Автоконцерн Toyota не планирует закрывать производство в России
Зарубежные поставки временно приостановили из-за нарушений в логистике
10 марта 2022, 10:46, Илья Звягинцев
Японский автопроизводитель Toyota не планирует уходить с российского рынка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, дилерские центры работают в штатном режиме.
Завод в Санкт-Петербурге временно приостановил работу из-за того, что возникли проблемы с поставками из-за логистики. При этом планов по уходу с российского рынка у компании нет.
Отметим, что после введения санкций ряд автопроизводителей приняли решение о приостановке деятельности на территории России. Речь идёт как о производстве новых автомобилей, так и о работе дилерских центров.
Среди них Ford, Renault, Hyundai, BMW, Volkswagen.
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