Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей

Курсы доллара и евро опустились на старте торгов 29 марта, пишет ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.

По состоянию на 10:09 по московскому времени, курс доллара достиг 87,7 рубля (-2,2%), а курс евро опустился до 96,43 рубля (-0,17%) — впервые с 28 февраля.

Ранее Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» реализовать меры по переводу расчётов за газ с недружественными странами на рубли.