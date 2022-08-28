Магнитная буря обрушится на Алтайский край 29 августа

Магнитная буря обрушится на Алтайский край утром в понедельник, 29 августа, следует из прогноза с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

По данным учёных, интенсивность бури будет соответствовать уровню G1. Кроме того, до середины дня магнитосфера будет находиться в возбуждённом состоянии.

Следующие магнитные бури ожидаются в регионе с 3 по 5 сентября.

Под влиянием магнитных бурь метеозависимые люди и гипертоники могут испытывать головные боли и скачки давления. Достичь устойчивости можно здоровым образом жизни, правильным питанием, режимом сна и бодрствования, умеренными физическими нагрузками, а также нахождением на свежем воздухе.