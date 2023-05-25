Как прошел отчет губернатора Виктора Томенко. Фоторепортаж

Выступление главы края прошло в концертном зале "Сибирь"

25 мая 2023, 15:35, ИА Амител





















































































































































































































Отчёт Виктора Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

25 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчётом перед депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выступление прошло в рамках 20-й сессии парламента.

Виктор Томенко подвёл итоги работы правительства региона за пять лет, где отметил основные стратегические линии развития края и обозначил масштабные планы на перспективу.

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