Глава Барнаула поручил пересмотреть цены на проезд в общественном транспорте

Глава Барнаула Вячеслав Франк обсудил с перевозчиками текущую ситуацию по работе общественного транспорта, сообщает мэрия.

На мероприятии перевозчики отметили, что с момента последнего изменения тарифов в 2021 году значительно увеличилась себестоимость транспортных услуг из-за роста цены дизельного топлива, комплектующих и запасных частей, увеличения расходов на оплату коммунальных услуг и повышения оплаты труда работников.

«Всё это негативно отражается на стабильной работе транспорта», — подчеркнули перевозчики.

Франк поручил профильному комитету рассмотреть представленные документы, провести расчёты и вынести на рассмотрение координационного совета по ценообразованию города Барнаула вопрос о пересмотре цены на проезд.

Глава города назвал сложившуюся ситуацию в работе общественного транспорта непростой. Он указал, что одним увеличением стоимости проезда этот вопрос не решить.

«Необходимо прорабатывать иные формы поддержки перевозчиков, которые должны быть направлены на стабилизацию и улучшение ситуации», — отметил Франк.

Накануне перевозчики заявили о необходимости повышения стоимости проезда до 45-60 рублей, пояснив, что такая прибавка «может стать спасательным кругом».

Ранее amic.ru рассказал, почему перевозчики снова хотят поднять цены на проезд в транспорте Барнаула.