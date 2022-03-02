Алтайские власти расскажут правительству РФ о возможных проблемах из-за санкций

Власти Алтайского края в настоящее время оценивают состояние региональной экономики, чтобы сообщить правительству РФ о возможных негативных последствиях введения санкций. Об этом 1 марта во время онлайн-форума сообщил вице-премьер Алтайского края Анатолий Нагорнов.

«В настоящий момент организована работа по оценке и анализу ситуации, после чего будет сформирован и направлен в адрес правительства РФ перечень рисков в социально-экономическом развитии Алтайского края в связи с введением санкций», — заявил Анатолий Нагорнов.

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Экономика «Не первый кризис»: как алтайское бизнес-сообщество отреагировало на санкции из-за Донбасса

Между тем некоторые алтайские предприниматели уже публично заявили о серьёзных проблемах из-за санкций западных стран в отношении России. Некоторые зарубежные поставщики уже сообщили о приостановке сотрудничества. В частности, электрооборудования. Также по бизнесу ударил высокий курс доллара и евро. Многие западные предприятия уже останавливают своё производство в России, и потери для экономики, согласно прогнозам экспертов, будут колоссальными.

При этом в бизнес-сообществе края есть и сдержанные оценки происходящего. Так, по мнению председателя правления Алтайского союза предпринимателей (АСП) Юрия Фрица, санкции, которые ввели западные страны против России из-за начала военной спецоперации в Донбассе, могут помочь «перезагрузить» отечественную экономику.