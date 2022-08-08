Больно смотреть и больно говорить. Почему аграрии в Алтайском крае перепахивают поля с посевами и готовятся везти скот на убой

Засуха, изнуряющая жара, суховеи, ураганы и град нанесли серьёзный удар по аграрной отрасли Алтайского края в этом году. Часть полей погибли полностью, те, что уцелели, снизили урожайность минимум на треть. Фермеры в разных районах края прогнозируют недобор пшеницы, ржи, овса, гречихи и сельхозкормов. Некоторые из них называют сложившуюся ситуацию в своих хозяйствах критической и утверждают, что будут вынуждены отправить весь скот на убой. В региональном Минсельхозе, который знаком с обстановкой по всему краю, успокаивают и говорят, что пока выводы делать преждевременно. Действительно ли региону грозит продовольственная катастрофа, о которой рассказывают фермеры, разбирался amic.ru.

Испытание засухой

Фермеры в Угловском районе хватаются за голову и говорят, что такого неурожая у них не было ещё никогда. По всем культурам здесь наблюдают снижение показателей, но есть поля, на которых вообще ничего не взошло. Их аграрии вынуждены просто перепахивать, закапывая в землю свои усилия, деньги и время.

Из-за аномальной жары и отсутствия дождей в районе пострадала озимая рожь и яровая пшеница, овёс, ячмень, гречиха. По всем зерновым ожидают недобор урожая минимум на 50% от нормы. Если в прошлом году здесь намолачивали 9 центнеров с гектара, в этом году соберут не более 3-4 центнеров, говорит агроном администрации Угловского района Александр Дьяченко.

«Суховеи, почвенная и атмосферная засухи создали критические условия и не дали культурам развиться. Часть фермерских хозяйств уже просто перепахивают посевы на тех полях, которые полностью погибли. Местами полностью сгорела и трава. Сено косят, но набор травостоя низкий. Возможно, ситуацию немного исправят дожди, которые прошли на прошлой неделе, но и эти осадки выпали лишь локально», — рассказывает специалист.

Глава КФХ Александр Игошкин, который, кстати, тоже перепахал тысячу гектаров с гречихой, на чудо уже не надеется. Он уверен, что восполнить дефицит кормовых культур к зимнему периоду для животных не получится. А покупать их втридорога хозяйству просто не под силу.

«С кормами настоящая беда. Засуха не отступает. Мне 66 лет, за всю мою жизнь такого ещё не было. За лето — ни одного дождя. Техника ходит, косим, а ничего не накашиваем. Больно на это смотреть и больно об этом говорить. Не знаю, что с коровушками делать, придётся отвозить все 600 голов на мясокомбинат», — говорит с дрожью в голосе глава КФХ Александр Игошкин.

Согласно данным отдела агрометеорологии и агрометпрогнозов регионального Гидрометцентра, от почвенной и атмосферной засухи наиболее пострадали западные районы: Славгород, Угловское, Волчиха, Ключи, Родино, Кулунда и Хабары. В некоторых из них почвенная засуха сохраняется до сих пор. Также пострадали и юго-западные районы.

Новости

Общество Больше гречихи и пшеницы. Как прошла посевная в Алтайском крае и каким будет урожай

Проблема с кормами есть и в Тальменском районе, но сельхозпредприятия смогут сформировать их необходимый запас, отмечает председатель комитета по АПК администрации Тальменского района Валентин Тертищев. Куда сложнее обстоят дела в личных подсобных хозяйствах.

«Действительно, травостой сегодня неважный. Но ещё рано судить, так как сенокосы в разгаре. Мы рекомендуем нашим ЛПХ договариваться с сельхозпредприятиями, чтобы они могли заготовить солому на их полях и компенсировать нехватку грубых кормов. Платно это будет или нет — не могу сказать, тут как договорятся», — рассказывает Валентин Тертищев.

Виды на урожай здесь хорошие, но говорит эксперт об этом осторожно, чтобы не сглазить. Уборочную кампанию в Тальменском районе начали в конце июля, что почти на две недели раньше обычного. Уже состоялись пробные обмолоты озимых культур, ранних яровых и гороха. Техника прошла более 10 тысяч гектаров и урожайность составляет 34 центнера с гектара.

