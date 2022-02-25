Алтайский край столкнулся с острым дефицитом ветеринаров

В Алтайском крае не хватает ветеринаров, а молодые специалисты почти не приходят в эту сферу. Проблема коснулась и учреждений под управлением краевой ветеринарии. Об этом рассказали участники правительственного часа в парламенте региона, сообщает “Толк”.

Глава региональной ветслужбы Владимир Самодуров отметил, что сейчас в крае работает 1015 ветеринаров. В профильных учреждениях открыто более 60 вакансий, на сельхозпредприятиях — более 100. Руководитель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов же заявил, что службе не хватает порядка 200 работников.

Депутат и глава сельхозпредприятия Александр Траутвейн посетовал, что животноводство в Алтайском крае может прекратиться из-за отсутствия сотрудников. Сейчас ветеринарами работают только энтузиасты, причём по большей части — пожилые люди.

Его слова подтвердил Самодуров, рассказав, что на прошлогодней встрече со студентами и выпускниками АлтГАУ никто не выразил желания работать в ветслужбе из-за маленькой зарплаты. По словам главы управления, по итогам 2021 года средняя зарплата ветеринаров службы составила 26 531 рубль.