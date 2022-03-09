Центробанк до сентября ограничил выдачу наличной валюты
Запрещено снимать наличными более 10 тысяч долларов
Центробанк установил особый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан, следует из сообщения регулятора. Он будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.
Правила включают следующие пункты:
Запрещено снимать наличными более 10 тысяч долларов. Валюту свыше этой суммы можно снять только в рублях по рыночному курсу в день выдачи — вне зависимости от того, в какой валюте был открыт счёт.
Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счёт или вклад, и условия по ним меняться не будут.
Открывать новые валютные счета и вклады можно, но снять с них средства до 9 сентября разрешено только в рублях и по рыночному курсу на день выдачи.
До 9 сентября банки не будут продавать наличную валюту. Уже имеющуюся валюту можно обменять на рубли без ограничений.
Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков, но банкам может требоваться несколько дней, чтобы привезти сумму в наличной валюте в конкретное отделение.