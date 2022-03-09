Центробанк до сентября ограничил выдачу наличной валюты

Запрещено снимать наличными более 10 тысяч долларов

9 марта 2022, 04:53

Центробанк установил особый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, следует из сообщения регулятора. Он будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Правила включают следующие пункты:

  • Запрещено снимать наличными более 10 тысяч долларов. Валюту свыше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи — вне зависимости от того, в какой валюте был открыт счёт.

  • Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.

  • Открывать новые валютные счета и вклады можно, но снять с них средства до 9 сентября разрешено только в рублях и по рыночному курсу на день выдачи.

  • До 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту. Уже имеющуюся валюту можно обменять на рубли без ограничений.

  • Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков, но банкам может требоваться несколько дней, чтобы привезти сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

Комментарии
    Новости партнеров