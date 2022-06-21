«Хоть волком вой». Почему пиломатериалы на Алтае резко подешевели и чем это опасно для лесной отрасли

Стоимость пиломатериалов в Алтайском крае за последние недели резко снизилась. Дело в том, что экспорт древесины и изделий из неё практически остановился, поэтому весь товар компании-производители вынуждены продавать внутри региона и искать российские каналы сбыты. Однако пока спрос на древесину намного ниже предложения. Предприятия, которые занимаются переработкой леса, заявляют: их склады полны продукции, поэтому пока они приостановили закупку сырья — леса-кругляка. Из-за этого хозяйства, занимающиеся заготовкой древесины, либо совсем остановили вырубку леса, либо урезали её на 80%. Организации больше всего опасаются, что в этих условиях им придётся сокращать сотрудников. Amic.ru поговорил с производителями, переработчиками, экономистами и узнал, на сколько ещё могут подешеветь пиломатериалы и как можно помочь деревоперерабатывающей отрасли края.

Работа на склад

Первые месяцы 2022 года лесопромышленный комплекс России, в том числе и Алтайского края, был на «взлёте»: в январе-мае экспорт пиломатериалов вырос на 10%, до 11,2 млн кубических метров. В основном доски и брус вывозили в «дружественные» азиатские страны — Китай и Узбекистан. На них приходилось 70% экспорта. Оставшиеся 30% закупали «недружественные» государства, которые ввели санкции против России после начала военной спецоперации на Украине: страны Евросоюза, Сингапур, Япония, Южная Корея и США.

Однако уже в мае ситуация резко изменилась и экспорт российских пиломатериалов (с 1 января 2022 года действует полный запрет на вывоз из страны необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород) практически остановился. Дело в том, что продавать древесину в тот же Китай стало невыгодно, а порой и убыточно.

«Грузоперевозки дорожают, некоторые транспортные цепочки рвутся, себестоимость продукции растёт. И всё это — на фоне растущего курса рубля*. Но мы-то продаём продукцию в долларах. И наша прибыль сократилась на 50%», — сообщил amic.ru бийский предприниматель Павел Дорохов.

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Кроме того, Китай, который всегда был лояльным к российским предпринимателям, а в прошлом году вообще массово скупал алтайские пиломатериалы за бешеные деньги (что, кстати, привело к резкому удорожанию товаров для местных потребителей), сегодня торгуется. Соседи знают, что многие европейские государства прекратили покупать российскую древесину, и понимают, что сегодня практически единственным рынком для сбыта отечественной продукции остаётся Азия.

«Китай готов приобретать пиломатериалы практически в два раза дешевле прошлогодних цен. Вот и получается, что мы либо продаём в убыток, либо вообще не продаём», — отмечает Павел Дорохов.

Рынок переполнен

Последние недели экспорт ограничили практически все алтайские предприниматели, занимающиеся переработкой и продажей древесины. Буквально за пару месяцев их склады оказались забиты пиломатериалами. Компании, разумеется, реализуют продукцию в крае и по стране, но уровень продаж в десятки раз ниже прежнего объёма экспорта. В условиях профицита цены на изделия из дерева пошли вниз.

«Стоимость пиломатериалов падает. Если несколько месяцев назад „куб“ стоил 18 тыс. рублей, то теперь — 16 тыс. То есть снижение цен на древесину первых сортов произошло на 1,5-2 тыс. рублей. Третьи сорта кто по 10 тыс. рублей продаёт, кто по 14 тыс. рублей», — сообщил amic.ru руководитель барнаульской компании «Тайга-Мастер» Кирилл.

В ближайшие месяцы цены на пиломатериалы могут ещё снизиться, предполагает предприниматель. Пока компании, занимающиеся переработкой древесины, работают с дорогим сырьём — лесом-кругляком, который закупали за 9,-9,5 тыс. рублей за кубический метр. Поэтому и «уронить» цену на пиломатериалы до 15 тыс. рублей за «куб» компании не могут. Но это пока.

«Цены зависят от сырья. Если предприятия будут приобретать кругляк по 9-9,5 тыс. за куб, то, соответственно, цена на пиломатериалы останется такой же высокой. Если стоимость сырья снизится до 5-6 тыс., то и цена изделий будет в районе 12-14 тыс. рублей», — предполагает бизнесмен.

Лес / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Если в прошлом году компании-заготовители отказывались продавать древесину местным фирмам, предпочитая перерабатывать и направлять её в Китай, то сейчас они сами звонят и предлагают купить кругляк, говорит Кирилл. Поэтому, на его взгляд, всё идёт к тому, что компании-переработчики будут диктовать заготовителям свои условия покупки.

«Мне уже звонили, предлагали купить по 8,5-9,5 тыс. рублей за „куб“. Но я не стал приобретать сырьё, потому что пиломатериала много. Но я им сказал, что в перспективе готов забрать за 7,5 тыс. рублей. Если точно так же будут поступать и другие компании, то заготовители начнут соглашаться и конечная стоимость продукта будет падать», — предполагает Кирилл.

Он считает, что снижение цены возможно ещё и потому, что заготовителям невыгодно складировать сырьё. Лес не терпит длительного хранения в тёплое время года: он набирает влажность, синеет, портится, ему угрожает короед. Такая древесина станет непригодной для работы, поэтому предприятия будут вынуждены её дёшево продавать.

«Открытие экспорта вряд ли произойдёт в этом году. Поэтому до конца года цены, скорее всего, будут и дальше идти вниз», — говорит он.

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Кризис — не простуда

Заготовкой древесины в Алтайском крае (да и по всей стране) могут заниматься только компании, которые заключили с государством договор аренды лесных участков. По данным краевого Минприроды, в нашем регионе их 43. Многие из них не только рубят лес, но и сами его перерабатывают, пилят, сушат и сами производят некоторые строительные и пиломатериалы. Их работа также практически остановилась.