«Виды на урожай неплохие, но считать нужно не то, что в поле, а то, что в закромах», — отмечает Тертищев.

В Новичихинском районе урожайность на уровне средних многолетних значений прогнозируют для гречихи, которая в основном использует осадки второй половины лета. Уродился здесь и подсолнечник, он считается пластичной культурой и может переносить длительные периоды засухи, сообщил amic.ru директор ООО «Русское поле» Андрей Коломеец.

А вот с кормами ситуация в Новичихинском районе сложнее. Урожайность многолетних трав в этом году здесь ниже более чем в два раза по сравнению со средними многолетними значениями, отмечает Коломеец. Вся надежда на однолетние травы, которые благодаря июльским дождям пока развиваются нормально.

«Думаю, для себя корма мы наберём, но проблемы с ними действительно есть. В целом по району я наблюдаю их дефицит. Нам много звонят с частного сектора, просят продать. Обычно мы излишки реализовывали, а в этом году их не будет, сейчас главное — себя обеспечить», — говорит Коломеец.

Выбило под ноль

Озимые и яровые культуры тоже пострадали. Около 50% полей в районе испытывали острую нехватку влаги, были и те, на которые за всё лето не упало ни капли дождя. Другие поля серьёзно побило градом, ущерб доходит до 70%.

«Только в нашем хозяйстве град выкосил более двух тысяч гектаров мягкой пшеницы и гречихи. Из-за всех этих погодных аномалий урожайность будет минимум на 30% ниже от средних многолетних значений», — говорит Андрей Коломеец.

В том же Новичихинском районе последний град перемесил более 4,5 тысячи гектаров полей ООО «Россия». Некоторые посевы стихия уничтожила полностью, отмечает председатель Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Балаков. Прошёл серьёзный град и в Волчихе.

«Большой ущерб был нанесён полям также градом и ураганами. Есть хозяйства, в том числе и мелкие фермерские, где пострадало больше половины урожая. Всё выбило под ноль. Такого мощного урагана, который прошёл этим летом, я за свою жизнь не видел: берёзы в обхват рук вывернуло с корнями. Скрутило весь горох, подсолнечник, да ещё и градом побило. То, что урожай будет получен меньше прошлого года, — это однозначно», — говорит Александр Балаков.

Если в южной зоне группы хозяйств в прошлом году урожайность озимой пшеницы составляла 25-27 ц/га, то в этом году она не превышает 13 ц/га, отмечает Балаков. Такие показатели — это не урожай, говорит председатель объединения.

Новости

Экономика Новая техника и первый урожай. Как в Алтайском крае приступили к уборочной кампании — 2022

Контрасты алтайского лета

Урожайность озимой пшеницы оставляет желать лучшего и в восточной зоне, где этой культуры сеют больше всего. Из-за затяжной жары под 30-35 градусов и засухи пострадали Косихинский, Кытмановский, Целинный, Троицкий, Смоленский, Алтайский районы и др., сообщил amic.ru руководитель сельхозпредприятия имени Титова Александр Траутвейн (Косихинский район).

«Озимая пшеница кустится в мае, а как раз на этот период пришлась сильная засуха. В этом году кущение, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Большого урожая озимой пшеницы не будет ни у кого. По нашему Косихинскому району мы молотим седьмой день. Урожайность составляет от 36-37 центнеров с гектара, хотя в прошлом году она доходила у нас до 47 ц/га», — говорит Александр Траутвейн.

Эксперт отмечает, что согласно первым сводкам уборочной кампании по восточной зоне, в его хозяйстве показатели ещё довольно хорошие. Есть те, кто намолачивают всего 24-29 центнеров с гектара. Не ждёт гендиректор высокого урожая и по гороху. По овсу прогнозы пока делать рано, говорит эксперт, так как и эта культура попала под майскую засуху. Досталось от неё и гречихе.

«У нас по гречихе тоже не будет высокого урожая, потому что идёт слабое осеменение. На неё сначала повлияла майская жара, а в начале июня ударили заморозки до -3 градусов. Они перебили приличное количество этой теплолюбивой культуры в Кытмановском, Косихинском, Тогульском и других районах. Что касается яровой пшеницы, видовая урожайность благодаря июньским дождям хорошая. Но молотить её мы будем только в конце августа — начале сентября. И снова всё будет зависеть от погоды», — рассказывает Александр Траутвейн.

