НОВОСТИПолитика

Как прошел отчет губернатора Виктора Томенко. Фоторепортаж

Выступление главы края прошло в концертном зале "Сибирь"

25 мая 2023, 15:35, ИА Амител

25 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчётом перед депутатами Алтайского краевого Законодательного Собрания. Выступление прошло в рамках 20-й сессии парламента.

Виктор Томенко подвёл итоги работы правительства региона за пять лет, где отметил основные стратегические линии развития края и обозначил масштабные планы на перспективу. 

Подробнее об отчёте вы можете прочитать у нас сайте.

Читайте также в сюжете: Отчёт губернатора Алтайского края за 2022 год

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:21:34 25-05-2023

"Кукушка хвалит петуха за то что хвалит он кукушку" - камедь давали сегодня в концертном зале Сибирь (вход по мандату). Им самим то не стыдно людям, детям своим в глаза смотреть ??? Или уже всё???

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

14:19:48 26-05-2023

Какое-то шоу-маскарад Тьфу..

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров