На сколько и когда в Барнауле повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Власти Барнаула разъяснили «Толку» процедуру принятия решения о повышении тарифа на проезд в общественном транспорте, воздержавшись от указания точных цифр и конкретных дат.

Напомним, в начале ноября глава Барнаула Вячеслав Франк поручил пересмотреть цены на проезд. До этого перевозчики заявили о необходимости повышения до 45-60 рублей, пояснив, что такая прибавка «может стать спасательным кругом».

В мэрии сообщили, что документы поступили от предприятий, осуществляющих перевозки автотранспортом и электротранспортом. Предложения ещё рассматриваются, а решение будет приниматься после проверки и проведения экономических экспертиз.

«Окончательное решение администрацией города будет принято по результатам проверки документов, предоставленных пассажироперевозчиками города, исходя из решений координационного совета по ценообразованию», — отметили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Проверка документов, поступивших от перевозчиков, и окончательное решение об изменении стоимости проезда будут приняты до конца ноября с учётом решений координационного совета по ценообразованию.

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