Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения мошенничества с жильем
Депутаты предложат ввести презумпцию добросовестности покупателя и увеличить сроки использования эскроу-счетов для защиты от мошенников
02 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
Народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Государственной Думе, посвященном борьбе с мошенничеством на рынке вторичного жилья, пишет ТАСС. Мероприятие, организованное антикризисной рабочей группой депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, пройдет 17 декабря.
Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". После того как певица обратилась к правоохранителям, недвижимость арестовали. Теперь образовался так называемый "эффект Долиной", когда недобросовестные продавцы квартир возвращают жилье назад, а деньги оставляют себе, заявляя о том, что действовали под влиянием мошенников.
Помимо певицы, для обсуждения проблемы приглашены ведущие юристы по жилищным спорам, представители Росреестра, Минюста, банков и страховых компаний, а также авторитетные блогеры.
Поводом для встречи стал резкий рост случаев, когда продавцы, якобы ставшие жертвами мошенников, через суд требуют вернуть уже проданные квартиры, оставляя покупателей без жилья и денег.
Участники круглого стола планируют обсудить изменения в законодательство, в том числе:
-
введение презумпции добросовестности покупателя, если сделка прошла нотариальное удостоверение и банковский контроль;
-
стимулирование использования эскроу-счетов с увеличенным "периодом охлаждения" от трех до шести месяцев для дополнительной проверки чистоты сделки.
Цель инициативы – создать более надежные правовые механизмы защиты добросовестных участников рынка недвижимости.
Ранее сообщалось, что кадры с Ларисой Долиной могут вырезать из новогоднего фильма. Причиной стало давление общественности после скандала с квартирой в Хамовниках.
10:08:17 02-12-2025
Расскажет новые схемы и тенденции
10:18:59 02-12-2025
Гость (10:08:17 02-12-2025) Расскажет новые схемы и тенденции ... Поделится старыми - как уговорить .. в свою пользу (деньги, звонки, харизма, .).
12:27:52 02-12-2025
Гость (10:08:17 02-12-2025) Расскажет новые схемы и тенденции ... «Схема Долиной» вышла на новый уровень. Пенсионерка продала ветхую квартиру, дождалась пока новые владельцы сделают ремонт, а потом потребовала её обратно
"Я под влиянием мошенников случайно продала квартиру. Прошу вернуть мне её обратно со свеженьким ремонтом."
Женщина даже предложила вернуть новому владельцу всю стоимость квартиры. Правда, частями — по 2-3 тысячи рублей с пенсии.
10:17:04 02-12-2025
С Долиной всё понятно уже. Пусть лучше пригласят судей, которые присудили ей квартиру вернуть
10:23:30 02-12-2025
Пчёлы против мёда
10:25:15 02-12-2025
Будет мастер-класс читать депутатам))
10:38:45 02-12-2025
Если старуха Кудельман(долина) не в адеквате и ей вернули хату, зачем дуру в Думу приглашать ?
10:42:28 02-12-2025
Гость (10:38:45 02-12-2025) Если старуха Кудельман(долина) не в адеквате и ей вернули ха... Как зачем? Для передачи опыта, она же препод!
10:49:17 02-12-2025
Гость (10:38:45 02-12-2025) Если старуха Кудельман(долина) не в адеквате и ей вернули ха... Она осталась с хатой и бабками, она не дура.
10:40:51 02-12-2025
Может нужно вызвать судью, вынесшую это решение, и спросить "А в чем, собственно, дело?"
10:45:45 02-12-2025
Гость (10:40:51 02-12-2025) Может нужно вызвать судью, вынесшую это решение, и спросить ... Думаю даже нужно ? И срок впаять такой судье за решения которые подрывают веру народа в главенство закона и подрывают сами устои судебного производства, дискредитируют суды полностью
10:50:31 02-12-2025
Гость (10:40:51 02-12-2025) Может нужно вызвать судью, вынесшую это решение, и спросить ... Судя не несёт ответственности за принятые им решения. На суд нельзя оказывать давление , как в данном случае. Госдума просит принять соответствующее решение.
Это всё противоречит конституции.
Лариса оголила целый ряд системных проблем. Но их ни кто не собирается решать, как обычно просто сгладить ситуацию и успокоить общественность
13:29:52 02-12-2025
Гость (10:50:31 02-12-2025) Судя не несёт ответственности за принятые им решения. На суд... Чего там она оголила? Квартиру вернули ей, почему деньги не вернули покупателю? Пусть пристава арестовывают ее квартиру до полного погашения долга перед покупателем
10:48:22 02-12-2025
Зачем городить такую кутерьму, ради того что бы отжать одну квартиру для одно конкретного человека.
11:52:13 02-12-2025
Не верю!
У людей с такими доходами, как правило, есть специально обученные люди, которые занимаются тем, чтобы эти доходы приносили ещё и прибыль. А тут, ей кто о позвонил, и она побежала раздавать свое имущество налево и направо!!
Вранье!
12:13:28 02-12-2025
Мошенничество...
12:41:19 02-12-2025
Гость (12:13:28 02-12-2025) Мошенничество... ... Элита слегка расстроилась. Рост выручки застройщиков высокобюджетного жилья замедлился с 75% до 6%.
Снижение темпов роста связано с сокращением девелоперской активности в сегменте и переориентацией покупателей на вторичный высокобюджетный рынок.
12:45:18 02-12-2025
Долина такая же пенсионерка как и все мы. И каждый может оказаться на ее месте. Просто законодательство в отношении купли - продажи жилья у нас несовершенное.
13:52:51 02-12-2025
гость (12:45:18 02-12-2025) Долина такая же пенсионерка как и все мы. И каждый может ока... сколько лет работало и тут вдруг стал несовершенным из за одного жулика со связями,так хоть что придумывай и принимай хоть какие законы смысла не будет если суд будет выносить решения в пользу нужных людей
21:23:35 02-12-2025
Юристы должны руководствоваться фактами. Из СМИ следует : 1. Мошенники запугали Долину, принудили продать квартиру и перевести деньги на "безопасный счет" - правовые последствия: возбуждение уголовного дела, розыск мошенников, привлечение их к уголовной ответственности и рассмотрение в рамках уголовного дела гражданского иска Долиной о взыскании ущерба в размере суммы , зачисленных на счет мошенников денег, процентов за пользование чужими средствами, морального вреда, расходов на адвоката и т.д. Возникает вопрос: где в этой цепочке отъем квартиры у добросовестного покупателя? В отношении покупателя уголовное дело не возбуждено, значит она не принимала участия в мошенничестве и признание договора купли-продажи квартиры неправомерно. А если уголовное дело в отношении покупателя возбуждено, то почему столько негатива. В других схемах ситуация должна быть аналогичной, есть преступники - мошенники, они и должны возмещать причиненный старушкам ущерб. Если купля-продажа под принуждением отвечает принуждающий, если бабушка продает квартиру с целью получить за нее рыночную стоимость и получает эти деньги, а потом под влиянием мошенников переводит эти деньги непонятно кому, то ищите мошенников и возвращайте бабушкам деньги. Если бабушке негде жить, пока полиция ищет мошенников, то государство может поместит такую бабушку в пансионат для престарелых, ведь право на получение пенсии она мошенникам не отдала и сможет оплачивать свое проживание в пансионате, если не хватит государство доплатит и проконтролирует ускорение процесса поиска мошенников.