"Эффективный лоббист". Как федеральные политологи оценили отчёт Виктора Томенко

Amic.ru посмотрел, что написали об отчёте губернатора Алтайского края в федеральных СМИ

26 мая 2023, 17:10, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Отчёт губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который состоялся 25 мая, привлёк внимание жителей не только нашего региона, но и всей страны. Речь Томенко оценили ведущие политологи России. Amic.ru посмотрел, что писали об отчёте Томенко на крупнейших российских интернет-ресурсах.

"Глубоко вникает в важные вопросы"

Эффективным лоббистом назвал Виктора Томенко президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко в Telegram-канале "ЭИСИ – Регионы". Эксперт отметил, что Томенко добился больших результатов по итогам сложного 2022 года, когда шла спецоперация и государство столкнулось с финансовыми трудностями. А также указал, что объём федеральной поддержки Алтайского края за время работы Томенко вырос больше, чем в два раза: "То есть в 2018 году, когда Томенко только приходил на должность, сумма составляла 35 млрд, а по итогам 2022 года – 80 млрд".

Аналитик отметил, что губернатор выбирает правильные приоритеты с точки зрения развития края: это дорожная инфраструктура, сельхозмашиностроение и сельское хозяйство.

По мнению Минченко, важно и то, что Алтайский край попадает в значимый проект большого международного уровня – сухопутный зерновой коридор из Сибири в Китай.

"Зерно у нас, как известно, сейчас – "новая нефть", и это очень важный стратегический проект. Томенко удобно это лоббировать, учитывая, что в Госсовете он возглавляет направление "Сельское хозяйство", – подчеркнул эксперт. Слова Минченко процитировала и деловая газета "Взгляд".

Профессор Высшей школы экономики Марат Баширов в разговоре с журналистом издания "Газета.ru" похвалил Томенко за то, что экономика Алтайского края при нём выросла вдвое – и это при том, что регион не является нефтяным краем, получающим деньги за счёт полезных ископаемых.

Губернатор Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Баширов подчеркнул, что Томенко начал своё выступление не с сухих цифр, а с перечисления мер поддержки, которые в регионе введены для местных жителей, участвующих в СВО.

Политолог высоко оценил, что губернатор Алтайского края во время отчёта уделил особое внимание медицине и ему удалось прекратить масштабный отток кадров.

Из речи Томенко Баширов выделил и тему сельского хозяйства. Он отметил, что Алтайский край бьёт рекорды инвестиций в сельское хозяйство, и в этом году в отрасль инвестировано уже 22 млрд рублей.

Участие края в зерновом сухопутном коридоре между Россией и Китаем, о котором говорил Томенко, поможет развиваться сельскому хозяйству региона, подчеркнул политолог.

"Проект – грамотное использование преимущества региона, граничащего с КНР", – отметил Баширов.

При этом аналитик подчеркнул, что для реализации проекта нужно будет строить дороги, и поэтому на развитие дорожного хозяйства региона выделяется много сил и средств.

Томенко глубоко вникает в важные вопросы, его "отчёт выглядит очень внятно и касается всех значимых направлений жизни региона", цитирует политолога Анну Фёдорову "Лента.ру".

"Губернатор хорошо разбирается в материале, в том, что на вверенной ему территории происходит", – указала она.

Отметила Фёдорова и то, что губернатор прилагает много усилий для того, чтобы привлекать новые кадры в систему здравоохранения, а старые кадры удерживать. По её словам, из выступления Томенко можно сделать вывод, что состояние медицины в регионе улучшается.

Отчёт губернатора Томенко в 2023 году/ Фото: amic.ru

"Заявка на стратегический курс развития региона"

Полноценным посланием назвал отчёт Томенко политолог Павел Данилин в своём телеграм-канале, указав на то, что тот отчитался не только за прошлый год, но сразу "за всю пятилетку работы".

А в канале "Политджойстик" написали, что доклад Томенко – это "заявка на стратегический курс развития региона".

"Заявления вроде "мы кормим не только себя и Сибирь, но и всю Россию", – звучали амбициозно, но это реально так. По многим показателям Алтайский край лидирует в производстве продукции АПК и по факту, как и Краснодарский край, является одним из основных регионов – житниц России. Два других стратегических направления, о которых рассказал в своём докладе-послании губернатор Томенко: промышленность (с рядом уникальных предприятий в стране) и несколько форматов туристической отрасли, включая индустрию гостеприимства", – рассказали в телеграм-канале.

Кроме того, авторы канала высоко оценили амбициозную задачу сделать из Алтайского края "второй Сочи", а также похвалили Томенко за желание остановить оптимизацию медицины в регионе и за планы ввести в регионе "алтайский сельский стандарт".

Отчёт губернатора Виктора Томенко-2023/ Фото: amic.ru

Amic.ru тоже опросил экспертов, которые дали свою оценку выступлению Томенко. Узнать их мнение об отчёте можно здесь.

Напомним, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчётом перед депутатами и правительством Алтайского края 25 мая. Главными темами выступления губернатора стали: забота об участниках СВО и их семьях, рост экономики, здравоохранение (а именно борьба с оттоком кадров в медицине, доплаты медикам, строительство жилых домов для них и так далее), социальные выплаты и забота о пенсионерах, дороги и "транспортная революция" в крае, сухопутный зерновой коридор в Китай и поддержка сельского хозяйства, импортозамещение и строительство заводов, развитие Барнаула, Рубцовска и Бийска, туристический потенциал края, строительство, газификация, благоустройство и ремонт сельских школ.

Подробнее о том, что говорил Томенко на выступлении, прочитать можно здесь. А посмотреть, как прошло мероприятие, можно в фоторепортаже amic.ru.