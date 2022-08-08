«Там паника у людей». Змея с синеватым окрасом перепугала жителей алтайского села

В селе Боровиха Первомайского района местная жительница нашла у себя на участке змею с синеватым окрасом, сообщила читательница amic.ru.

По её информации, это случилось ещё 31 июля. Испугавшаяся женщина ждала сына, который пришёл бы на помощь и прогнал пресмыкающееся, но животное успело уползти.

«В сельском чате посчитали, что это голубая гадюка, больше её не видели. Там паника у людей. Говорят, змея размером больше, чем уж, и голова у неё белая с пастью», — рассказала читательница.

«Сегодня к моей маме во двор змея приползла. Мама не могла в дом попасть. Испугалась. Голубая, такая красивая». «Может от кого-то удрала, сейчас дома держат всяких змей. Нет, гадюка черная с рисунком коричневым», — пишут сельчане в чате. «В инете посмотрела, точно похоже на голубую гадюку». «Так она же уползла, боже, где-то ползает. Надо осторожно».

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