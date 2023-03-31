Егор Крид перечислил деньги на лечение мальчика с лейкозом и позвал на концерт

Отправил мальчику видео, в котором пожелал ему скорейшего выздоровления

31 марта 2023, 18:18, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на фонд "Защити Жизнь"

Российский певец Егор Крид закрыл сбор денег на лечение мальчика из новосибирского села, пишет "КП-Новосибирск".

11-летний Дима заболел лейкозом после ОРВИ. Ребёнок попал в областную больницу, где для постановки более точного диагноза потребовался генетический анализ крови, который не входит в ОМС. Благотворительный фонд "Защити Жизнь" объявил сбор – требовалась 71 тысяча рублей.

Информация дошла до Егора Крида и он перечислил недостающую сумму. Также отправил мальчику видео, в котором пожелал ему скорейшего выздоровления.

"Привет тебе шлю. Услышал, что ты слушаешь мои песни, тебе нравятся они. Рад, что ещё могу сказать. Самое главное, будь самым сильным, всегда на позитиве и обязательно приходи на мой сольный концерт! Буду тебя ждать – сентябрь, октябрь, ноябрь – вот в эти даты. Приезжай обязательно. В Москве дождь, так что привози с собой классную погоду и свою улыбку. Буду тебя ждать на своём концерте и спасибо, что ты являешься моим слушателем", – обратился певец к мальчику.

Мама ребёнка рассказала, что сын был на седьмом небе от счастья. Теперь он твёрдо намерен справиться с болезнью и осенью попасть на концерт.