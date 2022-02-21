428 млн рублей направят на развитие энергетики Республики Алтай

Компания «Россети Сибирь» планирует инвестировать в 2022 году в развитие энергетического комплекса Республики Алтай 428 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Павла Акилина.

196 млн пойдёт на реконструкцию подстанции «Эликманарская», которая питает большую часть баз и домов отдыха. Её мощность увеличат в два раза. Также в регионе потратят 111 млн рублей на замену опор и проводов линий электропередачи, на расчистку просеки и ремонт других подстанций. 54,7 млн рублей пойдут на технологическое подключение новых потребителей, в том числе строящихся по национальным проектам крупных соцобъектов.

Объём финансирования сопоставим с суммами прошлого года, сообщили в пресс-службе компании. В 2021 году к электросетям присоединили 14 соцобъектов, включая ФАПы, школы и детские сады.