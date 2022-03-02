Американские компании просят власти исключить российский уран из списка санкций

Ядерная отрасль США просит власти страны исключить российский уран из санкционного списка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания, который пожелал остаться анонимным, заявил, что энергетическая отрасль США зависит от дешёвого российского урана.

Ряд компаний, среди которых Duke Energy Corp и Exelon Corp, настаивают на том, чтобы торговля ураном не пострадала от санкций, которые могут приниматься в будущем.

В Национальном институте энергетики США заявили о поддержке данного запроса, поскольку сейчас в США не ведётся собственная добыча урана.

Некоторые компании объявили о готовности возобновить разработку ресурса.