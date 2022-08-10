ЦБ оценил предложение блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей

В Центробанке прокомментировали предложение блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей для борьбы с мошенничеством. Как сообщает РБК, регулятор в целом не поддержал идею ещё одного подтверждения.

В ЦБ напомнили о мошенниках и указали, что граждане «даже при наличии механизма подтверждения банковской операции, будучи введёнными в заблуждение, всё равно подтверждают денежные переводы». Регулятор предложил возможность возврата похищенных средств гражданам, даже если мошенничество произошло с использованием методов социальной инженерии. Для этого необходим так называемый «период охлаждения»: в течение двух дней отправитель сможет отменить перевод.

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Экономика Центробанку предложили блокировать переводы свыше 10 тысяч рублей

Напомним, что на заседании экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ обсудили меры по защите клиентов банков от мошенников. Центробанку предложили заморозить переводы на сумму более 10 тысяч рублей на промежуточных и динамичных эскроу-счетах.

Согласно предложенной инициативе, мера по заморозке переводов может защитить клиентов от кредитов, которые оформляются без их согласования. Чтобы разморозить счёт, нужно ввести ПИН-код или пройти дополнительную идентификацию.