб. Они убедили артистку, что ее финансы и недвижимость находятся в опасности. Чтобы предотвратить "несчастный случай", Долиной порекомендовали "фиктивно" продать квартиру, а вырученные деньги вместе с личными сбережениями перевести на "безопасный счет". Артистка подписала реальный договор купли-продажи, провела все финансовые операции и в общей сложности потеряла более 200 миллионов рублей. Тогда Долина обратилась в полицию. Также она подала судебный иск, в котором требовала признать сделку недействительной и вернуть квартиру в ее собственность.

2 Полина Лурье – мошенница или нет? Покупательница квартиры Долиной, 34-летняя Полина Лурье утверждала, что ее покупка была добросовестной: она лично встречалась с певицей, чтобы оформить документы, и даже не подозревала о какой-либо афере. С ее слов, внешне это выглядело как обычная продажа: Лурье нашла квартиру по объявлению, осмотрела ее, внесла задаток, заключила предварительный, а затем основной договор купли-продажи. Сделку успешно зарегистрировали в Росреестре. Однако когда Долина обратилась к правоохранителям, а также отказалась передавать ключи и освобождать квартиру, Лурье подала встречный судебный иск. Она потребовала выселить из жилья певицу, ее дочь и внучку.

2 Какое решение по делу Долиной вынес суд? 28 марта 2025 года Хамовнический суд признал договоры купли-продажи недействительными, лишил Полину Лурье права собственности и вернул квартиру Ларисе Долиной. Позже это решение подтвердил и Мосгорсуд. 27 ноября его признал законным Второй кассационный суд Москвы. Также закон постановил, что Долина не обязана возвращать Лурье деньги за квартиру. В деле Долиной фигурируют еще четыре человека – курьер Анжела Цырульникова и "дропы" Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа. 28 ноября 2025 года Цырульникову, забиравшую у певицы деньги, приговорили к семи годам колонии общего режима и назначили ей штраф в размере 1 млн рублей. Такой же срок получил Леонтьев. Каменецкому назначили семь лет колонии строгого режима, а Основе – четыре года колонии общего режима. Мужчинам назначили штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд указал, что Полина Лурье может требовать возмещения ущерба непосредственно с осужденных мошенников.

4 Почему дело Ларисы Долиной так взбудоражило общественность? Вынося решение по делу Долиной, суд отказался от двусторонней реституции – это правило, по которому стороны должны вернуть друг другу все полученное. Так, Лурье должна была вернуть певице квартиру, а ей предстояло отдать покупательнице деньги. Но закон постановил, что Лурье должна взыскивать деньги за жилье с самих мошенников. То есть покупательница осталась и без жилья, и без огромной суммы. Судьба Полины Лурье создала опасный прецедент. В Сети появился термин "эффект Долиной". Под ним подразумевают схему, при которой продавец получает деньги за недвижимость, а затем через суд требует вернуть их обратно, заявляя, что его обманули мошенники. При этом возвращать средства покупателю он якобы не обязан. Эксперты отмечают, что из-за такой "односторонней реституции" человек не только теряет квартиру и деньги, но и зачастую остается с неподъемным ипотечным кредитом на руках. По данным СМИ, по этой схеме за год в России оспорили более трех тысяч сделок.

5 Как и почему Ларису Долину "отменяют" в социальных сетях? Певица подверглась "оголтелой травле" после слушаний по делу об афере с квартирой. Об этом Telegram-каналу Shot рассказал Сергей Пудовкин, концертный директор Долиной. С его слов, пользователи обозлились на артистку за то, что Полина Лурье осталась без жилья и денег. Пудовкин заявил, что Долина плохо реагирует на "издевательства" в свой адрес. В социальных сетях все чаще публикуют видеоролики об "отмене Долиной". Например, под известную песню артистки "Погода в доме" ей отказывают в разных услугах или не впускают в рестораны. Также пользователи в шутку пишут, что их "развели мошенники" и требуют вернуть деньги за импульсивные покупки. Кроме того, создатели новогоднего фильма "Невероятные приключения Шурика" хотят вырезать из кинокартины кадры с участием Долиной. Речь идет о сцене, в которой артистка перепела хит Инстасамки "За деньги – да". Об этом пишет "Абзац". Как сообщает Baza, россияне сдают билеты на ее концерты во Владивостоке и Хабаровске, а московский ресторан "Кафе Пушкинъ" и вовсе убрал со своего сайта информацию о новогоднем выступлении певицы. Посмотреть его можно было за 95 тысяч рублей. В своих соцсетях Лариса Долина закрыла комментарии. Удалить сотни высказываний, где самые мягкие – "мошенница" и "похитительница новоселья", ей оказалось не под силу.

6 Звезды в шоке. Кто защищает и критикует Ларису Долину на фоне громкого дела? Коллеги Долиной по шоу-бизнесу дали немало комментариев по поводу громкого дела в СМИ и своих соцсетях. Кто-то обрушился на нее с обвинениями и упреками, а кто-то призывает прекратить травлю в медиа и заявляет, что певица ни в чем не виновата. Одной из первых знаменитостей, которая жестко раскритиковала Ларису Долину, стала певица Слава. Из-за этой истории продажа ее собственной квартиры сопровождается чрезмерными проверками. Об этом пишет StarHit «Звонит мой риелтор... и выдает такое... Мне надо все наркодиспансеры пройти, еще и записать сделку на видео, у меня будет допрос на тему "нормальный ты или нет". Я просто в полном шоке», – высказалась Слава. Также, с ее слов, жилье Долиной помогли вернуть ее возраст и популярность. Слава утверждает, что ее коллега по цеху не понесла убытков, в то время как другие артисты вынуждены разгребать последствия этого скандала. Певец Григорий Лепс утверждает, что Долина никого не обманывала. Также он призвал журналистов не лезть в это дело и не раздувать скандал. «Вы прокурор, вы судья? Не надо в это дело лезть. Не надо об этом говорить. Она в этом не нуждается, она довольно сильная женщина и великолепная певица», – приводит слова артиста издание "Абзац". Продюсер Иосиф Пригожин отметил, что защищать Долину не обязательно, но оскорбления в ее адрес – это перебор. Об этом он рассказал РИА Новости. «Все набросились на Ларису, но это же суд решает, а не она. Важно, что сегодня благодаря ситуации с Долиной государство обратит внимание на квартирный вопрос, который существует уже много лет. Меня больше всего поражает, что коллеги по цеху хайпуют на этой теме. Я не говорю, что Ларису обязательно нужно защищать, но оскорбления, которые она получает, это перебор», – пояснил он. Также продюсер подчеркнул, что проблема возникла из-за молчания Долиной. Пригожин отметил, что на месте артистки он вышел бы в люди и объяснил ситуацию в присутствии адвоката.