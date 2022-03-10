Автоконцерн Toyota не планирует закрывать производство в России

Японский автопроизводитель Toyota не планирует уходить с российского рынка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, дилерские центры работают в штатном режиме.

Завод в Санкт-Петербурге временно приостановил работу из-за того, что возникли проблемы с поставками из-за логистики. При этом планов по уходу с российского рынка у компании нет.

Отметим, что после введения санкций ряд автопроизводителей приняли решение о приостановке деятельности на территории России. Речь идёт как о производстве новых автомобилей, так и о работе дилерских центров.

Среди них Ford, Renault, Hyundai, BMW, Volkswagen.