Алтайский край станет пилотной территорией по запуску системы учёта зерна

Алтайский край станет пилотным регионом, который в 2022 году запустит федеральную государственную информационную систему (ФГИС) учёта зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Александра Лукьянова.

Лукьянов рассказал, что слишком быстрый переход на ФГИС нанёс бы урон предприятиям, поэтому система будет вводиться постепенно. По мнению Лукьянова, на внедрение понадобятся «считанные месяцы».

По его словам, в систему войдут все предприятия региона, производящие зерно, масличные культуры и продукты переработки. Они будут предоставлять информацию о количестве произведённого зерна и его распределении на элеватор, экспорт и так далее. Также в систему необходимо вносить данные о качестве продукта: класс, клейковина, место производства.

«В настоящее время на рынке оказывается зерно, которое нигде не прослеживается. А эта информация необходима, к примеру, для того, чтобы принимать решение о том, сколько зерна продавать, как вводить пошлины», — рассказал Лукьянов.

В 2022 году в России будет поэтапно вводиться система госмониторинга и прослеживаемости зерна и продуктов его переработки. Решение о её создании принято после внесения изменений в законы «О зерне» и «О развитии сельского хозяйства».