С кормами в хозяйстве Александра дела обстоят неплохо. Уже удалось заготовить 1,5 тысячи тонн сена, 4 тысячи тонн сенажа, силоса будет порядка 6-7 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить кормовую базу для 600 голов КРС.

«По краю всё неравномерно. Например, у нас с этим вопросом всё в порядке. Но знаю, что серьёзные проблемы с кормами в степных районах, Алейской зоне, Волчихе, Новичихе, Хабарах», — говорит Александр.

Уродились в Косихе в этом году и масличные культуры, такие как рапс, соя, лён. Обычно именно они позволяют крестьянам не только отбить затраты, но и заработать.

Обвал цен

Дело в том, что технические культуры являются преимущественно экспортными, поэтому закупочная цена на них более высокая. Так было, но не в этом году. Эксперты в один голос говорят, что закупочные цены рухнули в два раза вообще по всем позициям. А наибольший обвал стоимости произошёл именно по экспортным.

Так, если в прошлом году сою закупали по 50 рублей за килограмм, в этом году она упала до 25. Лён сдавали по 50-55 рублей, сейчас за него предлагают только 15-20 руб. Цена на рапс установилась в районе 35 рублей за килограмм, а была выше 50. Стоимость подсолнечника два года держалась выше 40 рублей, сегодня упала до 27,5 рубля, и это с доставкой до элеватора.

«Было бы не так обидно, если бы урожай был хороший. А у нас затраты в этом году были значительно выше, при этом закупочная цена по всем культурам сильно упала и урожайность снижена. Пока говорить о крахе не стоит. Нужно убрать и посмотреть, что будет реально получено. Но ясно точно, что рассчитывать на доходы, которые бы позволяли расширять производство, не приходится. В большинстве хозяйств будет именно так», — отмечает крупнейший алтайский фермер Балаков.

Новости

Прочее Предстоящая посевная кампания на Алтае может сорваться из-за отсутствия удобрений

Что говорят власти?

В Министерстве сельского хозяйства amic.ru отметили, что по зерновым культурам уборочная кампания только началась, поэтому прогнозы делать преждевременно. Но то, что проблема с заготовкой кормов вызывает озабоченность в ряде районов, не скрывают.

«Ситуация по грубым и сочным кормам на отдельных территориях действительно сложная. Она вызвана той засухой, которая была в мае, но затронула она не весь край. И июньские осадки всё же поправили ситуацию. Более того, многие хозяйства сделали летние посевы однолетних трав. Неординарной ситуацию назвать нельзя, потому что определённые сложности бывают ежегодно и вызваны они нашими природно-климатическими условиями», — отметил amic.ru министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин.

Министерство держит этот вопрос на контроле. По данным ведомства, уже заготовлено 58% сена и 74% сенажа. Предстоит заготовка силоса. В данный момент его заложено 1%. В Минсельхозе отмечают, что основной объём работ придётся на август-сентябрь.

«Заготовка продолжается. Ожидаем, что планируемый объём будет заготовлен. Кроме того, есть переходящие остатки с прошлого года. Если в каких-то районах возникнет дефицит кормов, будет организована их переброска с других территорий, но это скажется на стоимости кормов. В этом случае ситуацию нивелирует господдержка федерального центра. Ожидается, что, как и в прошлом году, на компенсацию части затрат на закуп кормов аграриям будут выделены бюджетные средства», — заключил министр.

Справка: По итогам 2021 года Алтайский край занял четвёртое место в России по сбору зерновых. В 2022 году яровой сев был проведён на площади 4,7 миллиона гектаров. Общая посевная площадь составила 5,3 миллиона гектаров, что выше уровня прошлого года на 128 тысяч гектаров. Зерновых и зернобобовых культур посеяли 3,3 миллиона гектаров, технических культур — 1,4 миллиона гектаров, в том числе масличных культур — 1,37 миллиона гектаров, сахарной свёклы — 25,2 тысячи гектаров.