Алтайские общественники предлагают ужесточить правила вывоза строительного мусора

Всех строителей, подрядчиков и частных лиц нужно обязать вывозить строительные отходы на полигон или сдавать на переработку. С такой инициативой выступила Общественная палата Алтайского края совместно с Народным фронтом. Таким образом они пытаются решить проблему незаконных свалок. Подробности amic.ru рассказали в ОПАК.

Общественники предлагают внести поправки в краевой закон «Об обращении с отходами производства и потребления в Алтайском крае».

И прописать там такие новые требования:

Местные власти должны выдавать разрешения на вывоз отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов. У ИП и юридических лиц обязанностей прибавится в разы. Они должны:

— Получать разрешение на перемещение отходов до места переработки или полигона (если переработать уже нельзя). В другие места — запрещено.

— Делать это можно самостоятельно или через подрядчика. Но транспорт обязательно должен быть оснащён аппаратурой спутниковой навигации.

— Собирать отходы необходимо раздельно по видам отходов (опираясь на Федеральный классификационный каталог отходов). Смешивать запрещается.

— Иметь документы, подтверждающие соблюдение требований к обращению с отходами строительства.

К отходам строительства ОПАК предлагает относить:



остатки сырья, материалов, изделий и другого, образующиеся при строительстве, архитектурно-строительном проектировании, реконструкции, разрушении, сносе, разборке, ремонте зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, промышленных объектов, дорожно-мостового строительства и благоустройства. В том числе и грунт, который пришлось снять.

Общественники под этот закон создали целую рабочую группу, куда кроме членов ОПАК и Народного фронта вошли также депутаты, экологи, чиновники и представители строительного бизнеса (правда, в малой степени).

Обсудить инициативу они собрались в пятницу, 5 августа. И долго дискутировали: а кто будет контролировать, а как бороться с частниками, а почему бы не начать с больших штрафов, а зачем всё это вообще нужно и много чего ещё.

Теперь проект закона придётся дорабатывать. Но в ОПАК твёрдо намерены выйти с этой инициативой в АКЗС. Насколько актуальна эта проблема и можно ли её решить поправками в закон — более подробно о бурных спорах экспертов расскажем в следующей публикации.