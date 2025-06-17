Екатерина Рождественская прилетела на Алтай с авторской музыкально-поэтической программой

Дочь знаменитого поэта представит ее в Бийске, Барнауле и в Рубцовске

17 июня 2025, 09:45, ИА Амител

Екатерина Рождественская и Евгений Волков / Фото: Минкультуры Алтайского края

Дочь Роберта Рождественского, Екатерина, прилетела на Алтай в рамках литературного фестиваля, посвященного алтайскому поэту. Об этом сообщили в Министерстве культуры Алтайского края.

Вместе с ней для участия в мероприятии также прибыл артист Евгений Волков.

Напомним, на фестивале имени Роберта Рождественского, который пройдет в Алтайском крае с 18 по 21 июня, дочь поэта представит новую авторскую музыкально-поэтическую программу "Письмо туда". В ней примут участие заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис и Евгений Волков. 18 июня показ пройдет в Бийске, 19 июня – в Барнауле и 20 июня – в Рубцовске.

Подробнее о программе фестиваля читайте в материале amic.ru.