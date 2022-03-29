Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 88 рублей
Евро также подешевел до 96,43 рубля
29 марта 2022, 14:29, Никита Черников
Курсы доллара и евро опустились на старте торгов 29 марта, пишет ТАСС со ссылкой на данные Мосбиржи.
По состоянию на 10:09 по московскому времени, курс доллара достиг 87,7 рубля (-2,2%), а курс евро опустился до 96,43 рубля (-0,17%) — впервые с 28 февраля.
Ранее Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» реализовать меры по переводу расчётов за газ с недружественными странами на рубли.
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