«У нас большой процент сырья шёл на производство мебельного щита, который отправляли в Америку. Сейчас из-за санкций вся цепочка порвалась. Мы также пытались продать фанеру в Китай, но её не принимают. Сдавали на производство ещё в других направлениях, но всё остановилось», — рассказал директор ООО «Таёжный лес» (с. Залесово) Павел Соломатов.

Из-за профицита сырья (леса-кругляка) и готовых изделий из него компания уже перестала заготавливать древесину.

«Сейчас мы вообще остановили рубку. А куда её девать? Товарный вид сосны, берёзы при длительном хранении теряется, зимой ещё можно где-то складировать, а летом негде. Из-за переизбытка предложения и отсутствия спроса цены упали на 30-40% по разным позициям. Берёза неделю назад стоила 5 тыс. за куб. м, три дня назад — 3 тыс., а вчера она уже никому не была нужна, весь закуп остановили», — отмечает он.

Ситуация, на его взгляд, способна нормализоваться только после снятия санкций (хотя бы частично), стабилизации мировой экономики, а также результатов военной спецоперации на Украине. Пока же предприниматель считает, что единственный выход — сокращать объёмы производства и штат сотрудников. Но это отнюдь не спасение, а катастрофа.

«Что я должен людям говорить? Идите отдохните полгода? Чем они будут семьи кормить? Вообще не знаем, что делать. Хоть волком вой. Много было выстроено, всё было привязано к доллару. И в одночасье перестроить экономику и отношения невозможно, нужно время. Даже простуду человек лечит две недели, а тут мировая экономика», — отмечает Павел Соломатов.

Коварный курс

Рубль, курс которого алтайские предприниматели и винят в кризисе лесоперерабатывающей отрасли, начал стабильно крепнуть весной 2022 года. Если 16 апреля курс доллара составлял 80,04 рубля, то по данным на 16 июня американская валюта оценивается в 56,66 рубля. Это показатели 2014 года. И если дорогой рубль позволяет выгодно закупать товары за рубежом, то для компаний, которые занимаются экспортом, крепкая нацвалюта опасна.

«Сегодня российские компании отправляют товары на Восток — в Индию, Китай. Эти страны готовы покупать отечественную продукцию, но с большим дисконтом. Российские производители, продавая товары, получают расчёт в долларах, а затем конвертируют их в рубли. При высоком курсе рубля экспортёр получает меньше прибыли», — объясняет amic.ru доцент кафедры финансов и кредита МИЭМИС Василий Привалов.

*Пример:

Допустим, компания получила 1000 долларов от иностранного покупателя и перевела их в рубли. При курсе 80 рублей за доллар она получит 80 000 рублей, а при курсе 56 — 56 000 рублей. При равных затратах на производство, транспортировку, складирование, зарплаты и другие расходы при высоком курсе рубля прибыль компаний значительно сокращается.

Продавать лес в Китай и другие страны теоретически можно не только за доллары, но и за рубли. Для этого нужно установить курсы национальных валют. Правда, с этим пока есть сложности, объясняет Василий Привалов.

«Переход на национальные валюты в торговле — выход из положения, уход от доллара. Но для этого нужно время: составить договоры, заключить контракты и каким-то образом наши неконвертируемые валюты привязать друг к другу. Есть такое понятие „кросс-курс“. Мы в любом случае будем привязываться к мировым твёрдым валютам: доллару, евро, японской иене, канадскому доллару или тем, которые входят в резерв твёрдых валют. Не может один рубль равняться одному юаню. Должен быть разработан соответствующий механизм, который устраивает обе стороны. Это не так просто сделать», — говорит он.

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Есть ли выход?

Как долго «лесные» предприниматели будут в осаде, эксперты спрогнозировать не могут. А потому считают, что в новых реалиях нужно перестраивать экономику страны и предлагать программы, которые помогут лесопромышленной отрасли работать на российских покупателей.

«Надо развивать деревянное малоэтажное домостроение, в том числе и в Алтайском крае. А для этого нужно разработать программу либо на краевом, либо на федеральном уровне. В 2018 году ввели „деревянную“ ипотеку, но на неё выделили лишь около 200 млн рублей. Мелочь в размахе России, но даже эти деньги не смогли освоить. Нужно пропагандировать развитие деревянного домостроения — это мировой тренд, и выделять на него средства как при ипотеке с господдержкой», — отметил Василий Привалов.

Для предприятий малого и среднего бизнеса в регионах, которые богаты деловой древесиной (в том числе и Алтайского края), нужно вводить льготы по «деревянной» ипотеке, считает экономист. Если в программе 2018 года могли участвовать лишь крупные комбинаты, то теперь нужна поддержка более мелким компаниям. Только так можно спасти лесопромышленный комплекс региона.

«У нас много мелких фирм, которые строят коттеджи. Нужно установить низкую процентную ставку, реальные сроки исполнения, не три месяца, как было по прошлой программе. Кроме деловой древесины в Алтайском крае делают ещё и клееный брус. Его нужно отправлять в другие регионы. Сейчас активно строятся Ростовская область, Краснодарский край. Там как грибы растут дома, климат тёплый, а дерево дорогое. Поэтому нужно сделать какие-то преференции для перевозки леса. Государство должно взять на себя определённые затраты, тогда эта программа начнёт развиваться. Тогда деловая древесина будет использована внутри страны, а затем, глядишь, и санкции снимут», — резюмирует Василий Привалов.

Цифра

85 рублей за доллар — именно таким должен быть курс рубля, по мнению алтайских бизнесменов, чтобы компании могли безубыточно продавать пиломатериалы за границу.