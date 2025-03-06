"Экономика не выдержит". Алтайские власти поручили спасти молочный завод в Кулунде
Руководству АО "Кулундаконсервмолоко" предстоит создать собственные молочные фермы
06 марта 2025, 06:15, ИА Амител
Власти Алтайского края поставили перед руководством АО "Кулундаконсервмолоко" задачу нарастить объемы переработки молока в летний период, в том числе за счет создания собственных молочных ферм. Только так можно спасти предприятие, на котором работает более 100 человек. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава Алтайпищепрома Александр Большаков. Его слова прозвучали в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
"Вопросы закупа со стороны предприятия, наверное, прорабатывались плохо, и завод скатился со ста с небольшим тонн переработки молока до 35. То есть завод, имея мощность 300 тонн переработки, перерабатывает 35, то есть чуть больше 10%, никакая экономика его не выдержит. Вопрос "Что делать?" на самом деле стоит. Взять от кого-то, забрать молоко, наверное, это неправильно", – сказал он.
Большаков подчеркнул, что быстро увеличить объемы сырья не получится, поэтому основное внимание уделяется сохранению рабочих мест.
"Сегодня поставлена задача сделать так, чтобы не пострадали люди, работники этого предприятия, в летний период нужно увеличивать объемы переработки молока за счет прироста надоев и прорабатывать вопросы компании уже по созданию там своих ферм", – отметил он.
Эта работа контролируется правительством края и, как обещалось, прокуратурой, сказал глава Алтайпищепрома.
"Главное, было бы желание руководства и работников работать дальше", – добавил Большаков.
Напомним, в октябре прошлого года стало известно о закрытии и консервации завода "Кулундаконсервмолоко" из-за снижения количества сырья, поступающего на предприятие. Это обеспокоило рабочих, а также местных активистов, которые организовали митинг в райцентре. После вмешательства властей Алтайского края глава Кулундинского района Сергей Балухин заявил, что предприятие не закроют.
06:26:00 06-03-2025
На ферма кто работать будет?
06:54:57 06-03-2025
Гость (06:26:00 06-03-2025) На ферма кто работать будет? ... Там совсем народа нет?
08:11:22 06-03-2025
Ну дык пусть Краевые и Мун-е власти и выделяют деньги на открытие этих ферм или пусть сами открывают, колхозы допусти! Кто вообще придумал "басни" про социально ответственный бизнес? У бизнеса одна задача, извлечение прибыли!
07:35:22 06-03-2025
Осталось Большакову ферму построить и где-то тёлок наворовать. Поручил он! Ты частнику вообще не должен ничего поручать- тот ведёт бизнес,как ему хочется и можется. Нет сырья или работников-закрылся.
Сколько словесной шелухи от чиновника,сколько обещаний!
12:22:11 06-03-2025
Гость (07:35:22 06-03-2025) Осталось Большакову ферму построить и где-то тёлок навороват... на частника есть продразверстка с наганами. Попробует пусть не отдаст положеный продукт -сразу к ногтю
18:47:24 06-03-2025
Гость (12:22:11 06-03-2025) на частника есть продразверстка с наганами. Попробует пусть ... Да хоть с гранатометами, частники в основном коров тоже по сбывали, пенсионерам, коих в селах большинство, держать корову уже тяжело, а у сельской молодежи "эффективные" предприниматели отбили всякую охоту закупочными ценами. Да и нет практически на селе этой самой молодежи, поразъехалась причем не в Барнаул, не котируется он больше.
20:01:04 06-03-2025
Гость (12:22:11 06-03-2025) на частника есть продразверстка с наганами. Попробует пусть ... Ну на тебя Тройка тогда найдется, про продразверстку знаешь про тройки тоже должен знать. И что с ними потом стало.
19:54:54 06-03-2025
Гость (07:35:22 06-03-2025) Осталось Большакову ферму построить и где-то тёлок навороват... Телки не доятся, молока не будет коровы нужны, они дороже.
07:56:12 06-03-2025
Странные люди - сидят и ждут, когда молоко к ним придет. Закупочные цены повысьте и вам его из соседних районов повезут.
08:29:34 06-03-2025
Мимопроходящий (07:56:12 06-03-2025) Странные люди - сидят и ждут, когда молоко к ним придет. Зак... А на завтра ты будешь стонать - масло подорожало!
