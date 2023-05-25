Как прошел отчет губернатора Виктора Томенко. Фоторепортаж
Выступление главы края прошло в концертном зале "Сибирь"
25 мая 2023, 15:35, ИА Амител
Отчёт Виктора Томенко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
25 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчётом перед депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выступление прошло в рамках 20-й сессии парламента.
Виктор Томенко подвёл итоги работы правительства региона за пять лет, где отметил основные стратегические линии развития края и обозначил масштабные планы на перспективу.
Подробнее об отчёте вы можете прочитать у нас сайте.
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18:21:34 25-05-2023
"Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку" - камедь давали сегодня в концертном зале Сибирь (вход по мандату). Им самим то не стыдно людям, детям своим в глаза смотреть ??? Или уже всё???
14:19:48 26-05-2023
Какое-то шоу-маскарад Тьфу..