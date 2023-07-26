Мишустин предложил взять туруслуги под особый контроль после инцидента на Алтае

Глава правительства прокомментировал переворачивание грузовика с туристами

26 июля 2023, 15:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил держать на особом контроле туристические услуги для безопасности людей, сообщает Telegram-канал "Новости Алтая".

Напомним, в Республике Алтай утром 25 июля перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66, в котором туристов везли на Каракольские озера. Травмы получили 11 из 16 пассажиров, из них шестеро детей, один взрослый погиб.

Мишустин отметил, что в последнее время власти вводят моратории на проверки, чтобы снизить давление на бизнес, но в итоге в некоторых случаях это оборачивается трагедиями.

"То, что касается жизни и безопасности людей, должно быть под особым контролем. Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги. Хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается не только республики, но и всех российских регионов", – подчеркнул глава правительства РФ.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после переворачивания грузовика с туристами на Алтае.