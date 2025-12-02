Ларису Долину пригласили в Госдуму для обсуждения мошенничества с жильем

Депутаты предложат ввести презумпцию добросовестности покупателя и увеличить сроки использования эскроу-счетов для защиты от мошенников

02 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Народную артистку России Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Государственной Думе, посвященном борьбе с мошенничеством на рынке вторичного жилья, пишет ТАСС. Мероприятие, организованное антикризисной рабочей группой депутата от ЛДПР Дмитрия Свищева, пройдет 17 декабря.

Напомним, в августе 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошенников, которые убедили ее продать квартиру в центре Москвы и перевести деньги на "безопасный счет". После того как певица обратилась к правоохранителям, недвижимость арестовали. Теперь образовался так называемый "эффект Долиной", когда недобросовестные продавцы квартир возвращают жилье назад, а деньги оставляют себе, заявляя о том, что действовали под влиянием мошенников.

Помимо певицы, для обсуждения проблемы приглашены ведущие юристы по жилищным спорам, представители Росреестра, Минюста, банков и страховых компаний, а также авторитетные блогеры.

Поводом для встречи стал резкий рост случаев, когда продавцы, якобы ставшие жертвами мошенников, через суд требуют вернуть уже проданные квартиры, оставляя покупателей без жилья и денег.

Участники круглого стола планируют обсудить изменения в законодательство, в том числе:

введение презумпции добросовестности покупателя, если сделка прошла нотариальное удостоверение и банковский контроль;

стимулирование использования эскроу-счетов с увеличенным "периодом охлаждения" от трех до шести месяцев для дополнительной проверки чистоты сделки.

Цель инициативы – создать более надежные правовые механизмы защиты добросовестных участников рынка недвижимости.

Ранее сообщалось, что кадры с Ларисой Долиной могут вырезать из новогоднего фильма. Причиной стало давление общественности после скандала с квартирой в Хамовниках.