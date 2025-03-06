"Экономика не выдержит". Алтайские власти поручили спасти молочный завод в Кулунде

Руководству АО "Кулундаконсервмолоко" предстоит создать собственные молочные фермы

06 марта 2025, 06:15, ИА Амител

Молоковоз / Фото из архива amic.ru

Власти Алтайского края поставили перед руководством АО "Кулундаконсервмолоко" задачу нарастить объемы переработки молока в летний период, в том числе за счет создания собственных молочных ферм. Только так можно спасти предприятие, на котором работает более 100 человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Алтайпищепрома Александр Большаков. Его слова прозвучали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

"Вопросы закупа со стороны предприятия, наверное, прорабатывались плохо, и завод скатился со ста с небольшим тонн переработки молока до 35. То есть завод, имея мощность 300 тонн переработки, перерабатывает 35, то есть чуть больше 10%, никакая экономика его не выдержит. Вопрос "Что делать?" на самом деле стоит. Взять от кого-то, забрать молоко, наверное, это неправильно", – сказал он.

Большаков подчеркнул, что быстро увеличить объемы сырья не получится, поэтому основное внимание уделяется сохранению рабочих мест.

"Сегодня поставлена задача сделать так, чтобы не пострадали люди, работники этого предприятия, в летний период нужно увеличивать объемы переработки молока за счет прироста надоев и прорабатывать вопросы компании уже по созданию там своих ферм", – отметил он.

Эта работа контролируется правительством края и, как обещалось, прокуратурой, сказал глава Алтайпищепрома.

"Главное, было бы желание руководства и работников работать дальше", – добавил Большаков.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно о закрытии и консервации завода "Кулундаконсервмолоко" из-за снижения количества сырья, поступающего на предприятие. Это обеспокоило рабочих, а также местных активистов, которые организовали митинг в райцентре. После вмешательства властей Алтайского края глава Кулундинского района Сергей Балухин заявил, что предприятие не закроют.