В Кулунде прошел митинг против закрытия молочного завода

Акцию посетили около 150 человек

26 октября 2024, 18:10, ИА Амител

Село Кулунда / Фото: altairegion22.ru

В селе Кулунда Алтайского края прошел митинг против закрытия завода "Кулундаконсервмолоко" и сокращений сотрудников, сообщает "Толк".

Акция прошла с разрешения властей рядом со зданием местного МФЦ. Мероприятие посетило около 150 человек. Они стояли с плакатами "Заводу быть!", "Без молока и жизнь плоха", "Губернатор, помогите селу встать с колен" и другими лозунгами.

Посетил митинг в том числе и глава муниципалитета Сергей Балухин. А вот представителей руководства предприятия на нем не было.

Как ранее писал amic.ru, завод в Кулунде, который производит сухое молоко и масло, столкнулся с нехваткой сырья. Из-за дефицита загрузка предприятия достигла критических 15% в год. Работа с такими показателями стала убыточной, поэтому было принято решение о консервации завода и сокращении штата. Людям предложили получить положенные по закону выплаты либо перевестись на другие предприятия, входящие в структуру группы компаний "Столица молока".

Такое решение 150 сотрудников "Кулундаконсервмолоко" не устроило и недовольные собирались провести митинг 26 октября с требованием не закрывать завод. Привлечь внимание к проблеме удалось и от массового сокращения на предприятии отказались, но потом объявили, что 25-30 человек все же останутся без работы.