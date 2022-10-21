«Должно быть 45-60 рублей». Барнаульские перевозчики просят повысить цены на проезд

Барнаульские перевозчики заявили о необходимости повышения стоимости проезда в общественном транспорте, чтобы они смогли выжить в текущих экономических условиях, пишет «Толк».

«Руководители транспортных предприятий вновь обсуждают необходимость пересмотра существующего тарифа. Пока речь идёт о двух-трёх рублях. Такая прибавка может стать спасательным кругом», — рассказали изданию перевозчики.

Основная причина необходимости повышения тарифа — рост цен почти на всё. К примеру, стоимость литра «зимнего» дизеля может вырасти минимум на 10 рублей.

Перевозчики отметили, что цена поездки должна быть в пределах 45-60 рублей — для нормальной работы предприятий, смены подвижного состава и увеличения зарплат сотрудников.

Напомним, последний раз цены на проезд в Барнауле подросли 1 декабря 2021 года.