09:15:02 06-03-2025
Гость (08:29:34 06-03-2025) А на завтра ты будешь стонать - масло подорожало!... Можно подумать ,что основная причина роста цены на масло ,это размер закупочной цены молока.Лукавство это.Скорее наценка ,связана не с себестоимостью продукта ,а с желанием увеличить прибыль с продажи.
08:37:50 06-03-2025
клоуны совсем ничерта не понимают в сельском хозяйстве,поручили они....
09:07:20 06-03-2025
Гость (08:37:50 06-03-2025) клоуны совсем ничерта не понимают в сельском хозяйстве,поруч... Есть главный поручатель, с него и берут пример. А то, что потом нифига не делается или не работает, это уже не их проблема.
10:20:21 06-03-2025
Гость (08:37:50 06-03-2025) клоуны совсем ничерта не понимают в сельском хозяйстве,поруч... Клоуны ничего в нем и не понимали.
10:50:51 06-03-2025
Гость (08:37:50 06-03-2025) клоуны совсем ничерта не понимают в сельском хозяйстве,поруч... Соглашусь с Вами и как же открыть летом фермы ,а коровок то где взять ,только на третий год после появления телёнка ,коровка начинает давать молочко и это в лучшем случае ,самое главное дать команду ,чиновник свою миссию выполнил .
09:05:38 06-03-2025
Поручаю всем быть богатыми и счастливыми
09:09:59 06-03-2025
Гость (09:05:38 06-03-2025) Поручаю всем быть богатыми и счастливыми... Поучайте лучше ваших паучат! (с)
09:57:49 06-03-2025
Нормально так задачи ставятся- а ты выдели землю под ферму и посевные площади для кормов, построй эту ферму, закупи коровок молочных, приобрети технику для обработки земли, построй помещение для хранения кормов и силосные хранилища, найди работников на это все и создай фонд оплаты труда и тд и тп. Или все это есть ?
10:02:19 06-03-2025
Гость (09:57:49 06-03-2025) Нормально так задачи ставятся- а ты выдели землю под ферму и... ага. ничего не понятно.
"Власти Алтайского края поставили перед руководством АО "Кулундаконсервмолоко" задачу нарастить объемы переработки молока в летний период, в том числе за счет создания собственных молочных ферм."
госорганы ставят задачи АО??? как-то там интересно.
10:02:35 06-03-2025
Гость (09:57:49 06-03-2025) Нормально так задачи ставятся- а ты выдели землю под ферму и... А у них это,как по мановению волшебной палочкой.Махнул и всё готово.
12:19:23 06-03-2025
Гость (09:57:49 06-03-2025) Нормально так задачи ставятся- а ты выдели землю под ферму и... в каком нибудь 1936 году точно так же бы вопрос поставили и срок дали бы в месяц а потом проверили бы и многие бы поехали с высоких постов на лесоповалы под магаданом
поручил - укажи сроки и фамилии исполнителей
и проверь и посади на сроки - только таким образом дело сдвинется
15:46:32 06-03-2025
Гость (12:19:23 06-03-2025) в каком нибудь 1936 году точно так же бы вопрос поставили и ... Вот представь - тебе задачу поставили, а у тебя колхозники забухали. И приезжает черная бибика, и тебя, под белы рученьки, на 20 лет.
11:52:54 06-03-2025
Зачем нам коровы? Меняйте нефть, лес на пальмовое масло.
16:25:09 06-03-2025
Такое ощущение что власти не понимают своих задач и прав
18:19:09 07-03-2025
Вы посмотрите кто ставит задачи -- дедушки - пенсионеры бывшие коммунисты или манагеры сопливые, их родственники на должностях!! Эти разговоры в Пользу бедных глупых !!! Чтобы думали о заботе со стороны власти о народе !!!
21:31:12 08-03-2025
А во времена вов число коров в крае было больше, чем сейчас. Цинично используют пальму. Зачем растить по 3-5лет? Мешалово приготовил из сухого молока с пальмой вот и всё. Какие коровы: где, как кто их вырастит? Где брать хороший материал для производства пародистого животного? Все порушили, уйму денюг надо теперь в сх вкладывать, а кругом только торговые центра строят. Молится надо, видимо