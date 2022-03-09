Центробанк до сентября ограничил выдачу наличной валюты

Центробанк установил особый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, следует из сообщения регулятора. Он будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Правила включают следующие пункты:

Запрещено снимать наличными более 10 тысяч долларов. Валюту свыше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи — вне зависимости от того, в какой валюте был открыт счёт.

Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.

Открывать новые валютные счета и вклады можно, но снять с них средства до 9 сентября разрешено только в рублях и по рыночному курсу на день выдачи.

До 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту. Уже имеющуюся валюту можно обменять на рубли без ограничений.