В Кулунде прошел митинг против закрытия молочного завода
Акцию посетили около 150 человек
26 октября 2024, 18:10, ИА Амител
В селе Кулунда Алтайского края прошел митинг против закрытия завода "Кулундаконсервмолоко" и сокращений сотрудников, сообщает "Толк".
Акция прошла с разрешения властей рядом со зданием местного МФЦ. Мероприятие посетило около 150 человек. Они стояли с плакатами "Заводу быть!", "Без молока и жизнь плоха", "Губернатор, помогите селу встать с колен" и другими лозунгами.
Посетил митинг в том числе и глава муниципалитета Сергей Балухин. А вот представителей руководства предприятия на нем не было.
Как ранее писал amic.ru, завод в Кулунде, который производит сухое молоко и масло, столкнулся с нехваткой сырья. Из-за дефицита загрузка предприятия достигла критических 15% в год. Работа с такими показателями стала убыточной, поэтому было принято решение о консервации завода и сокращении штата. Людям предложили получить положенные по закону выплаты либо перевестись на другие предприятия, входящие в структуру группы компаний "Столица молока".
Такое решение 150 сотрудников "Кулундаконсервмолоко" не устроило и недовольные собирались провести митинг 26 октября с требованием не закрывать завод. Привлечь внимание к проблеме удалось и от массового сокращения на предприятии отказались, но потом объявили, что 25-30 человек все же останутся без работы.
18:36:23 26-10-2024
Ситуация и дальше не изменится, пока на бумагах и в статистике все хорошо рисуют! На местах ситуации критические, что с животноводством , с птицеводством, и пока свое нам не выгодно, это саботаж властьимущих по отношению к народу. Им то выгодно завозить импортное и получать доход, богатеют они , народ нищает!
20:02:08 26-10-2024
Лозунг «без молоко и жизнь плоха» - просто шедевр устного творчества. Кулундинцам стоит его зарегистрировать как трейдмарк. Деньги потом лопатами грести будете.
20:04:20 26-10-2024
А один вопрос к собравшимся 150 жителям Кулунды возможен? Они свое молоко на комбинат собираются сдавать, чтобы было на чем работать? Или они сразу деньгами будут спонсировать комбинат, чтобы он не закрывался?
21:08:51 26-10-2024
Гость (20:04:20 26-10-2024) А один вопрос к собравшимся 150 жителям Кулунды возможен? Он... Руководство должно искать поставщиков сырья, а не просто сокращать персонал на фоне сокращения производства.
Вы словно сами из руководства или из администрации.
14:52:26 27-10-2024
Гость (21:08:51 26-10-2024) Руководство должно искать поставщиков сырья, а не просто сок... А где они найдут, если нет этих поставщиков. Держать коров для того, что бы сдавать молоко на заводы не выгодно. Проще самому разливать по бутылкам и продавать. Правда этот рынок сбыта весьма ограничен. Другой вариант - поднять цены на сдаваемое молоко. Но тогда либо заводы перестанут брать, либо цена на пастеризованное молоко сильно поднимется и его брать будут меньше, а значит и производить нужно меньше, ну и людей на производство требоваться будет меньше. Замкнутый круг получается.
20:06:17 26-10-2024
Обращение к Николаю Петровичу бесполезно изначально. Если бы они хотя бы родом из Норильска были - тогда мизерный шанс еще оставался бы. А с кулундинским происхождением - бесполезняк.
20:33:39 26-10-2024
А почему у нас дома невыгодно производить? Это точно власть виновата?
21:42:31 26-10-2024
У алтайской администрации не стоит просить помощи. Они своими бездарными действиями в свое время развалили такую крупную махину как ЗСВ. Вместо того, чтобы перепрофилировать производство с выпуска полиамидной нити на выпуск полиэтилена, производства несложного, с задачами полимеризации, отдувки порошка и гранулирования порошка. Обеспечить могли всю Россию и страны СНГ со странами ближайшего зарубежья ПЭТ-гранулами и запустить производство сотового поликарбоната, переработку вторичного пластика и множество других пластмассовых изделий.
21:52:28 26-10-2024
Про нехватку сырья деза от собственника. Молока хватает, даже при том что цены специально занижает при приёме, вме равно хватает. Это конкретное вредительство. Компетентным органам проверить бы связи учередителей, неулевлюсь если с незалежной ноги растут.
22:04:54 26-10-2024
Очень приятное место Кулунда. Своя жизнь, свой уклад. Много раз бывал в этой жемчужине Алтайского края. Желаю чтобы у этих замечательных людей все получилось! Виктор Петрович, нужно помочь людям!
23:56:51 26-10-2024
Гость (22:04:54 26-10-2024) Очень приятное место Кулунда. Своя жизнь, свой уклад. Много ... я вас умоляю))) всех приезжих там зовут конями. В местные забегаловки лучше не заходить от слова совсем....
00:37:45 27-10-2024
Гость (20:04:20 26-10-2024) А один вопрос к собравшимся 150 жителям Кулунды возможен? Он... Какое может быть молоко.... Если довели до такого ,что в деревнях нет поголовья скота... Развалили все совхозы.... Содержать скот в личных подворьях не выгодно и убыточно
09:26:05 27-10-2024
150 человек готовых производить экологически чистое сливочное масло хотят работать. На фоне повышения цены сливочного масла закрытие подобных заводов подрывает продовольственную безопасность России. Для чего у нас существует министерство сельского хозяйства?
10:54:25 27-10-2024
Гость (09:26:05 27-10-2024) 150 человек готовых производить экологически чистое сливочно... Ишь, спекули, расфуфырились.
11:35:46 27-10-2024
Гость (09:26:05 27-10-2024) 150 человек готовых производить экологически чистое сливочно... Да чтобы акционерное общество кулундаконсервмолоко, а по сути частная лавка, хорошо себя чувствовала. Только для это министерство и существует. Ну нет же других забот кроме как провинциальным барыгам денег подкинуть.
12:04:57 27-10-2024
Растениводство намного рентабельнее животноводства....за последние 20 лет резко уменьшилось дойное стадо - у частников от слово совсем, хозяйства чуть ли не на 2/3....в 2015 году проводил экономический анализ за год в одном крупном хозяйстве (7,5 тыс.га земли). Животноводство затраты 76 млн, валовая выручка 78,5 млн. руб., растениводство затраты 34 млн., валовая выручка 86 млн. Прибавьте суда отсутствие специалистов - ветврачей и зоотехников. В 2016 году все стадо продали в соседний район, там руководитель по специальности зоотехник...на его энтузиазме все и держится... Как-то так
04:15:11 28-10-2024
сразу захотелось повысить рождаемость на селе!