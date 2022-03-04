Посевные площади в Алтайском крае увеличат в 2022 году

Общие посевные площади в Алтайском крае в 2022 году составят 5,3 млн га, сообщил в четверг зампред правительства региона Александр Лукьянов на Зимней зерновой конференции. Как сообщает ТАСС, это почти на 2% выше уровня прошлого года.

«По предварительным данным, посевной клин займёт 5,3 млн га. Зерновые при этом — примерно 3,2 млн га. Гречиху сохраним на уровне прошлого года. Озимых у нас 236 тыс. га, и их состояние удовлетворительное. Алтайскому краю нужно не менее 300 тыс. га озимых культур иметь, потому что при хорошей технологии в 1,5-2 раза у них урожайность выше, чем при яровом севе», — сказал Лукьянов.

Он отметил, то регион также сохранит прошлогодний объём посевов сахарной свеклы, чтобы обеспечить загрузку единственного за Уралом сахарного производства.