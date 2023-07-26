Мишустин предложил взять туруслуги под особый контроль после инцидента на Алтае
Глава правительства прокомментировал переворачивание грузовика с туристами
26 июля 2023, 15:00, ИА Амител
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил держать на особом контроле туристические услуги для безопасности людей, сообщает Telegram-канал "Новости Алтая".
Напомним, в Республике Алтай утром 25 июля перевернулся грузовой автомобиль ГАЗ-66, в котором туристов везли на Каракольские озера. Травмы получили 11 из 16 пассажиров, из них шестеро детей, один взрослый погиб.
Мишустин отметил, что в последнее время власти вводят моратории на проверки, чтобы снизить давление на бизнес, но в итоге в некоторых случаях это оборачивается трагедиями.
"То, что касается жизни и безопасности людей, должно быть под особым контролем. Федеральные и региональные власти должны обратить самое серьезное внимание на то, как оказываются туристические услуги. Хорошо бы вместе с бизнесом поискать решения, чтобы минимизировать повторение подобных случаев. Будем разбираться с каждой конкретной ситуацией. Это касается не только республики, но и всех российских регионов", – подчеркнул глава правительства РФ.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после переворачивания грузовика с туристами на Алтае.
15:03:50 26-07-2023
Не, у нас в крае порядка больше.
17:52:01 26-07-2023
Если бы водителю шишиги дали новые колеса, то машина может быть и не вертанулась бы...
19:17:46 26-07-2023
Республика Алтай, озеро Яровое, пусть скатается, посмотрит уровень оказываемых услуг. А лучше СК и прокуратура
19:49:20 26-07-2023
Гость (17:52:01 26-07-2023) Если бы водителю шишиги дали новые колеса, то машина может б... если бы... может быть... там они сами дороги портят, чтобы не дай бог кто на своей машине не проехал, а потом сами проехать не могут...
09:24:27 27-07-2023
тотальные проверки нужны так называемому туризму в двух алтаях