Алтай попал в тройку регионов, где коммунальные услуги подорожали больше всего

В Республике Алтай в июле коммунальные услуги подорожали на 7,4%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

«Наибольший рост зафиксировали в Кемеровской и Тюменской областях — на 7,6%, Республике Алтай — на 7,4%, Еврейской автономной области — на 6,6%, Республике Татарстан и Оренбургской области — на 6,5%», — отмечает агентство.

При этом в среднем по России рост составил 4,5% по сравнению с июлем 2021 года.

«Наибольшее увеличение тарифов на жилищные услуги (без аренды квартир) зафиксировано в Забайкальском крае — на 6,0% и Республике Алтай — на 4,5%», — выяснили в Росстате.