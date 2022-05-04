В ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые с марта 2020 года опустился ниже 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Курс евро в ходе торгов упал ниже 70 рублей, до 69,4 рубля. Отметим, что, несмотря на падение валют, индекс Мосбиржи с начала торговой сессии потерял 2,43%, упав до 2385,76 пункта. Индекс РТС, напротив, вырос до 1109, прибавив 2,53%.

Напомним, с началом спецоперации на Украине и последовавшими за ней санкциями Центробанк РФ установил ряд ограничений на действия с иностранной валютой. По оценке экспертов, их влияние на курс рубля перевешивает базовые рыночные факторы.